Льготное лекарство получить станет проще

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В январе следующего года льготники смогут получать лекарственные препараты в коммерческих аптечных пунктах. «Вечерняя Москва» узнала мнение медиков и самих горожан об этом нововведении.

По решению мэра Москвы пилотный проект планируют реализовать с 15 января по 31 декабря 2022 года. Участвовать в нем смогут коммерческие аптеки, которые подключатся к ЕМИАС и возьмут на себя обязательства по выдаче льготным категориям граждан назначенных им лекарственных препаратов по международному непатентованному наименованию в день обращения.

Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отметил, что крайне важно соблюдать рекомендации и назначения врачей в плане лекарственных препаратов.

— Потому что именно благодаря назначенным лекарствам достигается основной лечебный эффект, — сказал он.

Сейчас получить льготные лекарства можно только в аптеках, расположенных при поликлиниках. Многим льготникам это не очень удобно, и люди в итоге не своевременно соблюдают назначения врачей. Теперь с помощью электронного рецепта выдача препаратов будет осуществляться и в коммерческих аптеках, расположенных рядом с адресами проживания пациентов и с более удобным для пациентов графиком работы. — Это очень важный проект, который значительно упростит процесс получения льготных лекарств, — подчеркнул Тяжельников.

Кроме того, он добавил, что теперь пациент сам может выбрать торговое наименование препарата в рамках назначенного врачом и доплатить разницу между тем, которое ему положено по льготе.

Удобство нововведения высоко оценила и москвичка Ольга Масохина.

— У меня бронхиальная астма, и препарат, который мне нужно принимать, стоит порядка 3 тысяч рублей. Благодарна, что город помогает получать его бесплатно, — рассказала она.

По ее мнению, инициатива выдачи лекарств в коммерческих аптеках очень правильная.

— Я работаю, единственный выходной в воскресенье, а аптека в поликлинике в воскресенье закрыта. Теперь для меня процесс получения лекарств не будет проблемой, — пояснила Ольга.