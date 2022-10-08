Врач–терапевт Лапа рассказала, как как распознать нехватку витаминов и грамотно их сочетать

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Осень в самом разгаре, и простудные заболевания, как и многие другие, резко обостряются. Самое время укрепить иммунитет витаминами. Как распознать нехватку микроэлементов и грамотно их сочетать, рассказала врач–терапевт Людмила Лапа.

— Узнать, хватает ли витаминов в организме, очень просто. Если есть слабость, усталость, бледность лица, если человек часто болеет — все это признаки, что надо сдать анализы, которые помогут узнать, хватает ли вам железа, витаминов группы В, А, Е и других. В первую очередь обычно мы смотрим проблемы желудочно-кишечного тракта.

Если не хватает витаминов В, D и железа, волосы становятся хрупкими и ломкими. Если ломаются ногти, не хватает витамина D и кальция. А если возникают трещинки возле губ, значит, не хватает железа. Чтобы восполнять его запас, помимо таблеток нужно есть мясо, гречку и яблоки — причем осенью их лучше потреблять в запеченном виде.

Если же у человека настроение подавленное, это тоже говорит о нехватке железа, и, скорее всего, идет гормональный сбой, не хватает гормонов радости. Витаминные комплексы не панацея, а, наоборот, идет интоксикация от большого количества витаминов. Это также влияет на самочувствие, на здоровье в целом, ухудшает его.

Забыть про морщины

Медь вместе с железом занимается кроветворением. Также она является ключевой составляющей коллагена, который так нужен для сохранения молодости. Плюс медь — это сохранение цвета волос. Седина, ухудшение состояния кожи — главные признаки, что меди не хватает.

Что есть: говяжья печень, морепродукты (креветки), орехи, грибы.

Совместимость: В6 и железо. Не принимать с цинком и витаминами B2, B5, B12, C и E.

Омега–3

Омега-3 как полиненасыщенная жирная кислота является хорошим вспомогательным элементом для сопротивляемости инфекциям. Она же укрепляет суставы, стабилизирует психоэмоциональное состояние, рекомендована при синдроме хронической усталости.

Что есть: рыба, семена чиа, льна, морская капуста, чука.

Совместимость: витамин E.

Группа B: сложный случай

Витамины группы B — жизненно необходимы человеку. Они участвуют в синтезе белка, ДНК, РНК и делении клеток, поддерживают гормональный баланс, помогают справляться со стрессами, поддерживают работу всех систем организма. Недостаток B проявляется в апатии, нервозности, «заедах» на уголках губ (B6) и даже в тяге к кофе и курению (B1).

Что есть: B1 — орехи, бобовые, В6, В2 — почки, печень, яйца, рыба, B3 — тунец, В5 — яичный желток, молоко, морковь, икра, В7 — яблоки, цитрусы, B9 — печень, бобовые, В12 — сельдь, скумбрия, творог, сыр.

Совместимость: B2 сцинком, железом, медью, группа B c магнием (кромеВ1).

Не принимать: В1 с магнием и кальцием, В2 с железом и медью, В9 сцинком, В12 с железом, медью.

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A: густые волосы

Витамин А часто используется в косметологии для омоложения. Это антиоксидант, предотвращающий выпадение волос, делает их блестящими и густыми.

Что есть: печень и рыбий жир, молоко и яйца, орехи.

Совместимость: с витаминами C (улучшают усвоение витамина) и E (его должно быть меньше, чем A), цинком и йодом.

Не принимать с витаминами В12 и К.

Энергичный магний

Магний — суперважный микроэлемент. Он превращает пищу в энергию, регулирует работу щитовидки, отвечает за сокращение мышц и поддержание сердечного ритма, производства белка, регуляцию артериального давления. О нехватке сигнализируют мышечные спазмы, судороги.

Что есть: орехи, черный шоколад, фасоль, бобы, молоко.

Совместимость: кальций и витамины группы B (кроме B1).

Не принимать с B1 и E, фосфором и марганцем.

Цинк: кожа и зрение

Цинк нужен для крепкого иммунитета, выделения гормонов щитовидной железы, для кожи, центральной нервной системы. Он регулирует репродуктивную функцию, отвечает за острое зрение и слух. Увидеть, что вам не хватает цинка можно по состоянию кожи — она начинает шелушиться. Волосы и ногти становятся ломкими.

Что есть: бобовые, злаки, орехи, черный шоколад, красное мясо, раба.

Совместимость: А, B2 и B6.

Не принимать с B9, кальцием, железом и медью.

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Железо: общий тонус

Осенью проявляется анемия из-за недостатка железа. Меняется рацион, большая часть фруктов, овощей, которые содержали микроэлемент, уходят. Снижение уровня железа сказывается на самочувствии.

Что есть: печень и субпродукты, гречка, овсянка, фасоль, горох, яблоки, хурма, инжир, чернослив.

Совместимость: витамины А, C, медь усиливают всасывание железа и влияют на использование его запасов в печени.

Не принимать с цинком, магнием, хромом, кальцием.

Против старения

Витамин E — это наша красота и молодость, а также полноценная мозговая деятельность. Плюс крепкий иммунитет. Его дефицит установить может только врач. Как признак: ухудшение зрения и мышечная слабость.

Что есть: растительные масло, орехи.

Совместимость: селен, витамин С.

Не принимать с магнием, цинком, медью и витамином D.

И хорошее настроение!

Осенью, когда солнца становится мало, нам нужен витамин D и для хорошего самочувствия, настроения, здоровья костей и зубов. Признаки дефицита: постоянная усталость, апатия.

Источник: солнечный свет.

Совместимость: кальций, фосфор, рыбий жир.

Не принимать с А и Е.

Витамин K

Загадочный витамин K на самом деле содержится во всех органах нашего организма. Он нужен и для иммунитета, и для нервной системы, для свертывания крови, для мозговой активности и поддержки сердечно-сосудистой системы. Дефицит проявляется редко, но если уже есть, то проявляется в виде кровотечения из носа, десен, долгого заживления ранок.

Что есть: K1 — зеленые овощи: брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, шпинат, K2 — мясо, сыр, яйца.

Совместимость: кальций и B2.

Не принимать с Е и А.