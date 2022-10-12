Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

86 жилых домов по программе реновации строят и проектируют на востоке Москвы

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
86 жилых домов по программе реновации строят и проектируют на востоке Москвы
Фото: Департамент строительства города Москвы

На территории Восточного административного округа для переселения по программе реновации строят и проектируют 86 жилых домов.

— В стадии строительства находятся 38 зданий, в проектировании — еще 48 новостроек, — сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Готовую улучшенную отделку в новых квартирах выполнят в соответствии со стандартами реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы. Первые этажи домов будут нежилыми: в будущем здесь смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, аптеки, спортклубы, кружки и секции для детей и прочие сервисы для горожан. Кроме этого, здесь разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и зоны для почтовых ящиков.

— С начала этого года в округе ввели в эксплуатацию 3 дома, они расположены в районах Восточный и Косино-Ухтомский. Всего в Восточном округе столицы новые квартиры по программе реновации получат жители 1062 домов с общей площадью квартир более 3,6 миллиона квадратных метров, — также добавил Рафик Загрутдинов.

Ранее Рафик Загрутдинов отмечал, что с начала этого года по программе реновации уже передали под заселение 48 стартовых жилых домов. До конца года планируется передать под заселение еще 24 стартовых дома. Всего же в 2022 году для переселенцев будут переданы 72 стартовых жилых дома. Ожидается, что в 2022 году будут вовлечены в процесс переселения порядка 37 тысяч человек.

Кроме этого, с момента старта программы реновации в столице снесены 124 жилых дома, в том числе с начала года — 44 здания. Больше всего зданий в этом году демонтировали в районах Косино-Ухтомский и Северное Измайлово.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте