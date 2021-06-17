«Можем договориться»: что получила Россия от встречи Путина и Байдена

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

В среду, 16 июня, в Женеве состоялся саммит Россия — США. Президент России Владимир Путин назвал встречу с лидером США Джо Байденом конструктивной, а его коллега — позитивной. «Вечерняя Москва» разбиралась, как итоги переговоров повлияют на расклад на мировой арене и как сильно отразятся на экономике ведущих держав.

Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен — с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов. В общей сложности, включая перерыв, саммит с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве продлился 4,5 часа.

Политика

Политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рассказал, что после встречи двух президентов в мировой политике стоит ожидать «относительной стабилизации в отношениях», но фундаментального улучшения ситуации в ближайшее время не произойдет.

— Перезагрузки не будет, но возможна стабилизация отношений и снижение напряженности по стандартным направлениям и даже создание механизмов предотвращения кризисных ситуаций на наиболее значимых направлениях. Это, конечно, стабилизирует экономическое развитие, — добавил эксперт.

Одна из тем переговоров президентов — киберпространство и кибербезопасность. По словам эксперта, это важная и актуальная тема. Ведь последствия от хакерских атак могут быть очень серьезными, а выражаются они в денежной единице.

— Чем дальше будет проходить цифровизация, тем более серьезными станут последствия. В этих сферах мы можем договориться. То же касается и региональной составляющей: Сирия, Ливия, Афганистан, Иран. Везде может произойти вспышка, и без серьезной стабилизации ситуация может выйти из-под контроля, — отметил эксперт.

Экономика

Что касается экономической составляющей, по словам Абзалова, итогами саммита для России может стать снижение санкционного давления, а, следовательно, снижение доли геополитического риска в российских активах.

— Это серьезная поддержка для российской экономики, потому что самое плохое, что может быть для экономики, — это неопределенность. Понятно, что это не очень хорошо для Китая, но очевидно, что мы идем достаточно форсировано к противостоянию Вашингтон — Китай, находимся между ними, на этом фоне Москва получает больше возможностей для выбора правильной стратегии поведения, — поделился эксперт.

Стоит отметить, что по итогам саммита Байден заявил, что процветание российской экономики отвечает интересам Вашингтона. Абзалов отметил, что такое заявление тоже стабилизирует ситуацию и показывает, что есть ограничения для санкционных действий, «что американцы уперлись в определенные потолки с точки зрения эффективности санкционной составляющей».

Однако эксперт добавил, что «экономическое благоденствие» и снятие санкций с России в ближайшее время маловероятны. Кроме того, снять санкции непросто. И в ближайшие два года ситуация с ними вряд ли изменится.

— Инвесторы все еще ограничены в российских ценных бумагах. Поэтому, конечно, сам факт проведения такого мероприятия — определенный сигнал, но никто не испытывает иллюзий. Все прекрасно понимают, что американские коллеги будут достаточно негативно относиться к избирательной кампании в России, поэтому это, скорее, передышка, и не идет рост в форсированном экономическом развитии, но определенная стабильность в этом направлении была достигнута, — отметил эксперт.

Как рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев, ничего позитивного от переговоров президентов не ожидалось. Противоречия между странами серьезные.

— Было ожидание двух вещей: либо сохранится статус-кво, что и произошло, либо противоречия станут более ощутимыми и выплеснутся наружу, — сказал эксперт.

Он отметил, что решение о сотрудничестве двух стран в области климата и заявление о том, что не должно быть ядерной войны, — «ни о чем». Такие заявления звучат от всех лидеров мира.

— Думаю, никаких существенных позитивных последствий не последует точно. Что касается негативных, то думаю, что они будут, но позже. Американская сторона неоднократно демонстрировала приверженность к давлению на Россию. Думаю, курс будет продолжен, — добавил Григорьев.

Он подчеркнул, что ничего позитивного в экономике после встречи ждать не приходится, а углубленного сотрудничества между странами не будет. По его словам, несмотря на то что Россия и США — крупные страны, с точки зрения экономики, они связаны слабо. Основные экономические партнеры РФ — Китай и Евросоюз.

— Роль Америки в торговых отношениях очень скромна. Доллар играет большую роль, да. Но это ключевая валюта современной мировой финансовой системы, — добавил эксперт.

Григорьев отметил, что нынешняя администрация США, вероятно, собирается продолжать «антикитайский тренд, который четко сформировался в президентство Дональда Трампа». Если американцы продолжат давление на КНР, то это будет косвенно влиять на мировую экономику вообще, а также на Россию.

— Китай — наш крупный партнер. Если у партнера появляются дополнительные проблемы, конечно, он будет меньше у нас покупать. Косвенные последствия. Непонятно пока, насколько быстро они будут происходить, — добавил собеседник издания.

Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов также считает, что никаких существенных договоренностей или обострения разногласий встреча президентов не принесла.

— Единственное, о чем договорились, что было озвучено для СМИ, — это продолжить переговоры по Договору об ограничении стратегических вооружений и вернуть послов. Эти сведения надо рассматривать как умеренно позитивные. Градус напряженности не нарастает, а дверь для нахождения дальнейших точек сближения открыта, — сказал эксперт.

По его словам, итоги переговоров вряд ли окажут серьезное влияние на мировую экономику. Реакция будет нейтральная.

Рубль

Ввиду того что обострения отношений во время встречи и по ее итогам не произошло, пока не будет новых санкций, валютный курс останется стабильным. Как говорит Григорьев, рубль даже продолжит укрепляться.

— Обострения противоречий не происходит. Рубль будет укрепляться за счет этих факторов, — подчеркнул эксперт.

Как отметил Колганов, пока предпосылок для сильного роста курса доллара нет и, соответственно, для ослабления рубля тоже.

— Нефть, конечно, не будет демонстрировать впечатляющие темпы роста. Но, в общем, тенденция будет к небольшому ее удорожанию, — сказал собеседник «ВМ».

Эксперт добавил, что мировая экономика будет постепенно восстанавливаться. Спрос на нефть увеличится, но при этом ее добыча также будет расти. Именно поэтому серьезного повышения стоимости сырья ожидать не приходится.