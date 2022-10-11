Школьники благоустроили воинский мемориал

Участники поискового отряда школы № 1354 «Вектор» Майя Кашперова и Михаил Гуров у стенда с фотографиями благоустроенного мемориала в Тверской области / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Участники поискового отряда столичной школы № 1354 «Вектор» вместе с учителем истории Сергеем Жуковым реконструировали воинское захоронение в деревне Веригино Тверской области, благоустроили там мемориал.

Ученица 11-го класса школы № 1354 Майя Кашперова рассматривает фотографии поискового отряда на стенде в кабинете истории. Девушка рассказывает, что на них видны результаты трехлетней работы членов отряда.

— Один из последних выездов у нас был этим летом, в начале июля. Вместе с командой поискового отряда под руководством учителя истории Сергей Жукова я отправилась на благоустройство воинского мемориала в деревне Веригино, где мы пробыли примерно две недели, — рассказывает Кашперова.

На территории мемориала ребята замостили дорожки тротуарной плиткой, отлили бетонные основания для мемориала, а также установили и покрасили ограждения.

— Не могу сказать, что это была сложная работа, — добавляет Майя. — Возникли только небольшие сложности с отливкой бетонных оснований для мемориальных плит.

Для этого ребятам нужна была мелкая щебенка. Однако им привезли материал с зернами разного диаметра: большого и маленького.

— В итоге мне и другим членам поискового отряда пришлось вручную отделять мелкую щебенку от крупной, — говорит школьница. — Мы потратили на сортировку много времени, но это того стоило. Работу сделали очень качественно.

Другой участник отряда, выпускник школы Дмитрий Захарин, спроектировал бетонные лавочки для мемориала. Его проект стал призером конференции «Инженеры будущего» в секции «Строительство, дизайн и архитектура».

Ребята поискового отряда также принимают участие в поднятии останков бойцов Красной армии.

— Лопата и щуп (прибор для исследования в виде сверла для проникновения внутрь твердого материала. — «ВМ») в этом случае — наши основные инструменты. Иногда в работе помогает металлоискатель, — сообщает ученик 9-го класса, член поискового отряда школы № 1354 Михаил Гуров.

В течение учебного года члены отряда занимаются спортом, осваивают оказание первой помощи. С учениками проводят классные часы, на которых рассказывают о раскопках.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Жуков, руководитель поискового отряда, учитель истории школы № 1354:

— В деревне Веригино Зубцовского района Тверской области мы отработали уже три сезона. За это время активным участникам поискового отряда удалось установить около 300 метров ограждения, десять площадок для лавочек, а также два цветника в форме георгиевской ленточки со звездой.

Помимо этого, школьники нашего отряда ездят и в другие регионы страны, где принимают активное участие в поднятии останков солдат времен Великой Отечественной войны. Сейчас в поисковом отряде состоят десять учеников, а также несколько выпускников нашего учреждения.