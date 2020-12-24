Занавес проржавел: новые антироссийские санкции никого не пугают

Фото: ru.ambafrance.org / Франция в России

Минторг США опубликовал черный список компаний, сотрудничество с которыми фактически запрещено для американских фирм.

Список состоит из двух частей — российской и китайской. В наш сегмент вошли 45 юридических лиц. Среди них есть как коммерческие компании, так и государственные ведомства. Американским фирмам запрещено будет поставлять им свою продукцию. Неужели, если сотрудник внесенной в список Медико-санитарной части ГУ МВД России по Нижегородской области закажет себе бургер и газировку в популярной американской закусочной, ему откажут, ссылаясь на запрет Минторга США?

К сожалению, пока американский фастфуд не будет признан оружием массового уничтожения или хотя бы продукцией двойного назначения, не откажут. А вот на установку программного обеспечения для офиса Каменск-Уральского металлургического завода Билл Гейтс, скорее всего, уже не согласится, по крайней мере, пока не получит специальную лицензию.

Пробить ее непросто, так как в отношении фигурантов списка действует презумпция виновности, вернее отказа. Рестрикции не приурочены к какому-либо предателю вроде Скрипаля или Навального. То есть, по сути, это не новый пакет санкций, это хорошо забытый старый, ржавый железный занавес. Под этим термином мы привыкли понимать советский запрет на выезд граждан СССР за границу, но изначально суть той металлической завесы была как раз в том, чтобы отрезать советскую экономику от мировой и лишить отечественные предприятия возможности кооперации с их зарубежными коллегами. И если глупость запирания наших туристов дома лежала на совести советских вождей, то вся подлость железного занавеса для предприятий целиком на Западе. Ведь опускался он вокруг разрушенного войной СССР.

Но мир изменился, стал многополярным. И если нас откажутся обслуживать в американской забегаловке, мы легко перейдем в индийский, китайский, японский или корейский ресторан. Там и вкуснее, и для здоровья полезнее.

Запрет, бессмысленный и беспощадный

Появление нового черного списка компаний, которым запрещено сотрудничать с американскими партнерами, было вполне ожидаемым. Такое мнение высказали опрошенные «Вечеркой» эксперты.

— Все эти компании и организации были определены казначейством США и их военным ведомством уже давно. Конечно, они никакого отношения не имеют даже к недавней шумихе вокруг якобы имевшей место кибератаке России на Америку, — говорит политолог Малек Дудаков. — Новый список — это еще и сигнал всем: «У вас могут быть проблемы, если пойдете на сотрудничество с ними». Такая вот дубинка, которая служит уже не только для давления на Россию, но и для защиты американского оборонного комплекса от конкурентов.

Журналист Армен Гаспарян отмечает, что стандартная схема американской санкционной политики перестала действовать.

— Санкции не оказывают никакого влияния на российскую экономику. Это исполнение некоего бессмысленного ритуала, вроде танца вампука. Но окончания не предвидится, ведь Джо Байден заявил, что санкционная политика будет еще радикальнее. Но Россия уже интегрирована в мировую экономику, и выбить ее оттуда нельзя никакими рестрикциями.

КСТАТИ

В ответ на новые санкции, введенные Брюсселем из-за истории с болезнью Алексея Навального, МИД России расширил список представителей ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. В него включены те, кто причастен к нагнетанию антироссийской истерии и санкционной активности в Европе.

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