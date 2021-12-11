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Политолог назвал последствия встречи Путина и Байдена

Андрей Казаков

Политика
Политолог назвал последствия встречи Путина и Байдена
Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Встреча президента России Владимира Путина с президентом США Байденом состоялась 7 декабря в режиме специальной видеоконференции. О контексте, значении и итогах этих переговоров «Вечерняя Москва» пообщалась с директором Института новейших государств Алексеем Мартыновым.

Онлайн-саммит Владимира Путина и Джо Байдена однозначно можно назвать одним из самых значимых событий в политике уходящего года, и прежде всего из-за очень напряженной ситуации вокруг Украины. В общей сложности телемост, к которому Владимир Путин присоединился из Сочи, а Джо Байден — из Вашингтона, продлился чуть более двух часов. И по мнению многих экспертов, мир сейчас оказался на пороге новой полномасштабной войны, и разгореться она может как раз на территории Незалежной.

Неудивительно, что в канун прямой линии на американском телевидении запустили мощнейшую информационную химеру, настоящий медиасмерч.

В частности сообщалось, что США и Евросоюз рассматривают введение новых санкций в отношении Российского фонда прямых инвестиций, энергетических компаний и российских банков. И самым радикальным вариантом запугивания стало возможное отключение России от системы финансовых платежей SWIFT, предупреждал телеканал СNN. Также санкции могли коснуться суверенного долга России.

Естественно, не забыли за океаном и о своих излюбленных обвинениях в приготовлении Москвы к нападению на Украину, заключает эксперт. Благодаря этому киевская тема поднималась и во время непосредственного общения Путина с Байденом.

— Для американцев это заходная фишка. Так-то на Киев им плевать. Но в качестве предлога работает.

Потом происходит какая-то химия или магия, и из бюджета Пентагона вдруг исчезают все упоминания о санкциях против «Северного потока — 2», а из Минфина США — о санкциях по суверенному госдолгу России. Это так вовремя и так по-голливудски. С одной стороны, шоу с постмодернистскими химерами, а с другой — реальная живая торговля.

Кремль сделал паузу перед тем, как комментировать встречу, а затем озвучил небольшие подробности:

«Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей». Путин подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность за происходящее на Украине на плечи России.

— Главное осталось за кадром, — подчеркивает Мартынов. — Однако важность таких контактов, особенно в наше неспокойное, уже постпостмодернистское время — с его эпидемиями и трещащей по швам архитектурой международной безопасности, — сложно переоценить. В сухом остатке — от нашего госдолга и «Северного потока — 2» отстали.

Значит, встреча пошла на пользу и России, и всему миру, и США в частности.

Там, естественно, скажут, что именно благодаря общению господина Байдена с Путиным Россия не вторглась на Украину, хотя вторгаться она туда и не собиралась.

КСТАТИ

8 декабря Олаф Шольц официально стал новым канцлером Германии. Он после своего назначения на должность в президентском дворце принял присягу на заседании бундестага. Трансляцию символической передачи власти от Ангелы Меркель Олафу Шольцу вели все немецкие телеканалы.

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