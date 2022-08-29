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Саперы разминируют территорию завода

Иван Кудря

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Саперы разминируют территорию завода
Фото: Минобороны РФ

Специалисты Международного противоминного центра ВС России за два дня работы нашли и уничтожили 30 боеприпасов на заводе «Азовмаш».

Зачистка прошла в одном из цехов машиностроительного завода, где ранее располагались военнослужащие вооруженных сил Украины. Об этом сообщил командир группы разминирования Международного противоминного центра. По его словам, там обнаружили и уничтожили гранаты, которые не взорвались, а также кассетные боеприпасы от «Точки-У».

Сами работники завода надеются, что уже в ближайшее время предприятие начнет функционировать.

— Надежда, что завод восстановят, есть, и очень большая. Некоторые корпуса, в принципе, остались целыми. Поэтому будем восстанавливать, я думаю, что с помощью наших товарищей. Сотрудники рвутся, все хотят работать, — сказал бывший начальник одного из цехов завода Сергей Ганчук.

А в ЛНР сообщили, что при ударе ВСУ из американской реактивной системы залпового огня HIMARS повреждено здание в городе Сватово. По населенному пункту выпустили восемь ракет.

— В сельскохозяйственном предприятии «Шанс» повреждены административное здание, два складских помещения, ангары, шесть единиц сельскохозяйственной техники и девять легковых автомобилей, — говорится в сообщении представительства ЛНР.

А исполняющий обязанности главы администрации Северодонецка Николай Моргунов рассказал о том, что в центральные районы города вернулась вода. Она подается в колонки, из которых местные жители смогут набирать ее согласно графику. А еще Моргунов рассказал о том, что есть вероятность восстановить работу завода «Азот».

— Сегодня Северодонецк не представляет свою судьбу без «Азота». Перспективы запуска завода есть. Трудовой коллектив предприятия удалось сохранить, с участием бывших сотрудников организована охрана производственных объектов, проводится комплекс работ по обеспечению необходимых условий для функционирования производственного процесса,— сказал Николай Моргунов.

Военнослужащие Вооруженных сил России, в свою очередь, продолжают защищать территории республик, поражая украинские пункты управления. По словам официального представителя Министерства обороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за сутки были уничтожены три таких объекта ВСУ.

— В том числе были обстреляны 54-я мeханизированная бригада ВСУ в районe города Курахово Донецкой Народной Республики, а такжe 42 артиллeрийских подраз дeлeния на огнeвых позициях, живая сила и воeнная тeхника в 139 рaйонах, — сказал Конашенков.

Он добавил, что, несмотря на угрозу техногенной ядерной катастрофы, украинские неонацисты продолжают стрелять по Запорожской атомной электростанции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики:

— Мы полностью обеспечены углем и можем экспортировать качественные сортовые марки «черного золота». Уголь, который нужен для стабильного функционирования энергосистемы республики, исправно поднимается. А после завершения освободительной операции нас всех ждет созидательный труд по строительству мирной жизни на нашей земле в содружестве с российскими регионами.

заводы и фабрики ЛНР Спецоперации разминирование территорий
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