Выполненное практическое задание ученицы Школы № 1553 на тему «Каким я вижу идеального учителя»

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В рамках проекта «Молодое перо» ученица Школы № 1553 Диана Прохоренко выполнила практическое задание, предложенное руководителем проекта «Пресса в образовании» Ириной Сидоровой.

У каждого ученика свое представление об идеальном учителе: один ребенок будет рад разговорам о жизни во время урока, другой — сидеть над домашкой не поднимая головы. Мой идеальный учитель прекрасно разбирается в своем предмете; строг, но справедлив; указывает и помогает исправить ошибки, делая акцент на том, что в них нет ничего страшного, потому что мы ещё учимся, поэтому не стоит сильно расстраиваться и переживать. Он ведет уроки живо и интересно, шутит, вовлекает учеников в диалог. Весь необходимый материал даёт и отрабатывает на уроке, поэтому домашнего задания, обычно, бывает немного. А ещё он приятный и интересный собеседник во время внеурочных мероприятий!