Бойцы отбивают атаки противника и сами идут в наступление

Фото: Минобороны РФ

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах героизма и смелости, проявленных военными в ходе спецоперации на Украине.

Помог товарищам

Командир инженерно-саперного подразделения, старший лейтенант Григорий Полозков выполняет задачи по наведению наплавных мостов и оборудованию переправ. Во время инженерной разведки местности он обнаружил в лесу диверсионно-разведывательную группу украинских националистов. Вместе со своим подразделением Полозков вступил в бой и заставил врага отступить. При бегстве противники отстреливались из минометов. Двое подчиненных старшего лейтенанта получили осколочные ранения. Полозков сразу оказал товарищам медицинскую помощь, перенеся их в безопасное место, и передал медикам. После он продолжил преследование противника. В итоге подразделение старшего лейтенанта уничтожило 12 украинских боевиков и разбило диверсионно-разведывательную группу.

Спас батарею

Капитан Андрей Цуренко — командир зенитно-ракетной батареи. Вместе со своим подразделением он прикрывает наши войска от ударов с воздуха. В один из дней его батарея стала целью атаки со стороны украинской диверсионно-разведывательной группы. Находясь под обстрелом, офицер смог вывести подчиненных из-под ударов врага и закрепиться на запасной позиции. Подразделение Цуренко сбило украинский самолет, а также два беспилотника. Наступающие силы националистов были подавлены огнем и отступили.

Уничтожил вражеские позиции

Старший сержант Иван Романов, действуя в составе экипажа танка, выполнял боевую задачу по огневой поддержке наступающих подразделений тактической группы в районе стратегически важного населенного пункта. Враг пытался замедлить продвижение наших войск. Экипаж под командованием Романова попал под интенсивный обстрел националистов. Старший сержант сориентировался в ситуации, открыв огонь по объектам противника. Метким огнем экипаж уничтожил позицию корректировщиков артиллерийского огня ВСУ. Националисты решили отступить. На следующий день экипаж Романова во время изучения местности нашел подготовленные противником огневые позиции минометного взвода. Старший сержант доложил о них командованию, после чего огневая точка была уничтожена.