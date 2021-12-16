Закон о молодежной политике стал более современным

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 15 декабря депутаты Мосгордумы приняли городской закон о молодежной политике.

На заседании Мосгордумы депутаты приняли новый закон «О молодежной политике в городе Москве» во втором чтении. Всего ко второму чтению поступило 30 поправок, из них шесть внесены редактором законопроекта, одна поддержана, две учтены, остальные отклонены.

— Отдельно отмечу поправку, которой мы поддержали предложение прокуратуры города Москвы и закрепляем за правительством Москвы обязанность выпустить подзаконные акты по всем направлениям поддержки молодежи, указанным в законе, — отметил редактор законопроекта, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

По его словам, это очень важное дополнение к закону. Оно гарантирует, что принятые нормы будут носить «не декларативный характер, а получат непосредственные механизмы реализации».

Необходимость принятия нового закона о молодежной политике обусловлена тем, что действующий закон уже устарел и многие его положения не отвечают современным реалиям. Заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов отметил, что закон создает необходимый фундамент для формирования всех подзаконных актов, в целом политики города по поддержке молодежи.

— Мы утверждаем основные принципы политики, связанные с образованием, социальной защитой молодежи, молодых семей, с молодежным предпринимательством, трудоустройством. Мы расширяем рамки молодежи до 35 лет, — сказал Степан Орлов.

Также в ходе заседания Мосгордума поддержала изменения в закон «О квотировании рабочих мест».

— В соответствии с изменениями региональный государственный контроль за приемом на работу инвалидов и региональный государственный контроль за приемом на работу молодежи в пределах установленной квоты в Москве будут осуществляться уполномоченным органом исполнительной власти Москвы в соответствии с положениями, утверждаемыми правительством Москвы, — отметил депутат Мосгордумы Андрей Титов.

По мнению председателя комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмилы Гусевой, данные изменения позволяют создать действенный механизм государственного контроля за соблюдением работодателями требований в области квотирования рабочих мест.

Она подчеркнула, что сегодня в Москве квота для приема на работу инвалидов и молодежи отдельных категорий установлена для организаций с численностью персонала более 100 человек. Размер квоты составляет 4 процента от среднесписочной численности: 2 процента для трудоустройства инвалидов и столько же — для молодежи. Гусева считает, что квотирование — это то, что реально поможет в трудоустройстве граждан отдельных категорий.

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