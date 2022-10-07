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Выполненное практическое задание ученицы Школы № 1636 на тему «Каким я вижу идеального учителя»

София Сергеева

Сюжет: 

Молодое перо
Общество
Выполненное практическое задание ученицы Школы № 1636 на тему «Каким я вижу идеального учителя»
Фото: Игорь Ивандиков/Вечерняя Москва

В рамках проекта «Молодое перо» ученица Школы № 1636 София Сергеева выполнила практическое задание, предложенное руководителем проекта «Пресса в образовании» Ириной Сидоровой.

Идеальный учитель, как Дед Мороз — все о нем говорят, но никто его не видел. Возможно это плод нашей фантазии, а возможно он и правда существует. Но что мы вкладываем в понятие «идеальный учитель»? Для всех оно разное. Я думаю, что любой учитель в первую очередь должен быть хорошим психологом. Очень важно, чтобы учитель, работая с подростками, не только понимал их потребности и интересы, но и умел с ними взаимодействовать, завоевывая уважение не акцентированием внимания на своем превосходстве, а творческим подходом к своему делу и искренним желанием стать проводником по миру знаний.

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