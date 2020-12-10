Американское беспокойство: Возможны ли в США госпереворот или «цветная революция» против Байдена

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В четверг, 10 декабря, представители 17 штатов подали в Верховный суд США обращение в поддержку иска генпрокурора Техаса Кена Пакстона о признании недействительными итогов выборов в четырех американских штатах, где победу одержал кандидат от демократов Джозеф Байден. Борьба за кресло в Белом доме продолжается. К чему она может привести? Стоит ли ждать уличных волнений? Способны ли республиканцы выиграть в суде? Отвечает обозреватель «ВМ» Георгий Бовт.

Объединенный комитет Конгресса США по подготовке инаугурации нового президента не смог проголосовать за начало подготовки процедуры. А Дональд Трамп — то ли в шутку, то ли всерьез — продолжает говорить о возможности своей «второй администрации». А может, в Америке вообще начнется «цветная революция» силами тех, кто не согласен с результатами выборов?

Джо Байден уже вовсю распределяет посты в своей будущей администрации. Однако признания Трампа в поражении он пока так и не дождался. Юридически такого признания не требуется, однако такого упорства — в «непризнании» — не проявлял еще ни один кандидат в президенты — неудачник со времени, когда появилась эта традиция (а появилась она в конце ХIХ века).

В Объединенном комитете Конгресса по проведению церемонии инаугурации нового президента республиканцы действительно заблокировали начало подготовки инаугурации. Это пока можно рассматривать всего лишь как плевок в сторону демократов и нарушение еще одной традиции: в конце концов, уж как-нибудь найдут способ привести Байдена к присяге 20 января, тем более что он собирается в основном проводить это действо в онлайн-формате. Из солидарности с упрямым Трампом почти все конгрессовские республиканцы обеих палат (кроме примерно трех десятков человек) официально тоже придерживаются политики «непризнания».

Ранее сама администрация Трампа отказывалась начать процедуру передачи дел команде будущего хозяина Белого дома, а именно размораживать предусмотренные на эти цели несколько миллионов долларов и давать допуск демократам к делопроизводству, в том числе к секретным документам. Однако примерно неделю назад блокировка была снята, что многие восприняли как косвенное признание Трампом своего поражения. Сам он, однако, так не считает. По крайней мере делает вид. На днях он снова заявил, что рассчитывает остаться на второй срок. «Посмотрим, какая будет следующая администрация, потому что мы выиграли в ключевых штатах и произошли ужасные вещи», — сказал он полузадумчиво.

Кстати, можно заметить, что и в российском политическом классе, и во многих официальных СМИ Байдена по-прежнему называют не иначе как «предполагаемый будущий президент». Словно он может им и не стать. Тогда как правильнее было бы, наверное, называть его «избранным президентом», или president-elect.

Крючкотворы, правда, заметят, что Байден формально еще «не избран», а все его «избрание» — это всего лишь публикации прессы. Ведь Коллегия выборщиков, которая и должна его юридически избрать, еще не проголосовала, и произойдет это 14 декабря. А к 8 декабря все штаты должны были завершить процесс так называемой сертификации результатов голосования, с тем, чтобы делегировать в Коллегию выборщиков, соответственно, представителей либо от Республиканской, либо Демократической партии — в зависимости от того, чей кандидат набрал по данному штату большинство голосов.

По результатам такой сертификации предварительный расклад в Коллегии выборщиков 306 против 232 в пользу Байдена. Теоретически можно представить ситуацию, при которой выборщики проголосовали бы против воли избирателей штата. Но, во-первых, в большинстве штатов это прямо запрещено тамошними законами, во-вторых, такие ослушники, по законам многих штатов могут быть отозваны и заменены на более «вменяемых». Наконец, в-третьих, в истории США было лишь несколько единичных случаев таких голосований. И зачем демократам-выборщикам голосовать за Трампа, которого они ненавидят? И даже если представить, что найдутся один-два сумасшедших, то они уже не изменят общего расклада.

