Защитить со всех сторон: чего ждать от встречи Путина и Лукашенко 9 сентября

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9 сентября в Москве состоится встреча президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко. Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Кирилл Коктыш прокомментировал «Вечерке» значение и вероятные итоги переговоров.

Эксперт отметил, что большая часть российско-белорусской интеграционной карты уже согласована и, вероятно, будет подписана.

— В этом плане сенсаций ждать не стоит. Сенсация произошла еще при самом создании Союзного государства. А сейчас идут его плавное развитие и углубление — по всем основным направлениям. Если конкретно, то впереди у нас гармонизация экономических правил и выравнивание внутренних условий хозяйствования между странами. Наиболее актуальные вопросы: проблемы финансирования промышленного развития и синтез цифровой экономики. Пока к ним не подступали.

Политолог отметил, что всю внутреннюю кухню на сегодняшний день не знает никто. Российско-белорусскую интеграцию, с точки зрения политолога, можно будет развивать и углублять довольно долго. Даже бесконечно.

— Это коррелируется с развитием экономики, с развитием новых отраслей. Но на сегодня первичен выход в цифровую экономику.

Это и работа с большими данными, и оцифровка промышленности, и искусственный интеллект. Те вещи, от которых сегодня напрямую зависит суверенитет. Развитие этих аспектов будет абсолютно критично для безопасности Союзного государства.

Особенно если говорить о когнитивных технологиях, которые были применены в отношении Белоруссии в прошлом году в рамках попытки госпереворота. Это заставляет всех относиться к ним крайне серьезно.

Оценивая вероятные риски и реакцию Запада на сближение Москвы и Минска, эксперт заметил, что все возможные санкции в отношении Белоруссии уже и так были введены.

— Куда уж дальше-то? Предел разумного и выполнимого достигнут. Санкционное давление в связи с углублением сотрудничества могут укрепить и нарастить. Но эффект от него уже будет достигать прямо противоположных результатов.

Какой-то особенной и быстрой реакции на грядущее сближение с Москвой от белорусской оппозиции ждать не стоит, считает Коктыш.

— Тихановская и смежные с ней силы, конечно, могут активизироваться, но исключительно ради борьбы за свое сохранение на плаву. Это важно для Тихановской по той причине, что она чувствует, что может выпасть из обоймы. Среди оппозиции идет жестокое внутреннее соперничество.