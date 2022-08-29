Живой щит: по данным правозащитников, ВСУ используют тактику сирийских боевиков-исламистов

Фото: Минобороны РФ

Доклад Amnesty International о преступлениях украинских силовиков вызвал широчайший международный резонанс. Президент Украины Владимир Зеленский его резко осудил, а посольство России в США отметило, что «замалчивать правду становится все сложнее». В чем обвиняют правозащитники украинские власти? Что или кто стоит за этими обвинениями? Правда ли, что западные кураторы планируют Зеленского заменить? Пробуем разобраться.

Правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, наделавший много шума. Он посвящен нарушениям международных гуманитарных норм войсками Украины. Главный вывод: выбранная ВСУ тактика создает опасность для мирных жителей.

Что выяснилось? Украинские войска вели огонь по россиянам и «сепаратистам» из густонаселенных мирных районов, провоцируя ответы артиллерии. ВСУ и нацбаты размещались в детсадах, школах, больницах и других объектах гражданской инфраструктуры в 19 населенных пунктах Харьковской и Николаевской областей, а также ДНР.

Как отметили в Amnesty International, большинство населенных районов, где размещались украинские военные, находились в километрах от фронта. При этом в организации подчеркнули, что у ВСУ имелись подходящие для боевых позиций альтернативы — они позволили бы избежать угрозы для мирного населения. Речь идет, в частности, о расположенных поблизости военных базах и густых участках леса или других сооружениях, находящихся вдали от населенных районов.

Кроме того, ВСУ не просили мирных жителей эвакуироваться из близлежащих зданий и не помогали им это сделать.

— Положение обороняющейся стороны не освобождает вооруженные силы Украины от необходимости соблюдать международное гуманитарное право, — заявила генсек Amnesty International Аньес Калламар.

Неграмотный «перевод стрелок»

Президент Украины Владимир Зеленский резко осудил доклад правозащитников.

— Если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время — игнорируется, то с этим нельзя мириться, — возмутился глава государства.

Советник главы офиса украинского президента, член делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк пошел дальше.

— Следует провести проверку международной правозащитной организации Amnesty International на предмет получения выгоды от России в связи с публикацией доклада о нарушении Украиной гуманитарного права и правил ведения боевых действий, — заявил политик.

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев, считает, что украинские лидеры «крайне неграмотно переводят стрелки».

— Начнем с того, что еще в апреле этого года, более четырех месяцев назад, Минюст РФ закрыл российское представительство Amnesty International за нарушение законодательства РФ. До этого, в марте, Роскомнадзор заблокировал сайт этой организации. Иными словами, Amnesty International из России просто выгнали. Намекать на то, что Москва эту организацию спонсирует... Это, мягко скажем, нелогично, — рассуждает эксперт. — Что же касается рассуждений Зеленского о несправедливости выводов, то они несостоятельны.

Правозащитники изучили деятельность ВСУ, а за ВСУ отвечает Зеленский. При чем тут Россия? Ответь за своих! Но поскольку ответить ему нечего, Зеленский кивает на нашу страну. Как школьник, прогулявший урок, кивает на того, кто тоже якобы прогуливает. Такая вот детская непосредственность — только что носом не шмыгает.

Без жалости и совести

Что же касается живого щита из мирных жителей, то это очень древняя практика.

— В Средние века ее активно использовали монголы, составляя из захваченных людей так называемый хашар — толпу, за которой прятались воины. Противоборствующая сторона часто не решалась стрелять в хашар, ведь там были кровные родственники, знакомые, друзья, — рассказывает военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Андрей Земцев. — Позднее эту тактику усовершенствовали палестинцы.

Они устанавливали на крышах жилых домов или посреди густой жилой застройки минометы или другие артиллерийские орудия и обстреливали территорию Израиля. Если Израиль решался на ответный удар, то гибли мирные жители. А арабские телеканалы показывали на весь мир убитых детей. Позднее тактику живого щита активно применяли и боевикиисламисты в Сирии. В частности — в провинции Идлиб.

По мнению эксперта, принцип «живого щита» — вполне в логике тех событий, которые спровоцировал Киев.

— Сотни тысяч мобилизованных, которых сразу, почти без подготовки бросают на фронт, — это тоже живой щит, только для профессиональных военных и нацбатов, — пояснил эксперт. — А еще это один из козырей в информационной войне: посмотрите, сколько гибнет людей, военных и мирных. И скорее дайте нам самое современное оружие, чтобы сражаться дальше, — таков посыл всех последних выступлений Зеленского. Ему, как ни странно, выгодно терять много граждан.

Фото: President.gov.ua

Зеленского «сливают»

Историк и политолог Армен Гаспарян считает, что доклад Amnesty International появился неспроста.

— Посмотрите, какая вокруг доклада образовалась истерика. Хотя они рассказали то, о чем мы талдычим с 24 февраля. Просто на Западе это было не принято вслух говорить. Сейчас сказали. Понятно, Вашингтон дал отмашку. Потому что бесплатно Amnesty International ничего не делает и не говорит. Таким образом кураторы показали Зеленскому — либо ты устраиваешь наступление на Херсон, как обещал, либо ты предстанешь перед трибуналом за преступления, о которых теперь знает весь мир. Зеленскому надо как-то отработать и отвести удар.

Политолог Павел Шипилин согласен: Amnesty International — провластная организация, поэтому, очевидно, она не станет выпускать доклады, которые не были заказными или не согласовывались с Госдепом.

— Появление доклада свидетельствует о том, что Украина попадает в опалу. Почему — пока неясно. Но мне кажется, что неизбежность ее поражения осознается Западом. Он себе стелет солому, чтобы не ударить в грязь лицом, в связи с чем и разыгрывает свою игру, — пояснил эксперт.

