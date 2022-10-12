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Интерес к вкусной еде, поездкам по своему региону и комфортным условиям бьет рекорды

Дмитрий Толкачев
Общество
Интерес к вкусной еде, поездкам по своему региону и комфортным условиям бьет рекорды
Москвичка Оксана Малинина гуляет по Дому творчества «Переделкино» / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Прогнозы роста внутреннего турпотока и доходов отрасли в России по итогам 2022 года сохраняются, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, к концу года по стране совершат поездки около 61 миллиона человек. Для этого почти каждый год открываются новые направления, появляются виды и тренды на туристическом рынке. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, как предпочитают отдыхать россияне.

Ренессанс организованности

В закончившемся летнем сезоне, по данным ВЦИОМа, лишь два процента россиян выбрали для себя заграничный отдых. Зато каждый третий предпочел заморским курортам отдых дома. Основатель и руководитель одной из туристических компаний Диана Фердман считает, что в целом путешественники остались теми же.

А вот что изменилось, так это ценник на путешествия и частота поездок. Если раньше поездки за границу были обыденностью, то сейчас они стали доступными не для всех. А еще у людей появилось много страхов: застрять в другой стране, не расплатиться в магазинах и отелях... Поэтому туроператоры переживают новый этап своей популярности — к ним стали обращаться чаще.

— Раньше личные возможности были более расширенными. Человек мог сам забронировать себе жилье на больших агрегаторах, расплатиться картами в любом месте. Сейчас у туристов нет возможности совершить бронирование при помощи наших российских карт, — сказала Диана Фердман.

А у туркомпании они есть.

— Кроме того, существует новая опция — возможность оставить в отеле депозит. И человек может по прилете пользоваться всей инфраструктурой отеля, не переживая о том, что его карту не примут или он не сможет снять деньги в банкомате. Во время пандемии мы столкнулись и с тем, что когда самостоятельные туристы застревали надолго в других странах, то все «организованные» путешественники были вывезены силами операторов абсолютно бесплатно. И при совокупности таких факторов намного безопаснее обращаться в туристические компании, — добавляет Фердман.

Но поводом обратиться к туроператору стали не только поездки за границу. Сейчас многие компании предлагают проехать по национальным маршрутам, разработанным совместно с Ростуризмом.

Например, туроператоры предлагают съездить в Архангельск. На три дня и две ночи двое взрослых человек могут отправиться туда за 30–40 тысяч рублей. Экскурсионный тур включает в себя не только проживание и питание, но и входные билеты в музеи и услуги профессиональных гидов, с которыми погружение в место, которое называют «воротами в Арктику», будет более полным.

Еще один национальный маршрут, который будет интересен в любое время года, — Жигулевские выходные. За четыре дня туристы посетят такие города, как Самарская Лука, Ширяево, Тольятти, Хрящевка и Самара. В программе — музей отечественного автопрома, село, где художник Илья Репин писал своих известных «Бурлаков на Волге», а еще старинные улочки и художественные музеи. При проживании в пятизвездочном отеле на двоих взрослых выйдет от 45–50 тысяч рублей.

Благодаря ренессансу туркомпаний они увеличили свою прибыль за полтора года примерно в 2,5 раза.

Приятный бонус

Главным преимуществом отдыха в России можно считать программу туристического кешбэка. Он уже несколько лет остается на волне популярности у населения.

И выгоду от этого получают как путешественники, которые могут возвратить часть денег, потраченных на поездку, так и регионы. В том числе и те, которые особо туристическими не считались никогда. По данным пресс-службы Российского туристического союза, в Иркутской, Новосибирской областях, на Алтае и в Хакасии турпоток вырос на 10–20 процентов. Да и заполняемость гостиниц в той же Хакасии возросла по сравнению с 2021 годом с 40 до 82 процентов. Регион надеется, что за этот год он примет один миллион туристов, что станет для них рекордом.

Программа кешбэка положительно повлияла на посещаемость Приморского края и Дальнего Востока. На 20 процентов выросли и продажи туров на Камчатку и Сахалин. При этом не меньший интерес у туристов вызывают и речные круизы. За них тоже можно вернуть часть потраченных средств.

Туристка из Москвы Елена Рыкунина рассказала «ВМ» о выгоде, которую она получила при оформлении круиза.

— Путешествие по Волге проходило восемь дней. Я посмотрела Казань, Нижний Новгород, Тольятти, Самару, Чебоксары и другие города. Путевка в каюте на главной палубе стоила около 70 тысяч. Но туристический кешбэк сделал эту сумму более приятной. В результате поездка обошлась мне в 53 тысячи. И это при отличном трехразовом питании, анимации, спортивных занятиях. Правда, из-за холодной погоды был закрыт бассейн на открытой палубе. Но это, пожалуй, единственный минус, — сказала москвичка.

Свои плюсы находятся и в поездках на Кавказ, где тоже широко используется программа.

