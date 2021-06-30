О чем россияне спрашивали Путина во время «Прямой линии»

Трансляция ежегодной прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным / Фото: Youtube.com/ НТВ

Прямая линия с Владимиром Путиным продлилась почти четыре часа. За это время президент России ответил на 68 вопросов граждан по самым разным темам: от проблем, связанных с пандемией коронавируса, до различных аспектов экономики, сельского хозяйства и сферы ЖКХ. Корреспонденты «Вечерней Москвы» собрали ключевые тезисы выступления Владимира Путина.

Здравоохранение

После того как в Москве объявили обязательную вакцинацию от коронавируса и появились свободные от ковида кафе и рестораны, все чаще начали появляться сообщения о расцвете черного рынка, где торгуют сертификатами, подтверждающими факт получения прививки.

По мнению Владимира Путина, это особо опасный вид мошенничества.

— Надо, чтобы правоохранительные органы эффективнее работали. Знают об этом, и министр внутренних дел знает. Совсем недавно только с ним об этом говорил. Работают, ищут и, надеюсь, будут привлекать к ответственности. Это вредная работа, очень опасный вид преступления, в данном случае связан еще и со здоровьем людей, — сказал президент.

Он также отметил, что правоохранительные органы должны использовать весь имеющийся арсенал для того, чтобы пресекать подобного вида правонарушения.

Во время прямой линии Владимир Путин затронул еще один важный вопрос — восстановление людей, перенесших коронавирус. Он отметил, что в ближайшее время в России будут доработаны программы реабилитации.

— Специально выделили отдельные средства на систему реабилитации и прямо сейчас будем заключать контракт на приобретение необходимого оборудования, — сказал президент.

По его словам, восстановление после коронавируса, который сильно подрывает организм человека, требует специальной медицинской техники и особенных методов. Медики уже выработали некоторые алгоритмы помощи переболевшим, однако программы будут модернизировать и улучшать, чтобы достичь максимально позитивного эффекта.

Экономика

Еще одной важной темой выступления президента стало восстановление российской экономики. Владимир Путин отдельно высказался о судьбе малого и среднего предпринимательства. По его словам, снижение процентных ставок и упрощение условий кредитования для бизнесменов не планируется.

— Прийти за деньгами несложно, но как их потом отдавать? Это может подорвать банковскую систему, — считает президент.

По его словам, во время пандемии правительство и так приняло целый набор мер для поддержки бизнеса. Банки выдавали кредиты под нулевой процент, налоговая ставка для бизнесменов тоже была максимально снижена. Это позволило преодолеть кризис. Но теперь нужно возвращаться к нормальной жизни.

Отдельно Владимир Путин затронул тему льготной ипотеки. Из многочисленных обращений россиян следует, что многие из них уверены — из-за нее повысились цены на недвижимость.

Фото: Рixabay

— Я хочу послать ответную шайбу. Разве лучше было бы этого не делать? Когда мы вводим льготные механизмы, мы должны следить, чтобы рынок относился к этому соответствующим образом и чтобы это не было фактором роста цен. Но это в некоторой степени неизбежно, — отметил Владимир Путин.

По его словам, льготная ипотека, несмотря на рост цен, сыграла свою положительную роль. Строительство жилья и количество кредитов на его покупку в 2020 году заметно увеличилось. Программой смогли воспользоваться свыше 500 миллионов граждан.

ЖКХ

Многих россиян интересовал вопрос о переселении людей из аварийного жилья. Большая часть обращений касалась того, что граждане сталкиваются с коррупцией.

— Я неоднократно посещал аварийное жилье, в котором люди живут. Конечно, большое счастье, когда из этих трущоб люди перебираются в нормальное жилье. Но это должно сопровождаться не поборами, а поддержкой дальнейшей эксплуатации этого жилья. Обязательно с этим разберемся, — рассказал Владимир Путин.

Также глава государства призвал власти регионов своевременно готовить заявки на модернизацию системы ЖКХ.

— На это непосредственно 150 миллиардов рублей у нас предусмотрено напрямую из Фонда национального благосостояния, через ДОМ.РФ, еще 150 миллиардов рублей в виде инфраструктурных облигаций и 500 миллиардов в целом на инфраструктуру. Все это — источники, из которых и будут решаться вопросы подобного рода. Нужно только своевременно на уровне регионов готовить соответствующие предложения, выходить в правительство и защищать свои предложения. Документы должны быть оформлены должным образом, — сказал Путин.

Важным вопросом стало повышение тарифов ЖКХ. Президент отметил, что местные власти зачастую стараются сдерживать их рост.

— Когда реальные доходы многих граждан упали, поднимать тарифы и увеличивать платежи — очень сложное решение, — добавил глава государства.

