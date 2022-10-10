Все лучшее сразу для гостей «Москвариума»

Фото: ООО «Возрождение ВВЦ»

В столичном «Москвариуме» на ВДНХ состоялась премьера уникального шоу «Морская симфония». Обитатели подводного мира показывали трюки и «танцевали» под музыку легендарного композитора Антонио Вивальди.

Открыл шоу скрипач, который, выйдя из тумана, начал аллегро из цикла «Времена года». Мелодию подхватил оркестр из 32 музыкантов, сидящих неподалеку. А в это время за спиной музыканта расцвели деревья и цветы, созданные с помощью технологии видеомэппинга. Затем туман рассеялся и началось лето.

Постановщик шоу Вячеслав Кулаев — человек с опытом в создании зрелищных мероприятий. Он работал над популярными музыкальными и танцевальными телевизионными проектами, а в 2014 году стал вторым режиссером церемонии открытия XXII Олимпийских зимних игр в Сочи.

В этот раз режиссер-постановщик Вячеслав Кулаев решился на рискованный эксперимент, соединив, что называется, «все лучшее сразу»: морских животных, оркестр, артистов, воздушных гимнастов, видеомэппинг, кинетический дождь, а также спецэффекты в виде воды, снега и листьев, падающих на зрителей сверху. Работа над проектом заняла год. И самой ответственной задачей стали репетиции с животными, которые должны были исполнять трюки под классическую музыку.

— С котиками, дельфинами и косатками работали наши тренеры, — рассказывает маркетинг-директор Океанариума на ВДНХ Варвара Щур. — У тренеров в шоу одна из самых сложных задач, потому что они должны одновременно общаться с публикой и следить за ритмом животных, держа с ними контакт.

Впрочем, если у каких-то морских котиков и были проблемы с чувством ритма, то во время представления догадаться об этом было нельзя: зверьки крутились и взмахивали хвостами и мордочками в такт скрипке так, что казалось, что они танцуют с младенчества.

Еще одной сложной задачей оказалось взаимодействие животных с музыкантами. Выныривающие из воды и заныривающие обратно дельфины то и дело обдавали музыкантов фонтанами брызг. И если примириться с мокрым костюмом еще можно, то дорогие инструменты влажность может вывести из строя. Задача была решена с помощью прозрачной стенки, которая отгородила оркестр от бассейна, где проходило представление.

Кроме музыкантов, в программе также принимают участие воздушные гимнасты и оперные певцы. Композиционно представление поделено на четыре периода, согласно циклу Вивальди: «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима».

Увидеть «Морскую симфонию» москвичи и гости столицы смогут до 20 ноября.