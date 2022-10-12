Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стас Пьеха: Российская эстрада не будет прежней

Алена Прокина

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Стас Пьеха: Российская эстрада не будет прежней
Фото: Из личного архива Стаса Пьехи

Певец Стас Пьеха после долгого перерыва представил публике свою новую песню, посвященную теме Родины «Не вставай на колени».

— У вас вышла песня с Николаем Носковым, Айваном и Игорем Романовым, песня о мужских принципах. Как пришла идея исполнить что-то совершенно отличное от вашей привычной — лирической — темы?

— Я был вторым автором песни «Не вставай на колени», все, о чем поется в песне, созвучно моим жизненным принципам: не прогибайся, не предавай себя. Песня выросла во что-то большое, стала гимном сильных духом мужчин. В нынешних реалиях песня наполняется новыми, очень нужными смыслами.

— Эта песня патриотичная?

— Лично для меня патриотизм — это не только воспевание своей страны, родного языка, своих героев, но и некий важный разговор по душам — про правильные мужские понятия, которые я слышал с детства от взрослых, будучи питерским мальчишкой. Что может быть патриотичнее, когда русские люди поют правильные вещи?

— Как вы считаете, станет ли тема патриотизма одной из главных на сегодняшней эстраде?

— Безусловно, тема патриотизма становится одной из главных. Я вижу, как люди массово пишут такие песни. Очень важно, чтобы это было сделано талантливо и адресно, чтобы не было слепого воспевания чего-либо. На мой взгляд, это должен быть личной пример: я пою, почему люблю свою страну, показываю свое отношение, весь спектр эмоций. На мой взгляд, это правильно, это честный патриотизм, который не вызывает сомнений, а заставляет других прислушаться, ощутить что-то свое к стране, людям, нации.

— После отъезда многих артистов за границу наша эстрада станет другой?

— Шоу-бизнес однозначно изменится. В глобальном смысле мы ничего не потеряли. У нас есть очень много молодых талантливых авторов и исполнителей. Это и те, кто остался, и новые ребята, которые начинают пробиваться и создавать новое направление в музыке.

— Лариса Долина уверена, что на сцену должны выходить только профессионалы, а не персонажи из интернета без музыкального образования. Что вы думаете?

— Отчасти согласен. Я не считаю, что музыкант должен быть профессиональным, иметь диплом о высшем музыкальном образовании. Никакие «корочки» не гарантируют, что это будет хороший артист. Мне нравятся самобытные исполнители, самородки от Бога, которые умеют делать что-то интересное. Тут важно не загубить, поддерживать это.

Со временем, когда исполнитель становится певцом с большим количеством выступлений, песен, он понимает, что количество должно перерасти в качество. Здесь ты растешь или просто вылетаешь из этой профессии. Музыкальное образование ни при чем.

— Вас не смущает то, что музыкальная культура постепенно уходит с телевидения, радио в интернет и живет уже там?

— Для меня пока ничего не изменилось, я понимаю важность и телевидения, и радио. Возможно, в какой-то момент они потеряют актуальность, но я не собираюсь зацикливаться только на музыке. Думаю, можно будет подстроиться под новые реалии, а можно вовсе заняться чем-то новым.

— Вы практически единственный артист, кто открыто говорит о своей бывшей наркотической зависимости. Из-за чего, по-вашему, она возникает?

— Из-за того, что не остается другого выбора. Все трудности мышления возникают в детстве. Человек, который прожил нестандартное детство, с нарушением неких базовых потребностей, потом живет с дополнительным напряжением.

Стас Пьеха: Российская эстрада не будет прежней Фото: Из личного архива Стаса Пьехи

Алкоголь и наркотики помогают ему это напряжение не испытывать. Нет напряжения — нет зависимости. Это приводит к страшным последствиям.

— Почему сегодня зависимости — неважно какие, наркотическая, алкогольная, игровая — получили такой импульс?

— Активность времени, его событийность приводит к эмоциональному возбуждению и тревожности. В этом состоянии сложно пребывать, оно утомляет и истощает, хочется избавиться от этой тревоги. Это чувство можно притупить, выпив алкоголь или употребив наркотики.

