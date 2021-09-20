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Сергей Собянин поблагодарил москвичей за активное участие в голосовании и поддержку кандидатов из его списка

Алексей Хорошилов

Марьяна Шевцова

Политика
Сергей Собянин поблагодарил москвичей за активное участие в голосовании и поддержку кандидатов из его списка
Руководитель образовательного центра «Сириус», член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева (на фото слева), Сергей Собянин (в центре) и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак возле штаба общественной поддержки партии после завершения выборов в Госдуму РФ / Фото: Er.ru

20 сентября Сергей Собянин объявил о победе кандидатов из его списка на выборах в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва.

Итоговая явка на выборы в Государственную думу в Москве составила 50,3 процента. Результаты выборов, по словам Сергея Собянина, определят стратегию развития страны на ближайшие пять лет.

— Москвичи проявили очень высокую активность — около 50 процентов избирателей пришли на избирательные участки или отдали свой голос в системе электронного голосования. Спасибо вам, друзья, за то, что проявили свою гражданскую позицию, — написал он в своем личном блоге.

По словам Собянина, итоги голосования отражают всю палитру мнений и убеждений, которых придерживаются жители Москвы.

— Спасибо всем, кто проголосовал за «Единую Россию». За тысячи наказов, которые вы дали своим депутатам. Проблемы, поднятые во время избирательной кампании, заслуживают внимания, чьими бы сторонниками они ни высказывались, — отметил он.

Сергей Собянин также поблагодарил наблюдателей и Общественный штаб, которые следили за выборами, контролировали, обеспечивали честность всех избирательных процедур.

— Отдельные слова благодарности — команде «Единой России», участники которой прошли каждый район, каждый дом, каждый двор, выслушали нужды и предложения людей и составили программу, которую нам предстоит реализовать, — заключил он.

Согласно предварительным результатам выборов в Государственную думу партия «Единая Россия» набрала 49,83 процента, КПРФ — 18,94 процента, ЛДПР — 7,51 процента, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,47 процента, партия «Новые Люди» — 5,33 процента.

Победа «списка Собянина», по мнению экспертов, отражает социальный запрос москвичей. Рейтинг мэра в последние годы стабильно высок, и именно поддержка Сергея Собянина сыграла ключевую роль.

Партия «Единая Россия» активно призывала москвичей участвовать в дистанционном электронном голосовании, явка на которое в столице составила рекордные 96,5 процента. Это в очередной раз подтвердило интерес граждан к онлайн-выборам и удобство самой системы.

— В Москве очень много лоялистов, но эти лоялисты очень не любят ходить на выборы. Это всегда была сложная идея — создать условия для комфортного голосования лояльного электората. Дистанционное электронное голосование решило эту проблему полностью, — отметил политолог Константин Костин.

Беспрецедентная система наблюдения сняла вопрос о легитимности выборов. Тот факт, что за ходом электронного голосования мог следить любой желающий, лишь подтверждает открытость и прозрачность избирательного процесса.

ЦИТАТА

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:

— У партии была задача подтвердить свое лидерство, эта задача, безусловно, выполнена. Для президента, безусловно, главным была и остается конкурентность, открытость и честность состоявшихся выборов. В этом плане, конечно, мы оцениваем весьма и весьма позитивно состоявшийся электоральный процесс.

СПРАВКА

Из 2 014 765 москвичей, зарегистрировавшихся на дистанционное электронное голосование, на выборах депутатов Госдумы проголосовали 1 943 590. Явка составила 96,5 процента. Этот показатель выше, чем на голосовании по поправкам к Конституции РФ.

На довыборах депутатов Московской городской думы электронная явка составила 96,3 процента. На выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино электронная явка составила 96,1 процента.

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