Специалисты столичных семейных центров помогают родителям в воспитании детей

Фото: Unsplash

С начала года более 2,5 тысячи человек обратились в столичные семейные центры, чтобы научиться выстраивать дружеские отношения между детьми с большой разницей в возрасте. Будут братья и сестры ссориться или нет, зависит во многом именно от родителей. На помощь мамам и папам всегда готовы прийти профессионалы. Подробнее об этом рассказывает специалист семейного центра «Палитра» Александр Сенцов.

В учреждение обратилась Оксана, мама 13-летней Лизы и 6-летнего Вани. Ее беспокоило, что дети часто ссорятся, конкурируют за внимание родителей. Дочь обижается, что ей приходится помогать родителям присматривать за братом.

— Лиза и Ваня постоянно жалуются друг на друга, соревнуются. Дочь говорит, что он берет ее вещи без разрешения, не убирает свои игрушки, не помогает с домашними делами. Обижается, что с Ваней мы проводим больше времени. Я объясняю Лизе, что брат еще маленький, он многого не умеет, ему нужно уступать. В ответ дочь кричит, что ненавидит его. А порой мне кажется, что Ваня намеренно жалуется нам на Лизу. Чем старательней мы с мужем пытаемся разрешать конфликты между детьми, тем хуже отношения между ними», — рассказывает Оксана.

Специалист центра провел с детьми несколько индивидуальных занятий: во время арт-терапии дети учились выражать свои чувства, брать ответственность за принятые решения, защищать собственные границы и отстаивать свое мнение спокойно и аргументированно.

Занятия дали детям возможность осознать свои чувства и переживания, развить способность договариваться. Оксане психолог объяснил, что детям зачастую трудно понять чувства по отношению друг к другу. Задача родителей — научить ребят говорить о своих переживаниях. При возникновении конфликта каждый член семьи может предложить способы решения, а дети сами выберут наиболее комфортный для них вариант.

Работа над собой и отношениями с детьми дала результат: вскоре Оксана заметила, что дома стало намного спокойнее: Лиза и Ваня научились договариваться самостоятельно.

— Показывайте детям, что вы одинаково любите обоих. Не выделяйте одного из них, не пытайтесь сделать старшего примером для младшего. Каждый ребенок индивидуален и это прекрасно, — говорит Александр Сенцов.

Специалисты отмечают, что родители должны учитывать, несколько моментов. Старший ребенок должен быть уверен, что любим, как и раньше: постарайтесь находить время, чтобы побыть с ним наедине, не забывайте обнимать и целовать его — тактильные контакты успокаивают. Если у вас были традиции до появления второго малыша, постарайтесь их сохранить. Стабильность — как раз то, чего порой так не хватает старшему.

Психологи советуют не огорчаться, если дети ссорятся, это совсем не означает, что они плохо относятся друг к другу, а ревность до определенной степени естественна. Со временем они поймут, что стали самыми надежными и верными друзьями. Не стоит ругать первого ребенка сильнее, чем раньше, если он провинился, помните, что с появлением второго малыша он не стал взрослее, и детям свойственно шалить. Очень важно поощрять любую заботу старшего о младшем, не перекладывать на него слишком много обязанностей. Постарайтесь слово «старший» всегда связывать с положительными эмоциями: старший — значит молодец, помощник, гордость родителей.

Специалисты московских семейных центров на постоянной основе ведут психологические консультации. К ним можно обратиться для налаживания детско-родительских отношений. Психологи работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях работает служба медиации, сотрудники которой разрешают семейные конфликты.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центров можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на нем создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся в течение одного рабочего дня и проконсультируют.