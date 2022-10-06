«Родина начинается с порядка в доме»: актер Антон Макарский — о патриотизме, новом увлечении и отцовстве

Антон и Виктория Макарские живут в счастливом браке уже более двадцати лет и вместе ездят по гастролям / Фото: Из личного архива Антона Макарского

«Живой семейный концерт» артистов Антона и Виктории Макарских состоится 23 октября в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Антон Макарский рассказал «Вечерней Москве» о паузе в съемках, отношении к бесполезным фильмам и воспитании детей.

— Антон, в прошлом вы не раз открещивались от определений «музыкант» или «певец», предпочитая формулировку «поющий актер». Изменили ли вы свое отношение к этому, ведь столько песен уже спето и концертов сыграно?

— Мое отношение к этому осталось неизменным. Я в первую очередь актер. Какой же я музыкант, если даже нотной грамоты не знаю! А то, что умею и люблю петь — большой плюс к основной профессии!

— За последние пару лет у вас было не так много съемок в кино и сериалах. Почему решили взять паузу?

— Видимо, пришла пора задуматься не о количестве, а о качестве. В последнее время мне начали предлагать проекты, сильно похожие на те, что уже были сделаны раньше. А хочется не повторяться: заниматься творчеством, а не ремесленничеством, и максимально развиваться!

— Амплуа романтического персонажа в кино и сериалах держалось за вами довольно долго. Вы решили отказаться от него?

— Не-не-не! Я ни от чего не отказываюсь! Я готов на любые образы, но только с одним условием — фильм, в котором буду сниматься, должен быть полезным и со смыслом! Может, с годами я стал больше ценить время, не хочется его отнимать ни у себя, ни у зрителей бессмысленными проектами, пусть даже с красивой картинкой.

— В этом году вы стали гастролировать с оркестром «Глобалис» и концертной программой, посвященной 100-летию со дня рождения поэта Юрия Левитанского. Почему его стихи нашли отклик у вас?

— Я начал серьезно увлекаться поэзией недавно, несколько лет назад. Во многом этому способствовали стихи Иосифа Бродского. Я получал невероятное удовольствие, произнося вслух его сложные строки! Жаль, не все окружающие разделяли это мое увлечение. Особенно Вика (супруга. — «МВ»), сколько шуток она отпускала по поводу того, что я всех уже замучил «своим Бродским», чьи стихи трудно воспринимать на слух.

Но когда я открыл для себя творчество Юрия Левитанского, с удивлением осознал, что не менее глубокие и красивые стихи можно писать и в доступной для слушателя форме. Мне захотелось поделиться с максимальным количеством людей этой красотой! Не говоря о том, насколько эти стихи актуальны сегодня! К счастью, эти мои убеждения разделил со мной Леонид Бутинский, дирижер оркестра «Глобалис», и получилась очень необычная музыкально-поэтическая программа.

Фото: Из личного архива Антона Макарского

— Вами прочитаны тысячи сценариев, исполнено более 50 ролей. Какой образ мужчины создают кинематографисты? Он сходится с тем, каким вы видите идеального мужчину, мужа, отца?

— Идеала среди людей не существует, есть лишь стремление к нему, и у всех это понимание свое… Но просматривая современные фильмы, я часто не соглашаюсь с системой ценностей персонажей, с их приоритетами. Да и сам, честно говоря, переиграл таковых немало… Вот и пришло время, как звучит в песне Сергея Трофимова: «Называть именами иллюзии прожитых лет»...

— Вас воспитывал отчим. В 33 года вы впервые встретились с родным отцом Иосифом. Какие чувства испытали после первого разговора с ним?

— Чувство полного взаимопонимания! Я внешне очень похож на него. Окружающие часто удивляются, видя, как мы одинаково жестикулируем или сидим в одной позе! И мы сейчас прекрасно ладим, восполняя пробелы в общении.

— Вы стараетесь много времени проводить с детьми и их друзьями. Как удается сократить возрастную дистанцию?

