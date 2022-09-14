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Приметы и советы

Дети становятся мишенями киевских боевиков

Ирина Ковган

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Дети становятся мишенями киевских боевиков
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Украинские боевики нанесли удар по паромной переправе через Днепр около Херсона, заявил замглавы военно–гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он добавил, что рабочие быстро отремонтировали все повреждения.

— Сейчас переправа функционирует. Жертв чудом удалось избежать, — уточнил Стремоусов.

Тем временем в Херсонской и Запорожской областях военнослужащие Росгвардии задержали более 130 пособников ВСУ и СБУ. Также там обнаружили более 10 тайников, в которых хранились оружие, боеприпасы и 4,5 килограмма наркотиков, уточнили в пресс-службе Росгвардии. Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать и территорию освобожденной ЛНР. Под удар попал колледж в городе Перевальске. По словам офицера Народной милиции республики Андрея Марочко, ВСУ попрали абсолютно все нормы международного гуманитарного права.

— Мирные граждане, особенно дети, не должны являться объектами и целями для украинских военнослужащих. Никаких военных объектов в Перевальске нет, — сказал Андрей Марочко. — Обстрел учебного учреждения в глубоком тылу свидетельствует лишь о том, что украинское военно-политическое руководство сделало ставку на то, чтобы остановить учебный процесс в республике, посеять панику среди мирного населения и вызвать хаотичные настроения среди ее жителей. Зеленский по примеру своего предшественника решил сделать так, чтобы наши дети действительно сидели в подвалах во время учебного процесса.

Андрей Марочко добавил, что линия фронта приближается к границам ЛНР. А число обстрелов этой территории со стороны ВСУ растет в геометрической прогрессии.

— Сейчас Народная милиция Луганской Народной Республики с союзными силами полностью контролируют территорию Луганской Народной Республики. Но ситуация действительно сложная, на некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к границам Луганской Народной Республики и находится уже почти в 10 километрах от линии боевого соприкосновения. Это очень мало, скажем так, для военных действий, — отметил Марочко.

Тем временем глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что союзные силы сумели пресечь попытку диверсионной группы украинских националистов продвинуться на марьинском направлении.

— Благодаря огневому поражению группа была частично уничтожена, частично отступила, — сказал Денис Пушилин.

Он добавил, что дважды за последние сутки ВСУ пытались прорваться на горловском направлении. Однако обе попытки пресекли. Россия, несмотря на сложную ситуацию на фронте, продолжает поддерживать военных и мирное население народных республик и освобожденных территорий. С начала спецоперации туда доставили около 2,7 тысячи тонн продуктов питания. И это далеко не конец.

— Мы планируем в ближайшее время отправить помощь нашим военнослужащим. Уже сейчас приобретено достаточно большое количество коптеров. Средства защиты, теплое обмундирование — все это сейчас собирают, что-то уже сформировано. Может быть, уже в конце сентября следующий наш гуманитарный конвой отправим в Донецк, — уточнил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики:

— Входе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это все вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия, у наших войск она более тонкая. Россия пытается минимизировать человеческие жертвы в ходе СВО, в то время как Киев может позволить себе без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан. Отсюда и различия в тактике.

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