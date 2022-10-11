Побойся быстрого займа: МФО атакуют москвичей, получивших повестки

Фото: Вечерняя Москва

Конторы микрозаймов, славящиеся огромными процентами по кредитам, отреагировали на скачок цен на военную экипировку и другие товары, которые скупают мобилизованные москвичи, и начали предлагать моментальные займы. «Вечерняя Москва» выяснила, чем опасны такие предложения.

После объявления частичной мобилизации 21 сентября спрос на микрозаймы резко упал. По сравнению с аналогичными периодами прошлого года — на 10– 12 процентов. Сократилась и доля досрочно погашенных кредитов — примерно на 15 процентов. На фоне сильного роста цен на военную экипировку и аптечки конторы микрозаймов смекнули, что можно вернуть приток клиентов, и начали предлагать в своих объявлениях в интернете «Получение кредита военным за час». Реклама обещает будущим заемщикам почти 100-процентную вероятность одобрения. Никаких справок и поручителей.

Особых условий для призывников, правда, тоже никаких. А время выдачи — от 1 минуты. Большая часть организаций микрозаймов указывают минимальную ставку — 1 процент. Однако есть «но»: ставка указывается за один день, а это никто из компаний не указывает в условиях крупным шрифтом, да и обговаривать сотрудники таких организаций это не спешат.

По итогу месяца этот один процент превратится уже в 30 процентов. Если вы занимали 30 тысяч, то сверху вынуждены будете выплатить еще 9 тысяч рублей. Если же вдруг возникнет просрочка, то ждите, что сумма подскочит в разы.

— Обращаться в такие организации для получения «быстрых денег» — это не лучшая идея, — рассказала заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева. — Законодательство ужесточило требования к размерам максимальных выплат по процентам и неустойкам, но все равно при просрочке даже незначительная сумма может существенно вырасти. В условиях неопределенности риски просрочки увеличиваются, поэтому от использования заемных средств вообще лучше отказаться.

При этом мало кто знает, что взявшие микрозаймы мобилизованные могут оформить кредитные каникулы, так же как это происходит и с обычными банками. Продлятся такие каникулы весь период нахождения службы в зоне спецоперации и плюс еще 30 дней после. Но каникулы лишь отсрочат выплаты, но не снизят проценты, которые продолжат капать. А если это контора микрозаймов, только представьте, как увеличится сумма.

ВАЖНО!

Отсрочка положена, только если кредит был взят до дня мобилизации. А значит, получить повестку, взять кредит и оформить кредитные каникулы — не выйдет.

Как получить отсрочку по кредиту

1. Нужно обратиться в банк, микрофинансовую организацию (МФО) или к другому профессиональному кредитору по телефону либо любым способом, который указан в кредитном договоре (по обычной или электронной почте).

2. Вместе с обращением заемщик может приложить документы, подтверждающие участие в спецоперации. Банк, МФО или другой кредитор может и самостоятельно запросить их в Минобороны

3. Если заявление будет подавать член семьи военнослужащего, то он должен будет предоставить документ, подтверждающий его статус в качестве члена семьи. Срок рассмотрения требования о каникулах — 10 дней.

4. Если человек не получил в течение 15 дней подтверждение или отказ, то кредитные каникулы считаются действительными с момента направления заявления.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Джулай, адвокат:

— Я бы не рекомендовал брать такие микрокредиты, поскольку за время службы набегут ужасные проценты. Потом их будут спрашивать коллекторы с вас или ваших родных. Кредитные каникулы предоставляются по заявлению человека в банковское учреждение, и, надо сказать, далеко не все эти учреждения их предоставляют.

А микрофинансовые организации — это неофициальные банки, они долги и выбивают всеми способами. И вообще неэтично в трудное время, ставя огромные проценты, наживаться на людях, которые вынуждены покупать себе экипировку, потому что государство, отправляя на войну, их этим не обеспечивает.