Заработай на урожае: где дачникам продать свои овощи и фрукты

Дачница Оксана Каракозова на ярмарке выходного дня в ТиНАО / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

26 сентября в Минсельхозе РФ привели статистику, согласно которой в стране ассортимент сельскохозяйственной продукции вырос на 25 процентов. «Вечерняя Москва» узнала у одного из российских фермеров Дмитрия Канафьева, где можно продать свой товар и как выгоднее это сделать.

Обладатели участков больше 0,5 гектар и имеющие разрешение на выращивание продукции от местной администрации могут спокойно продавать и не платить подоходный налог. Однако для свободной торговли нужно правильно выбирать площадки.

— Избегайте стихийных базаров у общественных мест — ваша продукция может «заразиться» вредными выбросами, а вы можете нарваться на штраф в размере нескольких тысяч рублей за несанкционированную торговлю, — пояснил фермер Дмитрий Канафьев.

Как правило, дачникам и фермерам на каждом рынке или ярмарке выходного дня отводится 10–15 процентов торговых мест. Перед продажей продукцию проверят.

— Осенью для реализации товара я бы рекомендовал либо выбирать ярмарки выходного дня, либо заранее закрепить за собой место на организованном рынке — взносы там небольшие, а продукция уходит быстро, — отметил специалист.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Плотников, президент ассоциации фермерских хозяйств:

— С сентября этого года фермеры и индивидуальные предприниматели без образования юрлица могут получить государственную поддержку для реализиции своей продукции. Дачники могут торговать на рынках и ярмарках.