— Вы часто говорите о том, что во многом причиной произошедшего стало ваше ощущение одиночества в детстве и юношестве. Нужно ли менять подход к детской психологии в нашей стране?

— Я бы сказал, что новый подход к детской психологии в нашей стране — это моя глобальная цель. Общеобразовательная система, помимо математики, истории и других предметов, должна обязательно проводить некую психологическую гигиену. К сожалению, сейчас дети регулируются не семьей, а интернетом — у них всегда есть доступ, от них ничего невозможно скрыть.

Тут может сработать только одно — правильная психологическая настройка. Сейчас время совсем другое, возраст вступления в наркоманию очень помолодел. Важно давать ребенку правильное воспитание.

— Сегодня вашим отношениям с мамой позавидовали бы многие. Обвиняли ли вы когда-нибудь ее в своих проблемах со здоровьем?

— Не могу сказать, что обвинял маму, она тоже недополучила любви, тоже росла в семье артистов. По сути своей люди творческие — кочевники.

В какой-то момент я разобрался в ситуации и понял, что родители передают нам то, что они получили в детстве. Это уже заложенная схема, какой-то более тонкий уровень, чем наши мысли и желания. Наши отношения всегда были со знаком плюс: в некоторые периоды жизни мама посвящала мне время, просто не всегда могла быть рядом, не понимала, что нужна мне в какие-то периоды жизни.

Если говорить о сильных женщинах моей семьи — как раз потому, что они были такими крутыми и независимыми, то они были сами по себе. Одна в Москве, другая на гастролях. А рос во дворе, был за главного (смеется).

— Что бы вы порекомендовали сегодня россиянам в столь сложный период?

— Для начала ограничить пребывание в интернете — это очень важно. Если с интернетом связана ваша работа, заходить в сеть только по профессиональным вопросам. Интернет сейчас представляет большую опасность для психики.

Главный совет — минимизировать свое время в сети. Главная валюта сейчас — это душевное спокойствие. За тем, кто сохранит спокойствие и будет действовать, будущее. А тот, кто будет паниковать, скупать сахар, гречку и прокладки, проиграет в этой игре.

Стас Пьеха: Российская эстрада не будет прежней Фото: Из личного архива Стаса Пьехи

ДОСЬЕ

Родился 13 августа 1980 года в Санкт-Петербурге в семье знаменитых артистов. Музыкальное образование получил на эстрадно-джазовом отделении при «Гнесинке». Прославился в 2004 году, став участником телевизионного проекта «Фабрика звезд — 4». Не женат, воспитывает 8-летнего сына Петра.

  • Стараюсь не влюбляться

Не люблю состояние как в «омут с головой». Прежде всего потому, что это все очень быстро заканчивается. По сути своей влюбленность — это сигнал к продолжению рода. Такое возвышенное чувство, как правило, очень быстро проходит. Начинается вторая стадия — болезненный выход из отношений, потому что уже есть привязанность, комплекс вины, стыда

  • Всегда тянет на Родину

Я истинный патриот. Меня отправляли учиться в разные страны, но я возвращался в Россию. Жить буду только здесь.

  • Кризис среднего возраста случается у всех

Есть некий кризис перехода из состояния юности в зрелость. Человек не может принять, что в душе он юнец, а по паспорту уже нет. Есть мудрость, бытовые умения, но реакции на происходящее подростковые. Вот тогда и случается кризис. Хотя он случается у всех. Стоит просто принять свой возраст.

  • Не участвует в светской жизни

Я ушел из социальных сетей и давно не хожу на тусовки шоу-бизнеса. Вышел на новый уровень затворничества (смеется).

Я общаюсь с теми людьми, с которыми мне интересно общаться, с которыми я дружу. У меня есть друзья: семья Валерии и Иосифа Пригожина, Виктор Дробыш. Светские мероприятия я не люблю, считаю их энергозатратными и бесполезными.

  • Обычно я не отмечаю свой день рождения

В этом году я был не на своем, а на чужом празднике, работал. Замечательные люди, которые пригласили меня в качестве артиста, смогли удивить: был не один, а три торта. Один из них оказался приготовлен для меня. Я был очень тронут.

Шоу-бизнес Знаменитости Стас Пьеха Интервью Карьера
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте