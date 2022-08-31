Полезли на Херсон: ВСУ при очередной попытке «наступления» потеряли 1200 бойцов

Фото: Минобороны РФ

За последние дни украинские военные предприняли сразу несколько попыток наступления — на Херсонском, Николаево–Криворожском и других южных направлениях.

Давно обещанное Зеленским контрнаступление с треском провалилось. ВСУ потеряли свыше 1200 военных. Об этом сообщило Минобороны России. При отражении наступления противника российские военные разгромили подразделения переброшенной с Западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ.

— По сути, это было не наступление, а дерзкая провокация, — убежден подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. — На Донбасском направлении у ВСУ никаких успехов нет, а какую-то «перемогу» показать нужно. Вот они и полезли на юг.

Как пояснил Марочко, ВСУ даже не провели артиллерийскую подготовку.

— С ходу пошли с бронетехникой на наши позиции. Естественно, их сразу же размотали наши реактивщики, отработали по ним и гаубичники, — рассказывает офицер. — Мягко говоря, глупая операция, не обоснованная никакими военными канонами.

Кстати, по данным Минобороны Украины, «глупая операция» была осуществлена «по прямому указанию В. Зеленского».

— Понять военных можно: от этого поражения они всячески открещиваются, — пояснил военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев. — Наступать по голой степи, под прицелом артиллерии — это самоубийство. Они ведь даже до наших позиций не дошли: кто в поле полег, кто убежал. Решение о наступлении было политическим. Кровь — на Зеленском.

Украинский военный эксперт Олег Жданов уверен, что контрнаступление ВСУ сейчас невозможно.

— А уже совсем скоро наступит конкретная осень с дождями, а потом зима, которые не позволят эффективно наступать, — убежден Жданов.

Впрочем, труднее наступать будет и союзным войскам. Поэтому политолог Ростислав Ищенко уверен, что Россия сделает ставку на работу диверсионных групп.

— На третьем этапе СВО рисунок спецоперации будет меняться. Мы будем активнее действовать во вражеском тылу, — убежден эксперт.