— А вот тут никогда проблем не было! Видимо, я еще не окончательно повзрослел: дети всегда принимали меня за своего и никаких «дистанций» не возникало. Да и весело, и интересно нам вместе! А истинным авторитетом может стать только друг.

— Если бы вы могли выбрать один совет, которому ваши дети точно будут следовать, что бы это было за напутствие?

— Для меня не самое важное, какие у них будут оценки в школе, успехи в спорте или на сцене, я мечтаю и прошу их только об одном — пожалуйста, будьте счастливы! И мы с Викой будем делать все, чтобы это было так.

— Вы принимали участие в озвучке мультфильма «Суворов. Великое путешествие». Как вы считаете, насколько сейчас велик спрос на патриотичное кино, мультфильмы о подвигах? И стремитесь ли воспитывать детей с любовью к Родине?

— Любовь к Родине, на мой взгляд, начинается с того, чтобы навести порядок в своей комнате и на своем рабочем месте. И лучшее воспитание в этом смысле — научить детей убирать за собой, уважать людей, которые рядом и говорить спасибо. А что касается кино и мультфильмов, для меня «патриотическое» — синоним слова «качественное».

— Ваша супруга писала в соцсети о том, как важно преображать нашу землю, о своей любви к садоводству. Вы тоже разделяете эту любовь к земле?

— О нет. Тут наши пристрастия не совпадают! Я абсолютно городской человек! С умилением и восхищением наблюдаю, как Вика обустраивает сад, но вмешиваться никакого желания нет. Лучше еще пару стихотворений выучу наизусть! Как сказал тот же Левитанский: «Каждый выбирает для себя...»

Фото: Из личного архива Антона Макарского

ДОСЬЕ

Антон Макарский родился 26 ноября 1975 года. Окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. Играл в мюзиклах «Метро» и «Нотр-Дам де Пари». Стал знаменитым после роли в телевизионном романе «Бедная Настя». Сыграл более 50 ролей в сериалах и фильмах. Выпустил несколько музыкальных альбомов. Ведущий телеканала «Спас».

Профессиональная династия

Антон далеко не первый артист в своей семье. Его дедушка — народный артист России Михаил Каплан, а бабушка — заслуженная артистка России Лидия Шагова-Дросман. Отчим Антона — Александр Макарский — тоже не сходил с театральных подмостков: он актер ставропольского и пензенского театров кукол, а мать, Елена Михайловна, — музыкальный педагог, в прошлом также актриса.

Другой путь

Несмотря на то что в семье Антона Макарского так много артистов, он для себя эту стезю выбрал не сразу. В школьные годы Антон скорее видел себя спортсменом. Занимался боксом, силовым троеборьем и фехтованием. Стал кандидатом в мастера спорта и даже задумывался в 17 лет о поступлении в Институт физической культуры, чтобы стать тренером. Но дядя уговорил его пойти в театральный вуз.

Медовый месяц среди змей

Свою супругу, певицу Викторию Морозову, Антон встретил на кастинге в мюзикл «Метро» в 1999 году. Они обвенчались спустя год. Еще через три поженились. Сразу после бракосочетания супруги улетели во Францию на съемки телевизионного шоу «Форт Боярд». Первый месяц после свадьбы они провели в окружении пауков и змей.

Уехал в глушь

Антон и Виктория Макарские уже несколько лет не живут в Москве. Они переехали в город Сергиев Посад, чтобы жить недалеко от Троице-Сергиевой лавры.

Путают с Марком Богатыревым

Антона часто путают с другим актером — Марком Богатыревым, которого зрители помнят по роли Максима Лаврова в сериале «Кухня». У актеров разница в возрасте 9 лет, но они выглядят как ровесники или даже братья. Обоим уже изрядно надоели вопросы об их возможном родстве.

Наследие Феба

Роль капитана Феба де Шатопера в мюзикле «Нотр-Дамде-Пари» определила вектор развития карьеры артиста. Исполнение Макарским песни Belle до сих пор остается эталонным. С тех пор артисту чаще предлагают именно подобные роли.