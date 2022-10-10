Байкеры завершили мотосезон Zа здравие

Бывший сотрудник правоохранительных органов Анастасия Волкова участвует в закрытии мотосезона-2022. Девушка готовится к мотопробегу / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В столице состоялось закрытие мотосезона-2022. В этом году мотопробег и другие праздничные мероприятия посвятили юбилею президента России Владимира Путина и вхождению Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Сотни жителей столицы в кожаных куртках и мотоциклетных шлемах выстроились в колонну у байк-центра в Нижних Мневниках, чтобы отправиться «дефилировать» по столичным магистралям. На переднем капоте многих мотоциклов красуется надпись «Zа победу!». На «железных конях» установлены флаги России, Донецкой и Луганской народных республик. Раздается оглушительный рев моторов.

Среди участников мероприятия не только суровые мужчины в кожаных куртках. Жительница столицы, бывшая сотрудница правоохранительных органов Анастасия Волкова оказалась в числе немногих девушек, которые приехали на торжественное событие.

— Я впервые принимаю участие в мотофестивале, хотя на мотоцикле катаюсь уже третий сезон, — рассказывает Анастасия Волкова. — Жаль, конечно, что он сегодня завершается. Постараюсь получить от сегодняшнего мероприятия максимум эмоций, чтобы сохранить лучшие моменты в памяти до следующего сезона.

Девушка рассказала, что езда на мотоцикле для нее — это прежде всего адреналин, которого порой очень не хватает в обычной жизни.

— Когда на скорости под рев мотора проезжаешь по дорогам нашего города, испытываешь незабываемые впечатления, — говорит Анастасия Волкова. — Мое увлечение связано с тем, что я очень люблю находиться в движении. Например, раньше я каталась на сноуборде.

После завершения мотопробега его участники отправились в Парк Победы на Поклонной горе, чтобы высадить саженцы деревьев и установить на его территории памятный камень. Как рассказал основатель и лидер старейшего в стране байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (известен по псевдониму Хирург. — «ВМ»), эту акцию посвятили добровольческим батальонам, мобилизационным корпусам и бригадам.

На территории Поклонной горы столичных зрителей порадовали музыкальной программой, для них же развернули полевую кухню. Вечером колонна вернулась в байк-центр. Там заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Виталий Резанов в торжественной обстановке вручил Александру Залдастанову благодарственное письмо за вклад в снижение числа аварий на дорогах с участием мотоциклистов в Московской области. А позже для мотоциклистов и гостей праздника прошел концерт с участием групп «Тайм-Аут», «Зверобой» и «Манго-Манго».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий Резанов, заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области:

— Одна из приоритетных задач нашего министерства — это безопасность дорожного движения. К сожалению, в какое-то время мы начали фиксировать дорожно-транспортные происшествия с участием мотоциклистов. Мы обратились за помощью к Александру Сергеевичу (Залдастанову — основателю старейшего в России байкерского клуба «Ночные волки». — «ВМ»).

После того как он подготовил для нас ролик о соблюдении правил на дорогах, буквально через неделю аварии на них с участием байкеров прекратились.