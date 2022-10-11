«Почка–2»: пересадка с побочным эффектом, или Еще немного про любовь

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Ставший в определенном роде сенсацией сериал «Почка», как и предполагалось, заходит на второй сезон. О начале съемок объявили онлайн–кинотеатр KION и компания LOOKFILM.

В продолжении безусловного хита уходящего сезона с потрясающей Любовью Аксеновой в главной роли, кроме красавицы Любы, играют актеры Григорий Чабан, Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко, Янина Лакоба, Николай Фоменко, к которым присоединятся также Леонид Бичевин и Павел Баршак. Авторская группа не поменяется: над сценарием «Почки-2» работали Елизавета Тихонова и Мария Шульгина, которая вновь займет кресло режиссера.

Как вы помните, в первом сезоне сериала Наташа Кустова получила-таки почку от погибшей во время операции мамы музыканта Миши, еще одного пациента центра трансплантологии. Действие сериала начнется в Хорватии — туда смертельно больная Кустова отправляется на операцию, опередив очередь ожидающих пересадки. И пересадка состоится. Только вместе с почкой Мишиной мамы Наташа получает «побочный эффект» — наследует... ее любовь к сыну. Для Наташи он, конечно, не сын, а теперь — объект страсти. Но Миша, в отличие от Наташи, человек порядочный и честный. Видеть Наташу он не желает, что понятно: она повела себя как суперэгоистка, обогнав тех, кто точно так же нуждается в помощи...

Мишина жизнь висит на волоске. Но он хитрить не собирается, он намерен ждать. Смертельная опасность ожидания Наташе понятна как никому другому. Но перед ним ожидают трансплантации жизненно важного органа 71 человек! И Наташа решает действовать радикально: она хочет спасти каждого пациента,чтобы только побыстрее прооперировали Мишу — абсолютно легально и быстро.

Это решение Кустовой и станет стартом второго сезона. Да, пережив многое, Наташа стала другой. Но все же она себе не изменяет. Охваченная страстью к Мише, она вновь действует решительно лишь потому, что ее цель — удовлетворить свой эгоизм и добиться желаемого. Что в итоге получится у нее, ответит ли Миша на ее чувства, спасет ли она кого-то и, главное, научится ли в итоге любить по-настоящему — это и есть главные загадки, ответы на которые даст нам второй сезон.

— Что только не происходит с Наташей в продолжении! — рассказывает Любовь Аксенова. — Она предстанет в новом ракурсе для зрителя и для себя, оставаясь крепким орешком. Такая метафора родилась: «Натаха, она как поезд, который несется на полных парах в красочную глухомань!» Этот фантастический полет сквозь хтонь наполнен страстью, сатирой и слезами любви. «Почка» — своего рода «свойский» сериал. Он волнует совершенно разных людей, затрагивая непростые темы.

В первом сезоне Кустова, обаятельная стерва, даже совершая не лучшие поступки, умудрялась помогать людям. Но сможет ли она полюбить? Посмотрим.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Шульгина, режиссер и сценарист проекта:

— Во втором сезоне сериала «Почка» мы решили плотно исследовать тему любви и того, что можно сделать ради нее. Любовь в исполнении Наташи Кустовой нам видится достойной зрительского внимания, это определенно смешное зрелище.

Но если в первом сезоне основным «движком» героини сериала был острый эгоизм и его парадоксально спасительная обратная сторона, то в новом сезоне движущей силой Наташи Кустовой является альтруизм и его разрушительные последствия.