Углерод и вечная молодость. Какие новые технологии появятся в ближайшее время

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Ученые прогнозируют, что в ближайшие несколько десятков лет люди будут жить практически в фантастическом мире. «Вечерка» узнала, какие технологии могут появиться на свет уже в обозримом будущем, а каких ждать стоит еще не скоро.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт рассказал, что автомобили с полным автопилотом могут появиться в общественном доступе в ближайшие пару лет.

— Они уже есть и сейчас. Но технология еще недостаточно отработана. Думаю, чтобы они попали в массовый доступ, необходимо подождать еще пару лет, — отметил Эйсмонт.

Привет, космос

Общедоступность космических полетов будет возможна уже совсем скоро, но все упирается в деньги.

— Были заявления со стороны Роскосмоса о том, что они планируют сделать полеты доступными. Но даже в ближайшие годы главным камнем преткновения становятся деньги. Это очень дорого. В целом полеты такого рода и сейчас возможны, но я бы отнес их в разряд долгосрочной перспективы, — рассказал эксперт.

По кирпичику

К 2045 году здания будут строить из прочных материалов на основе углерода.

— Это самая оптимистичная технология, о которой идет речь. Сейчас в этой сфере разработок достигнут значительный прогресс. И он очень стремительный, — подчеркнул Эйсмонт.

На дно океана

Специалист также не отрицает появление в будущем подводного автономного города.

— Сегодня не так много достижений в этом направлении. Но технических препятствий реализации проекта нет. Мне кажется, что это возможная перспектива нескольких десятков лет, — поделился ученый.

Хочу жить вечно

Появление препаратов, продлевающих жизнь человека, пока далеко от реальности.

— Это давняя мечта людей. Но то, что сейчас достигнуто в этой области, к сожалению, не может побороть механизмы саморазрушения организма человека. Ученым не удается справиться с этим вопросом. Поэтому эта идея все еще является фантастической, — рассказал Эйсмонт.

Робот, принеси

Использование роботов в обыденной жизни и военной отрасли мы наблюдаем уже сейчас.

— Прогресс в этом направлении идет уже очень быстро. Но многое сейчас зависит от целесообразности их применения в других сферах, — заключил Натан Эйсмонт.

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