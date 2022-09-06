Энергодар и его окрестности продолжают обстреливать

Фото: Минобороны РФ

Украинские военнослужащие продолжают оставлять свои позиции, отказываясь выполнять задания командования, рассказали в Министерстве обороны России.

Такая ситуация произошла, например, в районе Зайцева ДНР. Украинские солдаты отказались выполнять приказы своих командиров и покинули свои позиции из-за больших потерь.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в районе Артемовска ДНР подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ тоже отказались выполнять приказы и оставили позиции.

Тем временем в Лисичанске сотрудники Росгвардии нашли рапорт командира подразделения ВСУ Александра Коваленко.

— Рапорт подтверждает, что причиной ухода военнослужащих ВСУ с обороняемых рубежей стала слабая подготовка обороны, не обеспечивающая защиту личного состава от огневого воздействия наступающих российских войск, неэффективное управление украинскими войсками со стороны командования, критически низкое морально-психологическое состояние личного состава, — заявили в Росгвардии.

В село Озерное (ранее Ильичевка) ДНР пробрались киевские силовики. Они установили там украинский флаг, чтобы сделать фотографию и разместить в интернете новость о том, что село теперь под их контролем. Но попытку провокации предотвратила Народная милиция ДНР.

— Эта попытка была своевременно выявлена, и на отходе, при высадке на свой берег по группе противника было нанесено огневое поражение. У противника имеются убитые и раненые. В поселке Озерное украинский флаг сброшен, противник отсутствует, — заявили в Народной милиции ДНР.

Тем временем рядом со зданием администрации Бердянска Запорожской области вчера прогремел взрыв. Член Главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщил, что это был теракт.

А в Народной милиции ЛНР отметили, что ВСУ используют боеприпасы, запрещенные международными конвенциями. По данным офицера ведомства Андрея Марочко, большая часть из них поставляется на Украину из стран бывшего Варшавского договора, а также через некоторые арабские государства.

Кроме того, Энергодар вновь оказался обесточенным в результате очередного обстрела со стороны ВСУ. Отключение электроэнергии связывают с повреждением линии электропередачи рядом с Запорожской атомной электростанцией. По словам Владимира Рогова, по учебно-тренировочному корпусу на территории АЭС нанесли по меньшей мере семь ударов. Снаряды, выпущенные украинскими националистами, попали в том числе и в городскую ТЭС.

— Пробит бак с мазутом. На данный момент он вытек в канал, который подает воду для работы самой атомной электростанции. Сейчас будем изучать всю ситуацию и принимать меры, — сообщил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга.

А в Мариуполе будет создан многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. Центр планируют строить совместно с Минобороны России.

— Все виды специализированной помощи, включая высокотехнологичную, будут оказываться жителям не только ДНР, но и ЛНР, ближним районам Запорожской области, — добавила Скворцова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Родион Мирошник, чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России:

— Около 40 процентов школ в ЛНР вынуждены перейти на дистанционное обучение. В городах Стаханов, Попасное, Рубежное, кроме разрушений, есть опасность того, что украинская сторона в любой момент может выпустить очередной снаряд HIMARS или «Точку-У», которые прилетят по школам. Не стоит строить иллюзии насчет совести киевского режима и думать, что украинская сторона не станет обстреливать детей.