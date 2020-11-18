Практичные технологии: московские компании тестируют свои разработки в государственных и коммерческих учреждениях

Московский культурный форум в Манеже / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Московская программа пилотного тестирования инноваций стала номинантом на премию World Summit Awards. В среду, 18 ноября, «Вечерняя Москва» узнала, какие проекты проходят апробацию.

Программа тестирования инноваций уже стала лучшей в России в категории «Государственное управление и взаимодействие с гражданами». Теперь ее будут оценивать на международном уровне.

В настоящий момент в программе участвуют 90 площадок. Суть в том, что компании, разработавшие какое-либо инновационное устройство или программное обеспечение, получают возможность протестировать свое изобретение в государственной и коммерческой организации столицы. В апробации передовых технологий активно участвуют промышленники, девелоперы, экологи, спасатели, медики, школьные учителя, сотрудники музеев и галерей.

— В программу вошли ведущие предприятия и учреждения в 16 различных сферах деятельности: от ВДНХ и культурных центров до Сеченовского университета и крупнейших банков. Это делает доступными для технологических предпринимателей столицы широкие возможности проверки на практике их идей и решений, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Всего с начала программы запущено пилотное тестирование 69 технологических решений, 47 из них уже прошли испытания.

— Больше четверти всех площадок, вошедших в программу, работают в сфере здравоохранения. Разработчики предлагают технологии для диагностики и лечения, а также для решения других вопросов, — добавил Фурсин.

Например, на базе Городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова была успешно протестирована беспилотная платформа для бесконтактной перевозки грузов по внутренней территории.

Еще одна разработка компании сейчас проходит тестирование в московской школе № 1306. Там педагоги проводят уроки с помощью инновационного устройства.

— Наша разработка представляет собой шлем виртуальной реальности со встроенным нейроинтерфейсом, включающим в себя образовательные игры и приложение для отслеживания прогресса учеников, — пояснил менеджер продукта компании Алексей Халезов.

Надевая шлем, ученик оказывается в виртуальном пространстве, похожем на космос, а перед его глазами — тест, составленный педагогом.

— Чтобы выбрать правильный ответ, не нужны никакие дополнительные устройства. В этом случае задача ребенка — сконцентрировать внимание на выполняемом задании, — уточнил Халезов.

Так, использование виртуального шлема не только дополняет занятия в классе, но и помогает закрепить знания в игровой атмосфере.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы:

—Все номинанты на премию World Summit Awards проходят тщательный отбор. Эксперты из более чем 180 государств мира оценивают их по критериям международной конкурентоспособности. Московская программа тестирования инноваций стала финалистом. Это крупный городской проект для технологичного бизнеса. Он помогает предпринимателям испытать свои разработки в реальных условиях с участием целевой аудитории. Узнав мнение пользователей и специалистов до выпуска продукта на рынок, компания может существенно его улучшить.

СПРАВКА

Куратором программы является Агентство инноваций Москвы. Оно объединяет представителей городской власти и бизнеса, а также технологические компании для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению инновационных решений. Принять участие в программе могут компании или стартапы, которые разрабатывают или выпускают уникальный сервис или продукт. Получить подробную информацию можно на сайте Московского инновационного кластера.

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