Все последние дни и даже недели команда Трампа только и делала, что пыталась оспорить результаты голосования по ряду штатов в судах.

В нескольких штатах был инициирован пересчет голосов. Например, в Джорджии, где губернатором республиканец. Трамп, говорят, даже звонил местным начальникам, включая губернатора, с тем, чтобы как-то изменить результаты голосования. Однако те только разводили руками: мол, не можем пойти против закона. Как правило, законы штатов предусматривают, что при невозможности достоверно подсчитать голоса выборщиков может «назначить» местное законодательное собрание. В самых противоречивых случаях также существует юридическая возможность отправить от одного штата аж две делегации выборщиков — «основную» и «альтернативную». В этом случае право подтвердить или не подтвердить полномочия одной из них (но только одной) переходит к вице-президенту США (голосовать может только определенное количество выборщиков от штата). Однако все эти «экзотические варианты», которые могли бы привести к острейшему политическому кризису в Америке, уже отброшены. Даже если Трамп еще отказывается в это верить. Также были проиграны уже почти все судебные тяжбы, поскольку команда юристов Трампа не смогла привести примеры массовых нарушений, о которых говорит президент.

Предпоследний, похоже, гвоздь в крышку гроба его избирательной кампании вбил 8 декабря Верховный суд США, несмотря на то что там расклад «консерваторов» (судей, назначенных президентами-республиканцами) против «либералов» (назначенцев демократов) 6 против 3 Он отверг иск республиканцев об аннулировании «сертификации» результатов голосований в штате Пенсильвания на том основании, что, дескать, голосование по почте там было «незаконным» (Байден опередил Трампа в этом штате на 80 тысяч голосов именно благодаря более активному голосованию демократов по почте).

И, наконец, незадолго до полуночи 8 декабря (когда истек срок сертификации результатов голосования по штатам) генпрокурор Техаса Кен Пэкстон вчинил иск в Верховном суде США аж сразу по четырем штатам, где перевес в пользу Байдена был минимален и чьи выборщики решают судьбу выборов: Джорджии, Мичигану, Пенсильвании и Висконсину. В иске говорится, что эти штаты воспользовались пандемией ковида, чтобы оправдать собственные нарушения в сфере избирательных законодательств и изменить их результат. Новые правила, касающиеся порядка проведения выборов, были приняты в этих штатах судами или губернаторами, а не легислатурами штатов. Тогда как, по мнению Пэкстона, это прерогатива именно легислатур. Так что если предыдущие иски касались конкретных нарушений и требовали доказательств в суде, то в данном случае речь о нарушенной якобы процедуре принятия выборного законодательства. При этом во всех упомянутых четырех штатах большинство мест в легислатурах принадлежит как раз республиканцам.

Вряд ли Верховный суд, впрочем, поддержит данный иск. Потому что в этом случае нужно будет признать, что те миллионы избирателей, которые проголосовали по факту именно на основе новых правил, лишаются своего голоса.

Суд на это не пойдет.

Поэтому 14 декабря Коллегия выборщиков официально оформит победу Байдена, вряд ли стоит ждать каких-либо сюрпризов. Разве что республиканское большинство легислатур Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина отправят голосовать в Коллегии выборщиков республиканцев, но в этом случае в данных штатах произойдет просто взрыв возмущения — со стороны тех, кто голосовал за Байдена. Вряд ли республиканцы пойдут на политическое самоубийство. Далее есть еще один формальный этап: 6 января конгресс должен на совместном заседании утвердить результаты голосования Коллегии выборщиков. Может ли там быть сюрприз? Практически это невероятно. Такого еще не было ни разу в истории, к тому же нужны веские юридические основания, чтобы отвергнуть решение коллегии, а их нет. Один мой знакомый, живущий в Америке давно и голосующий за республиканцев, любит пугать Гражданской войной: дескать, враждебность между ярыми сторонниками демократов и республиканцев слишком велика.

