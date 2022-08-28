Хотим быть с Россией : референдумы в Херсоне и Запорожье — способ защитить и успокоить местных жителей

Херсон / Фото: Shutterstock

Власти Запорожской области объявили, что референдум о присоединении региона к России пройдет уже в сентябре. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Референдумы о территориальных и политических изменениях проводятся в разных странах регулярно: они были в испанской Каталонии, британской Шотландии, на Кипре, в украинском тогда еще Крыму. Как они происходят и что меняют в жизни людей?

Глава администрации Запорожья Евгений Балицкий рассказал, что сейчас идет оценка готовности проведения референдума в регионе «с технической стороны»: этим занимается Центральная избирательная комиссия. По словам главы региона, рассматривается вариант проведения референдума как в очном формате, так и в электронном.

— Комиссия в ближайшее время определится с датой и формой бюллетеня, — сказал Балицкий.

Между тем референдум решено провести и в Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении пообещал не признавать «псевдореферендумы» в Запорожье и на Херсонщине.

— Они не признают итог референдума в Крыму и могут не принимать и не считаться с нашим законным правом на самоопределение. Мы не нуждаемся в признании с их стороны итогов референдума. Мы возвращаемся домой, в Россию, и это главное, — заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев считает, что не все так просто.

— Начнем с того, что, например, Запорожская область в отличие от Херсонской освобождена лишь на 70 процентов. Пока не освобожден город Запорожье, где живет около половины населения области. И до референдума его точно не освободят. Надо понимать, что Запорожье — это огромная городская агломерация, где живут свыше 700 тысяч человек, примерно как в нашем Тольятти, — пояснил Земцев. — Сейчас туда понагнали боевиков из Львова, Ивано-Франковска и Тернополя. Взять город будет непросто, а без него, точнее без голосов его жителей, итоги референдума всегда будут оспаривать. Возможно, администрация Херсонской области с проведением референдума несколько торопится.

Генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев объяснил, что «спешка» в данном случае оправданна:

— Главная цель проведения референдумов — успокоить население освобожденных регионов. У меня в Херсоне живут родственники, и их главный страх, что Украина вернется. Этот страх преследует многих, даже тех, кто Россию не поддерживает. Потому что, если вернется Украина, разбирать, кто прав, кто виноват, не станут. Плохо будет всем! Не зря ведь ВСУ каждый день обстреливают мирных жителей на своих (!), как они говорят, территориях. А что будет, если они туда войдут? Правильно, массовые карательные операции. Украинское государство, к сожалению, это такой криминальный подросток, злобный гопник, у которого нет никаких понятий, есть только желание мстить и бить даже вроде бы своих. Так что людям нужно доказать: Россия пришла навсегда.

По мнению эксперта, итоги референдума совершенно предсказуемы.

— Люди хотят в Россию, потому что точно знают: наши военные их не ограбят, не изнасилуют, не отберут еду, не станут во время обстрелов мирными жителями прикрываться. Да и жить в России комфортнее, — пояснил Журавлев. — Крым — рядом, и херсонцы, и запорожцы знают, каким он был и каким стал.

Народ не всегда слушают

Референдумы на тему политического и территориального устройства проходят в мире регулярно. Один из самых известных — о будущем СССР, который прошел 17 марта 1991 года. Тогда 76,4 процента опрошенных высказались за сохранение Союза «в обновленном виде».

— Эта непонятная формулировка и позволила развалить СССР. Главы России, Украины и Белоруссии объявили, что обновленный Союз — это СНГ, и огромная страна с карты просто исчезла, — рассказывает Дмитрий Журавлев. — Таким образом, мнение граждан СССР было просто проигнорировано.

Вывод, по мнению эксперта, простой — формулировки референдумов должны быть предельно ясными, не допускающими двойных или тройных толкований. Иначе результатами голосования могут воспользоваться политические проходимцы.

Еще один нашумевший референдум произошел в испанской провинции Каталонии 1 октября 2017 года. Рассматривался вопрос об отделении от Испании.

— Дело в том, что каталонцы себя испанцами не считают. Даже язык их от испанского сильно отличается, — рассказывает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Плюс Каталония — наиболее промышленно развитый регион Испании, она вполне способна прожить и отдельно.

Власти Испании всеми силами пытались блокировать референдум. В Каталонию отправляли полицейский спецназ, голосующих избивали, травили слезоточивым газом. Тем не менее референдум состоялся. Свыше 90 процентов проголосовавших высказались за отделение от Испании. Вскоре было объявлено о создании Каталонской республики, которая просуществовала всего две недели. Испанский суд признал референдум неконституционным, а главу Каталонии Карлеса Пучдемона объявили в розыск.

— Вывод очевиден: просто высказать свое мнение избирателям недостаточно. Должны существовать механизмы защиты результатов референдума: дипломатический, силовой, экономический, — рассуждает Виталий Караев. — В случае с бывшими украинскими регионами подобные механизмы есть.

