Блицкриг затягивается: Россия подготовила ответ США и НАТО по гарантиям безопасности
16 февраля президент России Владимир Путин концептуально одобрил проект ответов России по встречным предложениям Запада относительно гарантий безопасности, представленный министром иностранных дел Сергеем Лавровым. «Вечерняя Москва» узнала у генерального директора Института политических исследований, политолога Сергея Маркова, как будут развиваться события.
Эксперт считает, что диалог Москвы и Вашингтона продолжается.
— Это, без сомнения, не финал, — подчеркивает Марков. — В ответ на наши 10 пунктов после обязательной паузы последует американский ответ. Какие-нибудь там 8 предложений. Это может продолжаться очень долго. Собственно, это и является целью американцев — забалтывание. Невзирая ни на что, главным в этих 10 пунктах остается — обеспечение Россией своей безопасности.
— Кроме того, в обновленных пунктах будет ответ на американские инициативы. Например, предложение о неразмещении ракет средней и малой дальности в Восточной Европе. Они готовы ограничить свои ракеты средней дальности, но на территории восточноевропейских стран. В обмен на это хотят, чтобы Россия ограничила пребывание своих ракет средней дальности на своей собственной территории, например в Калининграде. Это не паритетно. И дополнительно Вашингтон хочет, чтобы мы убрали свою группировку от границы с Украиной. И никогда эту группировку там больше не создавали, — говорит эксперт.
Политолог не считает, что ответ Москвы приурочен или как-то соотносится с объявленной Байденом датой «вторжения» России на территорию Украины (16 февраля).
— Даты близки только потому, что кризис развивается, — подчеркивает политолог. — А напрямую не связаны. И подлодка американская, которая зашла на днях в территориальные воды России, прямой связи не имеет с этим. Ну что она там искала в районе Берингова пролива? Там нет никаких серьезных структур или данных.
Когда повышается общая геополитическая напряженность, то сторона, которая хочет чего-то добиться, начинает себя более агрессивно вести.
— Вот и начинаются эти опасные проходы, заходы, пролеты. Это целенаправленно США и устраивают. А чем ответит Москва, пока не ясно. Все думают, что если США подтащили свою военную инфраструктуру близко к России, то, наверное, мы тоже развернем свои ракеты у их границ — как это было во время Карибского кризиса. Поставим на Кубу или в Венесуэлу. Но далеко не факт, что так оно и будет. США чувствуют, что Россия готова к каким-то серьезным действиям, но хотят, чтобы эти действия ограничились только Донбассом.
При этом могут произойти серьезные провокации. Наиболее вероятно, что контролируемые непосредственно американцами войсковые подразделения ВСУ начнут наступление на Донбасс и спровоцируют Россию на ответные боевые действия в регионе. Но еще вероятнее, что ничего не произойдет и кончится тем, что Москва просто признает Луганскую и Донецкую народные республики. Это реально.
Эксперт уверен, что напряженность между Россией и США постепенно начнет спадать.
— Западные дипломаты в какой-то момент начнут возвращаться в Киев. Украинская же группировка там находится на постоянной основе. Напряженность сейчас создается присутствием рядом российских войск. Ведь украинская группировка может совершить операцию только на Донбассе. А российская — на всей Украине. В этом ключевая разница. Но противостояние в дипломатическом и медийном секторах может быть очень затяжным.