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В понедельник, 15 августа, депутат украинской Рады Алексей Гончаренко заявил о переговорах с Минобороны Британии об уничтожении Крымского моста.

По словам Гончаренко, Киев провел переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО еще в июне. В июле же советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, как только появится первая техническая возможность. Ранее в Минобороны Украины допустили удар из РСЗО HIMARS по Крыму.

— Если Вашингтон все-таки направит Киеву оперативно-тактические ракеты с дальностью до 300 километров, то украинцы не смогут устоять и обязательно опробуют их на крымском направлении, — рассуждает политический эксперт Руслан Бальбек. — Однако в Крыму действует эшелонированная система ПВО, которую крайне трудно пробить одиночными пусками, что, впрочем, не повлияет на планы украинских властей.

Военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев подчеркивает: планы уничтожения Крымского моста Киев разрабатывает уже много лет.

— В Одессе действует школа боевых водолазов, — рассказал эксперт. — Украинские курсанты проходят восьминедельную подготовку под присмотром военных инструкторов из США. Их учат в том числе и навыкам диверсионной работы. Смысл в том, чтобы подобраться к опорам моста и заложить взрывчатку. Также разрабатывают планы нападения на мост с помощью дронов-камикадзе или пилотируемых воздушных судов.

По словам Земцева, Крымский мост надежно защищен от всех видов нападений.

— С 2019 года мост охраняет специальная морская бригада Росгвардии, базирующаяся в Керчи. Каждый день специалисты обследуют несущие конструкции: опоры, бетонные кольца, трубы, сваи. Причем осмотр проводят и на предмет диверсий, и на обычные повреждения, — пояснил аналитик.

По словам Земцева, экипажи по восемь человек круглосуточно патрулируют акваторию на специальных сверхбыстрых катерах типа «Грачонок». На них установлены пулеметы, гранатометы и даже переносные зенитно-ракетные комплексы. Бойцы вооружены противодиверсионными гранатометами «Непрядва». Они способны глушить боевых пловцов неприятеля на глубине до 40 метров! Также в районе Крымского моста действует система контроля подводной обстановки «Плавник».

— Это противодиверсионное средство не позволяет диверсантам-подводникам приблизиться к объекту без потери боеспособности. При этом, надо понимать, стратегическое значение Крымского моста в нынешнем году снижается и продолжит снижаться, — рассуждает Земцев. — Мост перестал быть единственной «ниткой», связывающей Крым с остальной Россией. Теперь у нас есть еще и железная дорога — со стороны освобожденных территорий — Херсона и Запорожья. Пытаться разрушить Крымский мост для Киева — не более чем пиар. Но ради пиара они вполне могут и попробовать.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик считает, что разговоры о разрушении Крымского моста напоминают беседу двух сумасшедших.

— Один пациент поговорил с другим о завоевании господства над Черным морем, и тот ему насоветовал, и теперь эти планы следует воплотить в жизнь, но это там, в палате, а в реальности все чуть по-другому. Крымский мост защищен несколькими линиями противоракетной обороны и современными комплексами, — пояснил политик, добавив, что и для британского, и для украинского руководства все эти информационные вбросы — лишь способ поднять быстро падающий рейтинг. У Бориса Джонсона он настолько упал, что тот был вынужден уйти с поста премьера. Зеленский пока держится. Но даже зомбированному украинскому обществу ясно, что «перемога» имеет место только в подконтрольных Киеву медийных ресурсах. А на фронтах все плохо.