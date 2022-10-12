К Всемирному дню борьбы с артритом столичные специалисты рассказали о реабилитации при болезнях суставов

Вадим Тахтай, физиотерапевт ЦРИ «Красная Пахра» / Фото: Центр реабилитации «Красная Пахра»

12 октября в России отмечается день борьбы с артритом, его главная цель — привлечь внимание людей к проблеме заболеваний суставов. Артриты встречаются не только у представителей старшего поколения, но и у детей. Чем раньше начать реабилитацию, тем больше возможность снизить риск развития осложнений в будущем. Рассказываем, как в учреждениях соцзащиты проходит реабилитация при болезнях суставов.

В Реабилитационном центре для инвалидов с использованием методов физкультуры и спорта для людей с артритом проводятся занятия лечебной физкультурой как в группе, так и индивидуально: это занятия в зале и механотерапия с использованием реабилитационных тренажеров. Специалисты объясняют — только двигательная активность может способствовать восстановлению подвижности и необходимой амплитуды движений в суставе, увеличению силы и выносливости мышц.

— Мнение о том, что физическая нагрузка может привести к преждевременному «изнашиванию» сустава, ошибочно. Напротив, любая двигательная активность, направленная на сохранение подвижности суставов и укрепление мышц, позволяет длительное время поддерживать хорошую функцию сустава и противостоять болезням, — отмечает Ирина Аметова, инструктор-методист по лечебной физической культуры РЦИМФКиС.

Фото: Реабилитационный центр для инвалидов с использованием методов физкультуры и спорта

Специалисты учреждения разработали программу реабилитации после протезирования как коленного, так и тазобедренного суставов. Ирина Зинченко проходит реабилитацию в центре после протезирования, она снова передвигается без опор, вернулась к обычной двигательной активности и привычному образу жизни.

— К сожалению, в молодые годы посещала ЛФК редко, а когда спохватилась — уже инвалидность. Даже когда рассказываю кому-то о нашем центре, улыбаюсь. Занятия приносят и физическое облегчение, и веру в себя, и удовольствие видеть вокруг себя неравнодушных доброжелательных людей. Теперь занимаюсь, и уже снова могу ходить без опорной трости. А регулярность упражнений развила возможность ходить дольше, больше и легче, — говорит Ирина Зинченко.

В Научно-практическом реабилитационном центре при заболеваниях суставов используется комплексный подход, состоящий из трех компонентов: медикаментозная поддержка, стабилизация суставов с помощью ортезов и укрепление мышечно-суставного комплекса при помощи лечебной физкультуры, например, физиопроцедур с использованием лазера для суставов «Матрикс».

— Процедуры при помощи этого аппарата призваны укреплять организм и бороться с суставными болезнями. Положительные эффекты можно наблюдать уже после первых сеансов. Этот аппарат часто используют в комплексе с массажем, лечебной физкультурой и занятиями в бассейне, чтобы достичь результатов и, впоследствии, закрепить их, — рассказывает Владимир Побережный, травматолог-ортопед НПРЦ.

В Центре реабилитации «Красная Пахра» применяются как традиционные виды лечения, так и инновационные, такие как криотерапия, магнитотерапия, магнито-лазеротерапия, ультразвуковая терапия, фонофорез гидрокортизона и угуль-терапия на аппарате «Левитас».

— Угуль-терапия — это подвешивание тела человека в области суставов над поверхностью на специальных манжетах. В результате под воздействием естественных процессов происходит растяжение мышц и суставных элементов. Расслабленные мышцы активно обеспечиваются кровью, улучшается трофика тканей, активизируются метаболические процессы, — объясняет Вадим Тахтай, физиотерапевт ЦРИ «Красная Пахра».

Фото: Центр реабилитации и образования № 7

Для реабилитации воспитанников с воспалительными заболеваниями суставов Центра реабилитации и образования № 7 применяются разные формы лечения. Чтобы улучшить состояние пораженных суставов и замедлить прогрессирование заболевания в периоды ремиссии, врачи-физиотерапевты назначают курс лечебной физкультуры: активной и пассивной.

— В нашем центре используется комплексный подход: физиотерапия, ЛФК и бассейн, магниты разных размеров и форм, что позволяет подобрать их под необходимую область воздействия, пелоидотерапию — это тепло и грязелечение, а также мягкое лечение безопасным светом, которое проходит безболезненно, что очень важно для детей, — рассказывает Дарья Аксельрод, врач-физиотерапевт ЦРО № 7.

Помимо этого, в реабилитации воспалительных заболеваний суставов в ЦРО № 7 используется водолечение. Занятия в бассейне проводятся в группе или индивидуально. Плавание ребята любят, а еще во время занятий улучшается кровоток в суставах и уходит напряжение, снижаются болевые ощущения. Также в программе комплексной виртуальной реабилитации физиотерапевты подключают систему Девирта-Делфи: в процессе игры и нетипичного для себя действия, например, погладить дельфина, ребенок увеличивает амплитуду движения и тем самым сокращает болевые ощущения.

— Очень хочется, чтобы ребята помнили пользу профилактики артрита, выполняли назначения врача и продолжали занятия дома, ведь если вовремя заметить — можно остановить развитие болезни, — отмечает Дарья Аксельрод.

СПРАВКА

Чтобы пройти курс реабилитации в Научно-практическом реабилитационном центре, Центре реабилитации инвалидов «Красная Пахра», а также в Центре реабилитации и образования № 7, необходимо обратиться в территориальный центр социального обслуживания по месту жительства.

Чтобы попасть на курс реабилитации в Реабилитационный центр для инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта, необходимо обратиться в учреждение напрямую. Для информирования о необходимом пакете документов и наполнении курса можно позвонить по телефону 8 (499) 734-00-84 или приехать лично по адресу: город Зеленоград, корпус 309.