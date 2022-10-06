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Приметы и советы

Покупать нельзя, чинить: насколько выгодно ремонтировать авто

Рената Лебедева
Общество
Покупать нельзя, чинить: насколько выгодно ремонтировать авто
Фото: Unsplash

5 октября крупная онлайн–платформа для покупки и продажи товаров опубликовала свежие данные авторынка: спрос на автозапчасти за последнее время вырос аж в 23 раза! «Вечерняя Москва» узнала, с чем это связано и сколько стоит починить машину.

Из-за санкций многие западные автомобильные компании свернули производство и прекратили поставки новых машин в Россию. С автозапчастями первое время все тоже было несладко — многие начали штурмовать автосалоны и специализированные магазины, чтобы закупиться впрок.

— Сейчас ситуация относительно спокойная — механизм параллельного импорта начал работать. Хотя цены на автозапчасти, привезенные таким способом, выросли приблизительно на 15 процентов, — рассказывает «Вечерке» автоэксперт Вадим Тихонов.

По его словам, цены на иномарки сейчас не слишком приятные, так как растут с каждой неделей на 5–10 процентов. Не спасают кошельки покупателей даже китайские автомобили. Стоимость на них начинается от полутора миллионов. Поэтому сейчас гораздо выгоднее починить свою старую машину, чем задумываться о покупке новой.

— Починка старой машины, если мы будем брать самые критические ситуации, обойдется вам в два, а то и в три раза дешевле, чем новый автомобиль вне зависимости от страны производства, — добавляет он.

Покупать нельзя, чинить: насколько выгодно ремонтировать авто

Однако ремонт «санкционных» иномарок тоже может встать в копеечку, и к этому нужно быть готовым, потому что дефицит автозапчастей пока что не удается устранить.

Наибольшим спросом у россиян пользуются автозапчасти для южнокорейских (KIA, Hyundai), китайских (Chery, Haval) и японских (Mitsubishi, Toyota) авто. А самыми ходовыми товарами считаются тормозные диски, аккумуляторы, оптика, а также различные аксессуары — моторные масла, чехлы на сиденья.

— Раньше следующего года цены к прежним значениям не вернутся. Уверен, что ближе к зиме мы увидим рекордный рост цен на шины — в пределах 30–40 процентов. Автомобильной отрасли нужно еще время, чтобы привыкнуть к новым реалиям, — считает эксперт.

ЦИФРА

111 процентов составил спрос на автомобильные запчасти в сети по сравнению с августом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Автомобильная отрасль больше всего пострадала из-за санкций, поэтому сейчас все важные логистические цепочки перестраиваются. В ближайшие несколько месяцев автозапчасти дешеветь не будут, напротив, их стоимость может вырасти на 5–10 процентов.

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