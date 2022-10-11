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Новостройку в бежевых тонах построят по программе реновации в районе Лосиноостровский

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Новостройку в бежевых тонах построят по программе реновации в районе Лосиноостровский
Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Лосиноостровский на улице Изумрудной, владение 28, возводят жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время завершаются работы по устройству фундаментной плиты, строители приступили к возведению подземных монолитных конструкций. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет односекционным. В распоряжении жителей будет свой подземный паркинг. Фасады здания будут облицованы клинкерной плиткой светло-бежевого цвета, на них установят металлические корзины для кондиционеров.

В новостройке предусмотрено 168 квартир (однокомнатных — 34, двухкомнатных — 121, трехкомнатных — 13). В них выполнят улучшенную отделку, которая будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Первый этаж сделают нежилым — здесь смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, аптеки сервисные службы, спортклубы, кружки и секции для детей и другие сервисы, которые востребованы горожанами. В вестибюле жилой части здания разместятся помещение для хранения колясок и велосипедов, комната консьержа, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона для почтовых ящиков.

В здании установят грузопассажирские лифты, их оснастят визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в жилой дом, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы здания будет препятствовать скольжению в любое время года.

Во дворе обустроят детскую площадку с резиновым покрытием и спортивную площадку, а также зону для отдыха. На придомовой территории высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.

Строительство Рафик Загрутдинов Реновация
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