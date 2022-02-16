Блицкриг затягивается: Россия подготовила ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

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16 февраля президент России Владимир Путин концептуально одобрил проект ответов России по встречным предложениям Запада относительно гарантий безопасности, представленный министром иностранных дел Сергеем Лавровым. «Вечерняя Москва» узнала у генерального директора Института политических исследований, политолога Сергея Маркова, как будут развиваться события.

Эксперт считает, что диалог Москвы и Вашингтона продолжается.

— Это, без сомнения, не финал, — подчеркивает Марков. — В ответ на наши 10 пунктов после обязательной паузы последует американский ответ. Какие-нибудь там 8 предложений. Это может продолжаться очень долго. Собственно, это и является целью американцев — забалтывание. Невзирая ни на что, главным в этих 10 пунктах остается — обеспечение Россией своей безопасности.

— Кроме того, в обновленных пунктах будет ответ на американские инициативы. Например, предложение о неразмещении ракет средней и малой дальности в Восточной Европе. Они готовы ограничить свои ракеты средней дальности, но на территории восточноевропейских стран. В обмен на это хотят, чтобы Россия ограничила пребывание своих ракет средней дальности на своей собственной территории, например в Калининграде. Это не паритетно. И дополнительно Вашингтон хочет, чтобы мы убрали свою группировку от границы с Украиной. И никогда эту группировку там больше не создавали, — говорит эксперт.

Политолог не считает, что ответ Москвы приурочен или как-то соотносится с объявленной Байденом датой «вторжения» России на территорию Украины (16 февраля).

— Даты близки только потому, что кризис развивается, — подчеркивает политолог. — А напрямую не связаны. И подлодка американская, которая зашла на днях в территориальные воды России, прямой связи не имеет с этим. Ну что она там искала в районе Берингова пролива? Там нет никаких серьезных структур или данных.

Когда повышается общая геополитическая напряженность, то сторона, которая хочет чего-то добиться, начинает себя более агрессивно вести.

— Вот и начинаются эти опасные проходы, заходы, пролеты. Это целенаправленно США и устраивают. А чем ответит Москва, пока не ясно. Все думают, что если США подтащили свою военную инфраструктуру близко к России, то, наверное, мы тоже развернем свои ракеты у их границ — как это было во время Карибского кризиса. Поставим на Кубу или в Венесуэлу. Но далеко не факт, что так оно и будет. США чувствуют, что Россия готова к каким-то серьезным действиям, но хотят, чтобы эти действия ограничились только Донбассом.

При этом могут произойти серьезные провокации. Наиболее вероятно, что контролируемые непосредственно американцами войсковые подразделения ВСУ начнут наступление на Донбасс и спровоцируют Россию на ответные боевые действия в регионе. Но еще вероятнее, что ничего не произойдет и кончится тем, что Москва просто признает Луганскую и Донецкую народные республики. Это реально.

Эксперт уверен, что напряженность между Россией и США постепенно начнет спадать.

— Западные дипломаты в какой-то момент начнут возвращаться в Киев. Украинская же группировка там находится на постоянной основе. Напряженность сейчас создается присутствием рядом российских войск. Ведь украинская группировка может совершить операцию только на Донбассе. А российская — на всей Украине. В этом ключевая разница. Но противостояние в дипломатическом и медийном секторах может быть очень затяжным.