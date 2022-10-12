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Приметы и советы

Открытые отборы центра занятости «Моя работа» помогают москвичам трудоустроиться

Павел Гриднев
Общество
Открытые отборы центра занятости «Моя работа» помогают москвичам трудоустроиться
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Один из популярных сервисов Центра занятости населения «Моя работа» — открытые отборы. С начала 2022 года уже более 12 тысяч горожан приняли участие в мероприятиях и прошли собеседования в крупнейшие российские компании.

Технология пользуется спросом и у бизнеса. В период с января по август свыше 600 организаций, среди которых крупнейшие представители ритейла, сферы услуг, транспорта и логистики, банковского сегмента, IT и других экономических отраслей, подобрали персонал благодаря массовым открытым отборам. Основные преимущества сервиса как для соискателей, так и для бизнеса — сокращение логистических, временных и стоимостных издержек.

— Приоритетная цель центра занятости «Моя работа» — обеспечить горожанам оперативное, а главное, максимально таргетированное трудоустройство в стабильные компании. Справиться с этой задачей позволяют наши эффективные HR-сервисы и инструменты. Один из них — открытые отборы. По сути это массовые собеседования: соискатели приходят на площадку центра занятости, лично знакомятся с работодателями, из первых уст узнают всю подробную информацию о корпоративной культуре компании, актуальных вакансиях и важных требованиях к будущим сотрудникам.

При этом, в этот же день кандидаты могут получить предложение о трудоустройстве или приглашение на следующий этап интервью. Есть преимущества и для работодателей. На открытых отборах они могут провести собеседования с десятками мотивированных кандидатов с верифицированными данными, готовым резюме и в кратчайшие сроки закрыть вакантные позиции. Центр занятости «Моя работа» ежедневно проводит такие мероприятия. Только с начала этого года на нашей площадке прошло уже более 300 открытых отборов с компаниями из всех экономических отраслей: начиная от ритейла и сферы услуг, заканчивая финансовым сектором и IT, — рассказала заместитель директора Центра занятости населения «Моя работа» Анна Петухова.

11 октября прошел открытый отбор для крупнейшего российского государственного банка и аутсорсингового контакт-центра. Эти компании представили вакансии на позиции старшего клиентского менеджера, оператора абонентского отдела и консультанта для более 300 жителей столицы.

Москвичка Анна Козлова по специальности – горный инженер, но долгое время работала в сфере продаж. Она планирует и дальше строить карьеру в этом направлении. Карьерный консультант центра «Моя работа» порекомендовал Анне пройти открытый отбор в «Сбербанк» на позицию старшего клиентского менеджера.

— После окончания института устроилась на работу в банк. Последние 10 лет работаю в сфере продаж, занимаюсь полным сопровождением клиентов. Перерывов в карьере у меня никогда не было – с одной работы сразу же переходила на другую. Сейчас поняла, что хочу двигаться в выбранном направлении и дальше, мои навыки и опыт позволяют зарабатывать больше. У меня очень хорошо получается налаживать контакт с людьми, — рассказала Анна.

Карьерный консультант отдела трудоустройства «Чертаново» принял в расчет пожелания и сильные стороны женщины и направил ее на открытый отбор в «Сбербанк» на должность старшего клиентского менеджера. Это специалист, который не только продает, но и помогает людям.

—Была приятно удивлена тому, что в Москве есть такой сервис для помощи людям, находящимся в поиске работы. Благодарна центру «Моя работа» за возможность пройти собеседование в «Сбербанк». По итогам открытого отбора прошла на следующий этап, который состоится уже в офисе компании, — отметила женщина.

Жительница столицы Ольга Мазурова узнала об открытом отборе в группу компаний «Wilstream» от карьерного консультанта Центра занятости населения «Моя работа». Она решила попробовать свои силы и пройти собеседование.

— Я секретарь с большим опытом, но недавно потеряла работу. Самостоятельно сориентироваться на рынке труда непросто, поэтому обратилась в службу занятости. Чтобы скорректировать резюме и подготовиться к собеседованию, посетила нескольких тренингов от центра занятости «Моя работа». По итогам открытого отбора получила приглашение в офис группы компаний «Wilstream» для повторного собеседования на позицию оператора абонентского отдела. Еще меня заинтересовали возможности для роста и профессионального развития, например, корпоративное обучение на позицию менеджера по продажам, — рассказала Ольга Мазурова.

Москвичка Ольга Милых обратилась в центр занятости несколько дней назад. Она работала менеджером по работе с корпоративными клиентами, а сейчас рассматривает различные, в том числе и новые для себя позиции.

—От карьерного консультанта центра «Моя работа» после первой встречи получила несколько направлений на собеседования с работодателями. В их числе было и приглашение на открытый отбор в группу компаний «Wilstream». По его итогам меня пригласили на повторное собеседование — уже в офисе. Были представлены две вакансии — консультант и оператор абонентского отдела. Но рекрутер рассмотрел мой случай индивидуально, прислушался к моим пожеланиям. В дальнейшем с представителями компании мы будем обсуждать позицию тренинг-менеджера, так как у меня есть соответствующие навыки и опыт, связанный с обучением студентов, — поделилась жительница.

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