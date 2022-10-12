86 жилых домов по программе реновации строят и проектируют на востоке Москвы

Фото: Департамент строительства города Москвы

На территории Восточного административного округа для переселения по программе реновации строят и проектируют 86 жилых домов.

— В стадии строительства находятся 38 зданий, в проектировании — еще 48 новостроек, — сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Готовую улучшенную отделку в новых квартирах выполнят в соответствии со стандартами реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы. Первые этажи домов будут нежилыми: в будущем здесь смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, аптеки, спортклубы, кружки и секции для детей и прочие сервисы для горожан. Кроме этого, здесь разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и зоны для почтовых ящиков.

— С начала этого года в округе ввели в эксплуатацию 3 дома, они расположены в районах Восточный и Косино-Ухтомский. Всего в Восточном округе столицы новые квартиры по программе реновации получат жители 1062 домов с общей площадью квартир более 3,6 миллиона квадратных метров, — также добавил Рафик Загрутдинов.

Ранее Рафик Загрутдинов отмечал, что с начала этого года по программе реновации уже передали под заселение 48 стартовых жилых домов. До конца года планируется передать под заселение еще 24 стартовых дома. Всего же в 2022 году для переселенцев будут переданы 72 стартовых жилых дома. Ожидается, что в 2022 году будут вовлечены в процесс переселения порядка 37 тысяч человек.

Кроме этого, с момента старта программы реновации в столице снесены 124 жилых дома, в том числе с начала года — 44 здания. Больше всего зданий в этом году демонтировали в районах Косино-Ухтомский и Северное Измайлово.