Свою гипотезу он подтвердил, в частности, жестким заявлением в адрес Владимира Зеленского телеведущего Sky News Australia Кори Бернарди. Он, в частности, заявил: «Западные СМИ замалчивают все те ужасы, которые творятся при Зеленском с этническими русскими на Украине».

— По всей вероятности, Украину просто потихоньку начинают «сливать», и Зеленского лично. Все явно срежиссировано, различные издания в этом участвуют. Даже Amnesty International — рупор Запада, в котором появляются доклады только по России, Ирану, Китаю. Для Украины это был удар под дых, совершенно неожиданный. Они пытаются защищаться, но ничего не получается, — резюмирует эксперт.

Руководство США приступило к поиску замены действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. В этом убеждена политолог Виктория Никифорова. По ее словам, именно об этом может свидетельствовать критика Зеленского от его сторонников, в которую включились некоторые конгрессмены США, журналисты и правозащитники.

— Глобальный обком просто принялся подыскивать Зеленскому замену. Артист явно не справляется. Сегодня его место в прогрессивных СМИ занял командующий ВСУ генерал Залужный, с которым у Зеленского и так были контры, — считает эксперт.

Андрей Земцев склонен согласиться.

— Изначально Запад решил, что Россия из-за санкций впадет в нищету и будет вынуждена сама прекратить спецоперацию. Уже в мае стало ясно, что нет, ничего подобного: экономического кризиса в России не наблюдается, она продолжает вести боевые действия. Причем успешно. И стало окончательно ясно, что победить нашу страну можно только на поле боя. А Зеленский как раз мешает! — пояснил эксперт. — Он, например, в чисто пропагандистских целях велел до последнего не сдавать Мариуполь, в итоге там погибли или попали в плен около 20 тысяч самых боеспособных военных и нацбатовцев, которые могли бы усилить донбасскую группировку. Зеленский публично критикует Залужного и приказывает ему держать рубежи, которые ни тактического, ни стратегического значения не имеют.

Что в результате? Колоссальные потери, которые приводят к падению рейтинга президента, ослабление украинской армии и, как следствие, ни единой большой «перемоги», т.е. победы. Объявленная Зеленским на Херсонщине и в Запорожской области партизанская операция не состоялась. Орудуют только ДРГ — диверсионно-разведывательные группы, местное население бороться с «оккупантами» не только не хочет, но и Россию поддерживает. Вот-вот пройдет референдум о присоединении. Нет и давно обещанного контрнаступления ВСУ.

Между тем, как пояснил эксперт, в одном из своих последних ночных обращений к народу Зеленский опять попробовал пристыдить «коллективный Запад», заявив, что задержка материальной помощи в размере восьми миллиардов долларов для Украины — это «больше, чем ошибка».

— Конечно, Запад такие заявления сильно раздражают. Ведь если совсем грубо, то Зеленский просто «деньги не отрабатывает», — считает Земцев. — Получено новейшее артиллерийское вооружение, Украине постоянно передают все новые самолеты, танки, беспилотники, финансовую помощь в десятки миллиардов долларов, а успехов нет. Поэтому Западу в кресле президента нужен не комик, думающий о пиаре, а солдат, занятый боевыми действиями. Человек, который не отвлекается на съемки в модных журналах, поездки в Канны и прочие уже ненужные в нынешней ситуации вещи.

Алексей Мухин считает, что расследование Amnesty International и грядущая замена Зеленского — не связанные друг с другом вещи.

— Amnesty International просто пытается играть в объективность. Дескать, вот мы какие непредвзятые — можем критиковать даже любимую всем Западом Украину. Организация работает на собственный рейтинг. Если бы ее доклад был «заказным», то Зеленский и компания не рискнули критиковать его, а просто «не заметили». Но они отреагировали крайне остро и сыграли фактически против себя. Что касается замены Зеленского, то я считаю, что она да, вполне вероятна. Дело тут не в докладе, а в выступлениях отдельных западных журналистов, раскручивающих нужную политическому истеблишменту повестку. Дело и в заявлениях отдельных политиков. Да, Зеленскому ищут замену. Но нам, России, радоваться в этом случае нечему. Просто в борделе поменяют девочек. А сам бордель останется, — убежден эксперт.

ФАКТЫ

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подготовило в июле доклад, материалы которого подтвердили, что украинская армия целенаправленно подвергает опасности гражданское население. Мирных жителей используют в качестве «живого щита», говорится в докладе. Так, сразу после начала спецоперации, еще в марте, Киев обвинил российские войска в гибели более 50 пожилых людей и инвалидов, проживающих в доме престарелых в селе Старая Крастянка на востоке Луганской области. Якобы из-за неточных ударов произошел пожар, в котором погибли мирные жители. В действительности все произошло с точностью до наоборот, констатировало независимое расследование ООН.

В ходе расследования ООН выяснилось, что ВСУ, отходя, минируют жилые дома и даже тела своих погибших военных.

ООН выявила многочисленные факты, когда ВСУ и нацбаты физически препятствовали эвакуации мирного населения, чтобы им прикрываться.

КСТАТИ

ВСУ от террористов действительно отличаются мало. Избивали 80 процентов военных, вернувшихся из украинского плена. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин. По его словам, были зафиксированы не только случаи избиений, но и внесудебные расстрелы. 46 процентам пленных отказывали в медицинской помощи, а 79 процентов не могли связаться с семьями. Представитель Минобороны также рассказал, что, согласно опросу, 55 процентов плененных военнослужащих насильно привлекали к съемкам пропагандистских видео. Еще 19 процентов освободившихся из плена заявили о плохом питании. В месте содержания задержанных лиц, принадлежащем СБУ, в Киеве, питание предоставлялось один раз в день: кусок хлеба, 50 граммов каши, стакан воды.