Московский психолог рассказал о способах поддержания психологического комфорта

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Каждый человек хочет быть здоровым в самом широком понимании этого слова. Прежде всего, конечно, на ум приходят отсутствие болезней и хорошее самочувствие. Но не менее важен и психологический статус, эмоциональная стабильность, внутренняя целостность. В День психического здоровья специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал о том, что такое ментальное благополучие и как его достичь.

— Прежде всего, нужно определиться, что такое психическое здоровье. Если говорить просто, то это состояние, при котором у человека есть внутренний ресурс и силы для реализации в жизни, работе, отношениях. Обладая в достаточной мере подобным потенциалом, люди проще справляются с неизбежными стрессами и выстраивают продуктивные отношения с окружающими, — отметил психолог.

Наиболее ярко это выражается в стабильности установок, чувств, мировоззрения и интересов, устойчивости переживаний, возможности критически себя оценивать, а также в соответствии реакций тем или иным внешним факторам и гибкости поведения в разных обстоятельствах. Большое значение имеет способность соблюдать общественные предписания и планировать собственную жизнь — иметь цели, уметь расставлять приоритеты и прикладывать усилия для их реализации.

— Наверняка, каждый понимает важность психического здоровья, необходимость достижения внутреннего комфорта. Без этой базы вряд ли получится нормально существовать, двигаться вперед, справляться со стрессами, —добавил специалист.

Как достичь внутреннего комфорта

Прежде всего, нужно найти и осознать основу трудностей, если она существует. Когда человек не видит возможности что-то поменять, сложно говорить о каких-то позитивных сдвигах. Нередко истоки скрыты от нас. Мы способны смутно ощущать, будто «что-то не так», но пробиться через нагромождение переживаний, стереотипов и установок своими силами не можем. В этом случае незаменимым помощником становится психолог. Общение со специалистом даст пищу для размышлений, взгляд со стороны на себя, свои действия в комфортной обстановке.

Полезным будет качественный досуг в виде хобби, прогулок, хорошего кино после работы или чтение любимой книги. Посетите какое-нибудь интересное для вас мероприятие.

Важнейшее значение имеет образ жизни. Правильное питание, отказ от вредных привычек, разумная физическая активность, нормальный и здоровый сон — все это незаменимо, когда речь заходит о психологическом состоянии.

Каждый нуждается в общении. Не стоит замыкаться в себе, если эмоции захлестывают и хочется поделиться наболевшим с друзьями или родными — наверняка они поймут и поддержат.

— Психическое здоровье и благополучие — фундамент всей жизни. Поэтому не стоит игнорировать внутренние переживания и проблемы, тем более если они уже явно дают о себе знать. Лучше начать работу над ними, в том числе — с компетентным специалистом, — подчеркнул Денис Хакимов.

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические онлайн-мероприятия. Например, 13 октября в 15:00 состоится вебинар «Жить здесь и сейчас». На встрече участники вместе с психологом поговорят о том, как жить в настоящем и какие приемы помогают достичь этого состояния.