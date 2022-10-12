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Приметы и советы

Проще, чем кажется: как правильно сажать лук и чеснок перед зимой

Галина Владимирова

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Проще, чем кажется
Общество
Как правильно сажать лук и чеснок перед зимой
Фото: Unsplash

Окончание сезона вовсе не означает, что на наших шести сотках не осталось никаких дел. Так могут думать только те, кто недавно пополнил ряды дачников. А у всех остальных и сегодня забот хватает.

Что важно сделать при подготовке сада к зиме:

  • обрезать, опрыснуть против возможных заболеваний и вредителей,
  • подкормить ягодные кусты и фруктовые деревья
  • посадить огородные культуры под зиму.

Список того, что можно посадить и посеять в октябре–ноябре, — довольно внушительный, как рассказала «Вечерней Москве» биохимик и дачница с 30-летним стажем Екатерина Попова.

Как сажать чеснок

И возглавляет его озимый чеснок. Сажать его начинают в третьей декаде сентября, но и сейчас сделать это совсем не поздно: до наступления морозов чеснок успеет укорениться (на это ему требуется примерно три недели).

Место для культуры выбирайте открытое и солнечное, посаженный в тени чеснок не порадует вас крупными головками.

Лучшими предшественниками чеснока на грядке являются:

  • томаты,
  • баклажаны,
  • клубника,
  • бобовые (горох, фасоль),
  • тыквенные (огурцы, кабачки)
  • зеленные культуры (салат, петрушка и пр.).

Перед посадкой внесите в землю древесную золу. Богатая калием, кальцием, фосфором, магнием, натрием и кремнием, она поможет чесноку лучше пережить зиму и благодаря своему пролонгированному действию обеспечит питание ранней весной, когда растение тронется в рост.

Посадив чеснок, укройте грядку слоем опавшей листвы. Она выполнит две важные задачи: не даст чесноку вымерзнуть и улучшит качество почвы, став отличным питанием для микробиоты. Правда, при одном условии — весной не убирайте листву с грядки. Примерно к середине — концу июня вы с изумлением обнаружите, что от нее не осталось и следа.

Как правильно посадить осенью лук

Еще одна культура, которую стоит посадить недели за две до начала устойчивых заморозков, это лук-севок.

  • Посаженный под зиму, он даст вам весной прекрасную зелень, ведь недостатка в воде после таяния снега эта влаголюбивая культура испытывать не будет.
  • Не гонитесь за крупными луковицами: давно подмечено, что мелкий севок зимует лучше и дает меньше выпада.
  • Лук не любит кислые почвы, поэтому внесение в землю золы не будет лишним.

А вот сажать лук-чернушку (то есть семенами) лучше по мерзлой земле, заранее подготовив для него посадочные бороздки.

Что еще можно посадить под зиму:

  • морковь,
  • свекла,
  • репа,
  • различная зелень (петрушка, салат, кресс-салат, щавель, лис тов ой сельдерей).

Если вы не пожалеете сил и времени, то эти культуры, посаженные под зиму, отблагодарят вас ранним урожаем: на стол вы сможете подавать их гораздо раньше тех соседей, которые начнут сажать их весной. Например, свою морковь вы сможете начинать есть уже в начале июня.

Вот только прислушайтесь к совету: не замахивайтесь на слишком большие площади посадок. Дело в том, что посаженные под зиму морковь и свекла, хоть и дадут вам более ранний урожай, но храниться так же долго, как посаженные весной, не будут. Поэтому посадите сейчас то количество овощей, которое вашей семье потребуется «на поесть» в течение следующего теплого сезона. А на хранение отправятся овощи, которые вы посадите весной.

Как посадить свеклу перед зимой

О свекле надо сказать несколько слов отдельно:

  • сажать ее следует тогда, когда за окном будет устойчивое похолодание от 2 до 4 градусов мороза. Иначе есть риск преждевременного прорастания семян (они могут всходить при температуре плюс 5 градусов).
  • на удачный результат осенней посадки свеклы можно рассчитывать только в том случае, если правильно выбран сорт. Он должен быть холодостойким или устойчивым к стрелкованию. Обычно такая пометка делается производителями на пакетиках с семенами. Вот несколько из подходящих сортов: «Подзимняя плоская», «Египетская плоская», «Подзимняя А 474», «Холодостойкая 19», и другие.

Выбирая место для осенней посадки овощей и зелени, вы должны быть уверены, что весной там не будет застаиваться вода, иначе труды ваши будут потрачены напрасно.

Овощи Дача чеснок Зима подготовка
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