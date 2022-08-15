В Минобороны РФ рассказали о новых примерах героизма и смелости, проявленных в ходе спецоперации

Фото: Unsplash

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о солдатах и офицерах, проявляющих мужество и боевую выучку во время спецоперации на Украине. Герои рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной армии чтятся свято.

Спасение товарищей

Сержант Алексей Терехов вывел из-под огня украинских националистов сослуживцев. Они получили ранения, когда освобождали один из населенных пунктов. После того как военный эвакуировал их в безопасное место и оказал первую медицинскую помощь, он продолжил вести бой, пока не смог разгромить формирования радикалов.

Грамотный расчет

Боевая машина младшего сержанта Анатолия Пешкова была подбита украинскими националистами и вышла из строя. Однако солдат быстро оценил ситуацию, выбрался из транспорта и вступил в перестрелку с врагом. Грамотно используя особенности местного рельефа, Пешков уничтожил трех боевиков.

Восстановил технику

Ефрейтор Владимир Шикарев — механик-водитель. Он выполняет задачи специальной военной операции в составе экипажа боевой машины десанта. Когда Шикарев обнаружил замаскированную позицию минометного расчета Вооруженных сил Украины, расположенную в заброшенном здании, он скрытно подвел транспорт к неонацистам. Это помогло его сослуживцам оперативно, а главное без потерь ликвидировать формирование радикалов. Несмотря на полученное в ходе обстрела ранение, ефрейтор оперативно восстановил четыре единицы военной техники.