По его словам, низкие тарифы на коммунальные услуги приводят к недофинансированию отрасли, несвоевременным ремонтам систем водоснабжения, снижению привлекательности для инвесторов. Но тем не менее работники сферы ЖКХ обязаны работать честно и думать о благе людей. Путин пообещал, например, разобраться с руководителями регионов, жителям которых не подключают газ, требуя за это отдельную плату.

— От магистральной трубы и до домовладения труба должна быть проложена бесплатно. Внутри домовладения — за деньги собственника.

Но и здесь есть некие идеи, чтобы сделали единый договор, чтобы все, что связано с обустройством участка, делали по единому плану, — отметил президент.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Социальная сфера

Одной из важных тем прямой линии стала безработица, уровень которой вырос на фоне пандемии. Владимир Путин отметил, что это принципиально важный вопрос.

— Если есть работа — человек обязательно чувствует себя не только занятым, но и востребованным, независимым. Это одно из самых главных направлений, которым должно заниматься государство в целом и руководители на муниципальном и региональном уровнях, — подчеркнул глава государства.

Он пояснил, что до пандемии общее количество безработных граждан составляло 4,7 процента, а сейчас этот показатель вырос до 5,9 процента. Перед правительством России стоит задача — выйти на докризисный уровень.

Тем, кто потерял работу в прошлом году, помогали: выплачивали пособия, разовые субсидии семьям с детьми. Владимир Путин заверил, что государство и сейчас не бросит людей в трудной ситуации.

— Недавно был подписан закон о том, что банки не смогут снимать деньги с карты или счета, если у человека там останется ниже прожиточного минимума. Это касается в том числе и случаев с просрочкой кредитов, — отметил президент.

Сельское хозяйство

Владимир Путин отметил, что в сфере сельского хозяйства Россия сохраняет хорошие показатели. Президент похвалил работу тех, кто трудится в этой сфере, и обратил внимание на их достижения.

— По экспорту у них просто выдающиеся результаты, по-другому и не скажешь, производительность труда растет, и товарное производство растет существенным образом. По овощам, по фруктам еще надо доработать, но нужна и дополнительная поддержка, — заявил президент.

Он отметил, что на поддержку сельского хозяйства выделяется «серьезная цифра» — 350 миллиардов рублей в год. Часть этих денег — 35 миллиардов рублей — идет на социальное развитие сел, 70 миллиардов — на то, чтобы возвращать земли в категорию сельхозназначения. Еще семь миллиардов рублей ежегодно выделяют на работу, связанную с мелиорацией — улучшением плодородия земель путем осушения или орошения.

Президент также ответил на вопрос о том, собираются ли в России вводить налог на скот. Владимир Путин заверил, что это просто слухи.

Экология

Много обращений к президенту касалось вопросов экологии. В частности, граждане интересовались мнением главы государства насчет глобального потепления. По мнению Путина, оно связано прежде всего с антропогенным фактором, выбросами в атмосферу загрязняющих веществ, например углекислого газа.

— В чем трагизм ситуации? Не в том, что климат в различных регионах Земли периодически меняется, а в том, что некоторые считают, когда климат будет меняться в отдельных регионах, а на всей планете подойдет к определенной опасной черте… Если рядом с этой чертой человечество еще добавит, внесет свой вклад в глобальное потепление — вот здесь могут наступить необратимые процессы, которые могут привести нашу планету в состояние Венеры, — пояснил Путин.

По словам президента, необходимо минимизировать свой негативный вклад в то, что происходит в природе.

Интересовались россияне и мусорной реформой. Жители некоторых регионов отметили, что они уже научились разделять отходы и всегда утилизируют их в разные баки. Но они опасаются, что в итоге все это попадает не на переработку, а на одну свалку.

По мнению Путина, это недопустимо. Наиболее вопиющие случаи требуют оперативного реагирования. Нести ответственность за это должны региональные операторы по вывозу отходов.

— Мусорная реформа — это большая работа по всей стране. Ею, начиная с советских времен, никто как следует не занимался. Правда, и отходов в таком количестве не было. Мы делаем только первые шаги в этом направлении. Инвестиции пошли на раздельный сбор мусора и его переработку. В ближайшие годы запустят мусоросжигающие заводы, — сказал Путин.

Фото: Рixabay

Соцсети и интернет

Особенно острая тема — интернет-мошенничество. В России количество таких преступлений возросло на 25 процентов.

— На мой взгляд, первое, что создает неблагоприятный фон и способствует росту преступлений подобного рода, — это незаконный оборот личных данных, персональных данных. В этом направлении государство и правоохранительные органы должны самым серьезным образом поработать, — заявил Путин.

Он также призвал банки контролировать сомнительные переводы средств, чтобы сузить до нуля возможности мошенников. Вместе с тем есть вопросы, которые лежат на стыке компетенций ЦБ и правоохранительных органов, подчеркнул Владимир Путин. По Закону о банковской тайне получить информацию о счетах правоохранители могут только в том случае, если возбуждено уголовное дело или есть решение суда. В этом направлении нужно совершенствовать нормативную базу.

