Карьерный рост после декрета: история выпускницы центра «Профессионал»

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Город помогает москвичкам развивать свою карьеру, в том числе после перерыва, связанного с рождением детей. В учебном центре «Профессионал» доступно несколько десятков образовательных программ в различных сферах. Мамы детей в возрасте до 7 лет могут выбрать любой курс и пройти его бесплатно по направлению центра занятости населения. Женщинам помогают актуализировать профессиональные знания, адаптироваться к работе после перерыва, почувствовать себя уверенно. Часто это дает возможность не только легко вернуться к работе, но и подняться по карьерной лестнице.

У москвички Натальи Гариной за плечами большой опыт работы в сфере бухгалтерского и налогового учёта. На последнем месте она трудилась 23 года. Наталья устроилась бухгалтером в столичную производственную компанию после окончания колледжа, и за годы работы проделала путь от начинающего специалиста до заместителя главного бухгалтера. Женщина чувствовала, что может расти и дальше, но порой ей мешала неуверенность.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

— Интересно, что при мне сменилось три главных бухгалтера, но сама я так и не решалась занять эту должность. Наверное ждала какого-то особенного момента, чтобы понять, что моих навыков и компетенций достаточно для этой работы. Случай так и не наступил, и я продолжала плыть по течению, — вспомнила Наталья.

С позиции заместителя главного бухгалтера Наталья ушла в декретный отпуск, дав себе обещание, что после перерыва поднимется на следующую ступень карьеры или сменит работу. Женщина думала, что рождение ребенка поможет ей изменить карьеру, а может и сферу деятельности. Тем не менее, в течение трехлетнего отпуска Наталья помогала своему отделу, работая удаленно. Переключиться и подумать о том, куда двигаться дальше, не было времени: «Постоянная работа помогла мне не выпасть из профессии, но я и не выполнила обещание, данное самой себе».

Осенью 2021 года Наталья вернулась в свою компанию. Она сразу почувствовала, что что-то не так: с маленьким ребенком в напряженном графике было работать нелегко, частые больничные не нравились руководству. Молодая мама всё же решилась изменить свою жизнь и уволилась.

— У меня произошел щелчок в сознании: мне 40 лет, а я опять плыву по течению. Если не решусь сейчас, то уже никогда. В тот же момент написала заявление на увольнение. Муж меня в этом поддержал, — поделилась Наталья.

После увольнения москвичка обратилась в центр занятости населения. От сотрудника центра она узнала о возможности бесплатного повышения квалификации. Наталья поняла, что это отличный шанс для нее. Женщина выбрала курс в столичном центре «Профессионал» по работе в программе «1С:Бухгалтерия», чтобы восполнить пробелы и изучить нововведения. Программу можно было проходить дистанционно, обучение заняло всего две недели. Во время обучения слушателей центра сопровождали профессиональные карьерные консультанты. Все это и стало трамплином для Натальи в развитии карьеры.

— Курсы дали мне огромный заряд уверенности! Мне очень понравились не только учебные занятия, но и вебинары, которые проводили карьерные специалисты. Они с юмором и позитивом рассказывали о том, как писать резюме, как вести себя на собеседовании, как пройти все этапы трудоустройства легко и спокойно, — рассказала выпускница центра.

Сразу после обучения выпускницу «Профессионала» пригласили на собеседование на должность главного бухгалтера в торговой компании. Благодаря своему опыту, новым знаниям и помощи карьерных консультантов во время обучения она успешно прошла отбор. Теперь в жизни Натальи все встало на свои места: она работает на позиции, о которой давно мечтала, продолжает развиваться в профессии, с большим удовольствием воспитывает ребёнка и наслаждается жизнью.

СПРАВКА

Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. В центре можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также здесь помогают выпускникам найти новую работу. Безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены нуждающихся семей обучаются бесплатно.

Желающим попасть на курсы нужно обратиться в столичный центр занятости населения и оформить заявку. Связаться с сотрудниками центра «Профессионал» можно по телефону: +7 (495) 260-52-89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.