И те более чем 70 млн избирателей, которые проголосовали за Трампа (кстати, это существенно больше, чем в 2016 году), не примут «социалиста» Байдена (за него отдали голоса более 80 млн).

Вряд ли дойдет до Гражданской войны или хотя бы «цветной революции», как в некоторых странах с неустоявшейся демократией.

Все же американцы верят своей судебной системе, а она пока что однозначно поддерживает победу Байдена. К тому же средний американец не живет интересами «федерального правительства», он живет интересами своего штата. И хотя страна расколота на «республиканские» и «демократические» штаты, этот раскол, по большому счету, лежит в основе политической стабильности на федеральном уровне. Поскольку большинство вопросов, которые волнуют рядовых американцев в повседневной жизни, решаются именно на уровне штатов, а не президентом страны. Кто бы он ни был.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Евгений Минченко, политолог:

— Да, суды продолжаются, но мы видим уже и уличную активность американцев — противостояние пошло в массы. Думаю, есть несколько сценариев развития конфликта. Первый — итоги выборов будут все-таки определены в судах.

Второй — если президента не выберет Коллегия выборщиков, то голосовать за него будет уже парламент. И если какая-то из сторон не будет удовлетворена исходом, то велика вероятность уличной активности, в том числе и весьма разрушительной. За примерами далеко ходить не надо, американцы умеют устраивать погромы. Но до Гражданской войны не дойдет. Кстати, я считаю, шансы Байдена быть признанным легально избранным президентом все-таки гораздо выше, чем у Трампа сохранить свою должность.

Дмитрий Журавлев, генеральный директор института региональных проблем:

— Гражданская война в США вполне возможна, если Трамп продолжит упорствовать. Ведь если еще совсем недавно выборы в США были борьбой личностей, то сейчас это борьба направлений развития страны. Из-за личности Гражданской войны не будет, а вот из-за направления развития она вероятна. Трамп сейчас в ситуации, когда он не может сказать «я про играл», иначе он потеряет всех своих сторонников. А сторонники ему очень нужны, потому что он собирается продолжить свою политическую карьеру, быть в оппозиции и через четыре года выиграть президентские выборы вновь.

Что самое интересное и для США страшное — факторы для Гражданской войны уже есть. У демократов это черные и часть студенчества. У консерваторов — это Стрелковая ассоциация США и часть офицерства. Причем стороны ненавидят друг друга вполне осознанно, последовательно и до конца, даже без всякого Трампа и Байдена. У обеих сторон есть организационные структуры и доступ к стрелковому оружию. Но если Трамп своих сторонников на улицы не выведет, войны не будет. А тон Трампа меняется. Он, например, уже начал сотрудничать с переходной командой.

Владимир Жарихин, политолог:

— Большая часть политической элиты — не только демократы, но и консерваторы — успокоилась. Трампа в его упорстве никто не поддержит. Для элиты он про играл. Так что Гражданской войны не будет.

ХРОНОЛОГИЯ

Президентские выборы в США 2020 года состоялись 3 ноября. На четвертый день после выборов победитель все еще не был определен в Пенсильвании, Неваде, Аризоне, Северной Каролине, Джорджии и на Аляске.

7 ноября Дональд Трамп написал в «Твиттере»: «Наблюдателей не пустили в комнаты, где шел подсчет. Я выиграл выборы, получил 71 000 000 законных голосов. Нарушения, которые не позволили увидеть нашим наблюдателям, никогда не происходили раньше. Миллионы почтовых бюллетеней были отправлены людям, которые никогда об этом не просили!» 9 ноября генеральный прокурор США Уильям Барр отдал распоряжение начать расследование о возможных нарушениях в ходе выборов. 23 ноября избирательная комиссия Мичигана сертифицировала победу Джо Байдена в этом штате. После этого Трамп отдал распоряжение начать процесс передачи власти переходной администрации.

ЦИФРА

78 лет будет Джозефу Байдену в случае, если инаугурация состоится, как и ожидается, 20 января 2021 года.

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