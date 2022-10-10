Московский психолог рассказал о способах поддержания психологического комфорта

Каждый человек хочет быть здоровым в самом широком понимании этого слова. Прежде всего, конечно, на ум приходят отсутствие болезней и хорошее самочувствие. Но не менее важен и психологический статус, эмоциональная стабильность, внутренняя целостность. В День психического здоровья специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал о том, что такое ментальное благополучие и как его достичь.
— Прежде всего, нужно определиться, что такое психическое здоровье. Если говорить просто, то это состояние, при котором у человека есть внутренний ресурс и силы для реализации в жизни, работе, отношениях. Обладая в достаточной мере подобным потенциалом, люди проще справляются с неизбежными стрессами и выстраивают продуктивные отношения с окружающими, — отметил психолог.
Наиболее ярко это выражается в стабильности установок, чувств, мировоззрения и интересов, устойчивости переживаний, возможности критически себя оценивать, а также в соответствии реакций тем или иным внешним факторам и гибкости поведения в разных обстоятельствах. Большое значение имеет способность соблюдать общественные предписания и планировать собственную жизнь — иметь цели, уметь расставлять приоритеты и прикладывать усилия для их реализации.
— Наверняка, каждый понимает важность психического здоровья, необходимость достижения внутреннего комфорта. Без этой базы вряд ли получится нормально существовать, двигаться вперед, справляться со стрессами, —добавил специалист.
Прежде всего, нужно найти и осознать основу трудностей, если она существует. Когда человек не видит возможности что-то поменять, сложно говорить о каких-то позитивных сдвигах. Нередко истоки скрыты от нас. Мы способны смутно ощущать, будто «что-то не так», но пробиться через нагромождение переживаний, стереотипов и установок своими силами не можем. В этом случае незаменимым помощником становится психолог. Общение со специалистом даст пищу для размышлений, взгляд со стороны на себя, свои действия в комфортной обстановке.
Полезным будет качественный досуг в виде хобби, прогулок, хорошего кино после работы или чтение любимой книги. Посетите какое-нибудь интересное для вас мероприятие.
Важнейшее значение имеет образ жизни. Правильное питание, отказ от вредных привычек, разумная физическая активность, нормальный и здоровый сон — все это незаменимо, когда речь заходит о психологическом состоянии.
Каждый нуждается в общении. Не стоит замыкаться в себе, если эмоции захлестывают и хочется поделиться наболевшим с друзьями или родными — наверняка они поймут и поддержат.
— Психическое здоровье и благополучие — фундамент всей жизни. Поэтому не стоит игнорировать внутренние переживания и проблемы, тем более если они уже явно дают о себе знать. Лучше начать работу над ними, в том числе — с компетентным специалистом, — подчеркнул Денис Хакимов.
Московская служба психологической помощи предоставляет возможность пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.
Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.
Кроме того, на постоянной основе проходят тематические онлайн-мероприятия. Например, 13 октября в 15:00 состоится вебинар «Жить здесь и сейчас». На встрече участники вместе с психологом поговорят о том, как жить в настоящем и какие приемы помогают достичь этого состояния.