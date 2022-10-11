Эксперт по недвижимости рассказал о преимуществах и недостатках ипотечных сделок с помощью биометрии

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Ипотеку в России будут оформлять с помощью Единой биометрической системы. Первую сделку по новым правилам планируют провести до конца этого года, а масштабный запуск программы начнется в 2023 году. Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рассказал «Вечерней Москве» о преимуществах и недостатках ипотечных сделок с помощью биометрии.

По его словам, банки не смогут гарантировать стопроцентную безопасность таких сделок, если систему вводить в массовое пользование слишком быстро и без должной проверки.

— Банки стали вводить биометрию несколько лет назад. Большое количество пользователей банковских услуг уже пользуются Единой биометрической системой. Сейчас сложно сказать, как будет работать эта цифровая система для оформления ипотечных кредитов и насколько она будет безопасна для клиентов. В России не раз были утечки персональных данных заемщиков из банков. Я думаю, что говорить о полной безопасности преждевременно. Я бы рекомендовал производить переход на биометрию длительно и поэтапно, — отметил Ракута.

Эксперт подчеркнул, что оформление ипотек с помощью биометрических данных будет удобно тем клиентам, кто работает официально и имеет прозрачный доход.

— Безусловно, оформление ипотек с помощью биометрий упростит процесс сделок, оптимизирует расходы банков на зарплаты сотрудников. Заемщикам, кто работает официально, будет проще купить квартиру в ипотеку. Клиентам не нужно будет лично посещать банк, что позволит сэкономить время, — заявил он.

Специалист считает, что клиент сам должен выбирать, какой способ оформления сделки ему удобнее. А банк обязан обеспечивать ее безопасность на всех уровнях.

Ранее эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рассказал «Вечерней Москве», что происходит на московском рынке недвижимости на данный момент. По его словам, частичная мобилизация кардинально изменила ситуацию на вторичном рынке недвижимости в Москве. Россияне продают квартиры с большими скидками.

Однако эксперт подчеркнул, что покупка таких квартир сопряжена с риском, так как они продаются по доверенности и без присутствия собственника. Эти объекты еще больше снизили спрос на вторичное жилье. Тем не менее специалист по недвижимости считает, что для покупателей сейчас очень выгодное время для покупки квартиры. Скидка на некоторые московские объекты достигает 40 процентов.