Эксперт пояснил, что изначально предусматривался другой вариант политического устройства освобожденных территорий.

— Руководство регионов озвучивало планы создания ХНР и ЗНР — Херсонской и Запорожской народных республик. Но, вероятно, стало ясно, что их рано или поздно все равно придется присоединять к России, потому что нормально жить им Киев не даст, как не дал Донецку и Луганску, — пояснил эксперт.

Станут мешать

Андрей Земцев считает, что Киев продолжит попытки референдумы сорвать.

— Сначала, обратите внимание, в обоих регионах пытались организовать партизанское движение. Не вышло, потому что эта форма военных действий всегда предполагает поддержку местного населения. А население записалось в тероборону, набрало автоматов, но стрелять не стало, а пошло их сдавать, тем более что российские военные за оружие платили, — рассказывает эксперт. — Тогда стали отправлять ДРГ — диверсионно-разведывательные группы, которые занимались, по сути, терроризмом, убивая представителей военно-гражданской администрации. Но российские спецслужбы с ДРГ справились, и тогда Зеленский стал трубить о скором наступлении на Херсон и Запорожье. Но наступать-то ему нечем, поэтому Киев «переобулся в воздухе» и понес какую-то ахинею, что, мол, заявления о наступлении были «информационно-психологической операцией», призванной напугать противника. Как будто у нас нет разведки и мы не знаем, что все эти заявления — фантазии.

Затем, как пояснил эксперт, Зеленский отдал приказ обстреливать Запорожскую АЭС, пытаясь вызвать панику и отъезд населения. Чем меньше людей примет участие в референдуме, тем для Зеленского лучше.

— На самом деле у Украины нет боеприпасов, способных повредить реакторы АЭС, — пояснил Андрей Земцев. — Гипотетически могут быть повреждены хранилища ядерных отходов, которые есть на территории станции. Но последствия этих попаданий можно оперативно устранить и не дать радиации распространиться за территорию АЭС. Я думаю, обстрелы преследуют две цели. Первая — пропагандистская. Зеленский говорит, что стреляют по АЭС русские. Зачем нам это делать, если станция под контролем России с марта, — неясно. Вторая цель — вызвать панику у местного населения, которое для него теперь чужое.

Следующий ход Зеленского, как считает Земцев, — начать обстреливать избирательные участки.

— По данным разведки, президент Украины поручил Генштабу ВСУ разработать план, согласно которому избирательные участки и центризбиркомы в Херсоне, Мелитополе, Энергодаре будут уничтожать с помощью РСЗО HIMARS. Именно под это «нужное дело» американцы срочно выделили Киеву новый транш в размере миллиарда долларов, — пояснил эксперт.

Виталий Караев считает, что сорвать голосование не получится.

— Есть ведь и дистанционный способ — со смартфона. Другой вопрос, что жителей нужно успеть обучить. Если москвичи дистанционно голосовать умеют, то для жителей украинской глубинки это еще экзотика, — пояснил эксперт.

Нужна военная победа

Если Херсон и Запорожье станут частью России, то там быстрее наладится нормальная жизнь. Будут выплачивать пенсии, зарплаты бюджетникам, станет намного проще вывозить продукцию сельского хозяйства, потому что исчезнут границы. Наверняка будут серьезные вложения в благоустройство территорий.

— А вот с точки зрения безопасности все останется по-прежнему, — считает Дмитрий Журавлев. — Когда мы вернули Крым, никаких военных инцидентов не было. Украина не пыталась полуостров обстреливать и уж тем более вторгнуться на его территорию. Потому что воевать с ядерной державой не решалась. Сейчас — другая ситуация. Украина обстреливает даже российские города и поселки — в Брянской, Белгородской, Курской областях. А уж как она будет поступать с территориями, которые считает своими, гадать не приходится. Военная агрессия в отношении них продолжится — неважно, Россия они теперь или нет.

Андрей Земцев убежден, что мира на Украине не будет, пока Россия не победит на поле боя.

— Уже на первом курсе военного училища курсантов учат, что победа в войне — это не контроль над территорией, а разгром армии противника. Именно поэтому, кстати, мы в свое время убрали войска из-под Киева и Чернигова, чтобы сосредоточиться на разгроме донбасской группировки ВСУ. Сейчас ее добивают. Все участники военных действий говорят о колоссальных потерях украинской стороны. Проблема в том, что если ВСУ в той или иной форме останутся, а у власти сохранится Зеленский, то военный конфликт на Украине будет продолжаться. У нас есть два варианта: либо полностью уничтожить ВСУ и добиться капитуляции Украины, как Германии в 1945-м, либо сделать так, чтобы у руля этой страны Запад поставил другого, договороспособного президента. Мне кажется, куда более вероятен первый сценарий. Хотя и его осуществить непросто.

ЦИТАТА

«По поводу проведения референдумов господин Зеленский должен обращаться не к России, а к гражданам Украины. Почему среди них очень много людей, кто не хочет жить в его стране?»

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

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