Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Полезли на Херсон: ВСУ при очередной попытке «наступления» потеряли 1200 бойцов

Борис Орлов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Полезли на Херсон: ВСУ при очередной попытке «наступления» потеряли 1200 бойцов
Фото: Минобороны РФ

За последние дни украинские военные предприняли сразу несколько попыток наступления — на Херсонском, Николаево–Криворожском и других южных направлениях.

Давно обещанное Зеленским контрнаступление с треском провалилось. ВСУ потеряли свыше 1200 военных. Об этом сообщило Минобороны России. При отражении наступления противника российские военные разгромили подразделения переброшенной с Западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ.

— По сути, это было не наступление, а дерзкая провокация, — убежден подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. — На Донбасском направлении у ВСУ никаких успехов нет, а какую-то «перемогу» показать нужно. Вот они и полезли на юг.

Как пояснил Марочко, ВСУ даже не провели артиллерийскую подготовку.

— С ходу пошли с бронетехникой на наши позиции. Естественно, их сразу же размотали наши реактивщики, отработали по ним и гаубичники, — рассказывает офицер. — Мягко говоря, глупая операция, не обоснованная никакими военными канонами.

Кстати, по данным Минобороны Украины, «глупая операция» была осуществлена «по прямому указанию В. Зеленского».

— Понять военных можно: от этого поражения они всячески открещиваются, — пояснил военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев. — Наступать по голой степи, под прицелом артиллерии — это самоубийство. Они ведь даже до наших позиций не дошли: кто в поле полег, кто убежал. Решение о наступлении было политическим. Кровь — на Зеленском.

Украинский военный эксперт Олег Жданов уверен, что контрнаступление ВСУ сейчас невозможно.

— А уже совсем скоро наступит конкретная осень с дождями, а потом зима, которые не позволят эффективно наступать, — убежден Жданов.

Впрочем, труднее наступать будет и союзным войскам. Поэтому политолог Ростислав Ищенко уверен, что Россия сделает ставку на работу диверсионных групп.

— На третьем этапе СВО рисунок спецоперации будет меняться. Мы будем активнее действовать во вражеском тылу, — убежден эксперт.

ЛНР Спецоперации Владимир Зеленский Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Все мнения
О проекте