Школьница назвала качества, которыми должен обладать идеальный учитель

Фото: Игорь Ивандиков/Вечерняя Москва

В рамках проекта «Молодое перо» ученица10 «Б» медиакласса Школы №949 Дарья Мелехова выполнила практическое задание, предложенное руководителем проекта «Пресса в образовании» Ириной Сидоровой, и поделилась мнением, какими качествами должен обладать идеальный учитель.

Каким, на мой взгляд, должен быть идеальный учитель? Многие, наверное, не раз задумывались над этим вопросом. Конечно, первое, что приходит на ум - это учитель, рядом с которым ты чувствуешь себя не просто учеником, а личностью. Именно уважение и способность понять наши потребности, доступно объяснить какие-то важные темы привлекают каждого ученика, и это делает нашего наставника важным человеком. Особое внимание заслуживают первые учителя. Они выстраивают наши отношения с огромным неизведанным миром, учат нас общаться друг с другом, искать общие интересы.

Я думаю, что идеальный учитель должен, прежде всего, быть способным научить любить учиться. Всё-таки главная цель педагога, особенно самого первого в жизни человека - привить ребенку интерес как к изучаемому, так и ко всему миру в целом. Ведь заинтересованность в учебе — качество, важное для жизни любого современного человека, оно помогает проложить дорогу в будущее. Образцовый наставник должен привить желание узнавать что-то новое, а не только хорошо преподносить материал.

Каждый педагог конечно должен иметь профессиональное образование, широкий кругозор, но этого недостаточно. Необходимо стремление к развитию в разных областях жизни интересных не только ему, но и его ученикам. Тогда связь между преподавателем и учащимся станет крепче, и они проще смогут находить точки соприкосновения.

В нынешнее время педагог должен быть не только образованным, но и максимально сдержанным вне зависимости от обстоятельств, не поддаваться на провокации даже самого отъявленного хулигана. Учителем не должны управлять эмоции, ведь тогда он может ухудшить обстановку в коллективе.

Мотивация — вот еще одна черта идеального учителя. Он может так аргументировать свою точку зрения, что каждый ребенок захочет узнать что-то новое. Умение просто и понятно объяснить самое сложно — отличное доказательство того, что ваш учитель обладает уникальными способностями. И если вас стимулируют хорошей отметкой, обязательно хочется оправдать такое доверие.

Лояльность — качество, которым должен обладать каждый наставник. Все мы люди, у всех бывают непредвиденные ситуации в жизни, поэтому понимание учителя в такие моменты очень важно. При этом учитель должен быть достаточно требовательным, чтобы приучать выполнять поставленную задачу максимально правильно, точно и аккуратно.

Сегодня современному человеку никак не обойтись без общения. На мой взгляд, учитель, как никто другой, обязан обладать навыками коммуникации, так как постоянное взаимодействие с детьми требует этого. Безусловно, умение найти правильный подход к ребенку — только одно из нескольких важных качеств для идеального учителя. Кроме навыков коммуникации, педагог должен идти в одну ногу со временем. Приятно осознавать, что учитель спокойно отнесётся к какой-то шутке или же будет разговаривать с учениками на «одном языке».

Не каждый способен взвалить на себя такой огромный груз ответственности- быть учителем. Но это и огромное счастье- влиять на умы подрастающего поколения.