Путин высказался и на актуальную тему, касающуюся иностранных соцсетей. Блокировать их не планируют. Однако нужно бороться с распространением опасной информации на этих площадках.

— Они должны подчиняться нашим законам. Ничего особенного от них мы не требуем. На первом этапе мы настаиваем и требуем, чтобы международные платформы открывали у нас полноценные представительства, — рассказал президент.

Туризм

До пандемии государство, по словам президента, долгое время не вкладывало финансы в туристическую сферу. Из-за этого многие граждане предпочитали отдыхать за границей. Сегодняшняя цель государства — развитие внутреннего туризма.

— Мы являемся страной с очень большим объемом экспорта туризма — только за 2019 год 36 миллиардов долларов наши туристы оставили за границей или заплатили, чтобы поехать за границу. Это очень большие средства, — отметил президент.

Он напомнил, что сейчас разработана программа кешбэка на путешествия внутри страны. Внутренний туризм развивается.

— Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Объем внутреннего туризма увеличивается, — заключил Путин.

Фото: Рixabay

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий:

— Оценить эффективность мер поддержки малого и среднего бизнеса можно по динамике индекса деловой активности. Если проанализировать последние данные, можно отметить рекордно высокую деловую активность в нашей стране. Ранее, в 2018 году, был достигнут максимум за все годы наблюдений. Результаты мая 2021 года превысили эти пиковые значения на полтора пункта. Это говорит о том, что восстановление активно продолжается. Я думаю, экономика вернется к доковидным показателям осенью. Конечно, остаются и сложности: довольно быстро растет доля просроченных кредитов малых и средних компаний, которые они брали в прошлом году и продолжают брать сейчас. Тем не менее прогресс есть.

Накануне Центробанк рекомендовал кредиторам продолжать реструктуризацию займов для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства. Раньше предполагалось, что эти меры поддержки в июле начнут сворачивать, но сейчас их рекомендовано продлить до 1 октября 2021 года. Это поможет бизнесу.

Михаил Антонцев, председатель Московской федерации профсоюзов:

— В результате пандемии действительно выросла безработица. Владимир Путин абсолютно правильно ставит задачу: восстановить те закрытые возможности трудиться и помочь предприятиям преодолеть новые вызовы. Очевидно, что меры, принимаемые властями, эффективны.

Среди них — выгодные кредиты бизнесу, выдаваемые при условии сохранения штата сотрудников. Еще стоит провести анализ рынка труда, выявить, в каких отраслях есть нехватка рук. В Москве на высоком уровне организована служба занятости. У жителей столицы есть возможность обратиться к специалистам, которые помогают найти подходящую работу. Результатом всех этих усилий должны стать позитивные показатели: количество безработных должно уменьшиться. Мы стремимся к доковидным показателям. А методы, к которым прибегают власти, вполне реалистичны.

Сергей Скоморохов, председатель комитета по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе Московской торгово-промышленной палаты:

— Владимир Путин высказал доброжелательное отношение к аграрному сектору. Он действительно развивается. Мы гордимся, что у России высокие показатели по экспорту сельхозпродукции. Но проблемы все-таки есть, и Владимир Путин справедливо обратил на них внимание.

Пути решения их уже намечены. Спасибо властям и бизнесу за плодотворное сотрудничество. Поддержка аграрного бизнеса, на мой взгляд, требует системного подхода, с привлечением науки. Надо понимать, что когда выделяются государственные средства на сельское хозяйство, то выгоду получают не только крестьяне в виде прибыли, но и городские жители в виде большого ассортимента товаров на прилавках магазинов.

Андрей Звонко, врач-терапевт, доктор медицинских наук:

— Программы реабилитации людей, переболевших коронавирусом, о которых говорил президент, очень нужны. Нам удается переломить ситуацию с распространением инфекции в свою пользу, но последствия этого заболевания отражаются на здоровье человека еще долго. Вирус не только поражает легкие, но и заражает клетки внутренних поверхностей сосудов. В результате воспаления образуются тромбы, нарушается кровообращение. Именно поэтому человеку после болезни нужна терапия. Кроме того, лечение коронавируса подразумевает прием сильнодействующих препаратов. Они тоже могут сильно ударить по организму, привести к воспалительным процессам. Поэтому было бы замечательно отправлять тех, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме, на несколько месяцев бесплатной реабилитации.

Сергей Маликов, член экспертного совета при комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию:

— Глобальное потепление ни к чему хорошему не может привести. Мы все пассажиры единого корабля и сойти с него никуда не можем. Больше всего про потепление и угрозы говорят политики, а не ученые.

Бесспорно, человек измучил планету, и она вынуждена подстраиваться под него. Это нужно изменить. Стоит научиться жить в гармонии с природой, наладить цепочку «производство — потребление — переработка». Пока такой алгоритм не работает, экология будет страдать. Хорошо, что президент отметил важность вопроса.