Туда москвичка Марина Осинина поехала в 2019 году вместо фестиваля тюльпанов в Голландии, куда она с мужем не попала из-за наступившей пандемии.

— Нам удалось возвратить деньги за поездку. И их вполне хватило на то, чтобы посмотреть не менее прекрасные цветущие тюльпаны в Саратовской области. А еще мы посетили Дагестан. Эта горная республика в последнее время стала очень популярной среди туристов. И там тоже действует система кешбэка.

По словам Марины, тут можно найти отдых на любой вкус. И цены стартуют от 40 тысяч:

— За неделю мы успели и искупаться в теплом Каспийском море, и совершить поездку по самым интересным местам. Были в горном Сулакском ущелье, ауле-призраке Гамсутль. Посмотрели Салтинский водопад и город-крепость Шамиля… А потом на три дня остановились в старинном Дербенте. Причем — в исторической его части, прямо под стенами крепости. Все очень понравилось. Теперь рекомендую этот маршрут всем своим друзьям. Хотя, конечно, за неделю весь Дагестан объехать невозможно…

Хочется надеяться, что Ростуризм вернется к этой программе и в 2023 году. Об этом уже успела заявить руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

— Мы исходим из того, что программа туристического кешбэка не закрывается, и мы вернемся к вопросу ее финансирования входе исполнения федерального бюджета в 2023 году и в последующие годы, — сказала Догузова на II Каспийском экономическом форуме.

Интерес к вкусной еде, поездкам по своему региону и комфортным условиям бьет рекорды Фото: Pexels

Пальчики оближешь

Несмотря на то, что половина осени уже осталась позади, у путешественников есть возможность вдоволь насладиться этим временем года. По мнению автора проекта «Литературное ралли» Марии Белявцевой, одним из мест, где можно это сделать сполна, является Плес. Он, кстати, расположен всего в 400 километрах от столицы.

— Это очень красивый город на берегу Волги, в Ивановской области. Кстати, если вы поедете туда через Иваново, рекомендую заглянуть на вокзал, который был недавно отреставрирован. Он был выстроен в стиле конструктивизма, и сейчас из него удалось сделать настоящую достопримечательность, на которую туристы ездят полюбоваться. А сам Плес — город Левитана, живописи, картин. И сейчас там очень активно развивается гастротуризм, — говорит Белявцева.

Доехать туда можно разными способами. Билет на поезд обойдется приблизительно в 2500–3000 рублей. Дорога займет шесть часов. Еще один вариант — автобус. Он едет дольше — почти девять часов — зато стоит от 1300 рублей за билет. Ну а те, у кого есть автомобиль, примчатся в Плес за пять с половиной часов.

Что может быть лучше, чем после прогулки на свежем воздухе прийти в кафе, выпить горячего кофе и отведать местную кухню? Вот, по словам Марии, и известные столичные рестораны так подумали. И начали открывать там свои филиалы. И не где-нибудь, а на берегу Волги. Например, одно из заведений посвящено гастрономическим брендам Ивановской области.

— Просто читая их меню, уже хочется отведать этой еды. Это старинные русские блюда, которые приобретают современный дизайн. Меняется даже форма употребления этих блюд. Мы привыкли, что у нас есть первое, второе и компот. Сейчас же появились сеты, пронизанные определенной идеей.

Например, есть сет, посвященный даче. Или — волжской культуре, блюдам, рыбе. Даже сами названия привлекают внимание. Например: «Судачок, опоенный водкой, гнетенный лосиным молоком с полбой и визигами», «Жаркое из Кологривского гуся с лапшой» или — «Говяжий филей, паренный дубовыми вениками». Но больше всего меня поразил «Суп-пюре из сена и сныти», — рассказывает Белявцева.

Еще за необычными вкусовыми ощущениями туристы едут в Тюмень, чтобы поесть северные ягоды со сгущенкой и кедровыми орешками, строганину из рыбы и мяса. А в Калининграде можно отведать блюда восточно-прусской кухни. Кроме того, во время гастротуров часто проходят мастер-классы, где можно самому приготовить деликатес и, запомнив рецепт, потом удивлять друзей и близких.

Рукой подать

Но что делать тем, кто не располагает достаточным количеством дней на отпуск? Туроператоры придумали и для них выход: можно отправиться в недалекие путешествия.

Не так давно во внутреннем туризме появился новый тренд, который называется «гиперлокальность». А означает он всего лишь то, что туристы начали уделять большое внимание маршрутам, максимально близким к месту их проживания. Например, внутри региона.

Описывая новинку, Мария Белявцева в качестве примера приводит поселок Переделкино, который переживает второе рождение и который по праву можно считать очагом литературного туризма.

— Добравшись туда минут за 30 с Киевского вокзала, можно почувствовать себя в самом настоящем лесу, — говорит Белявцева.

Это место — сосредоточение литературных достопримечательностей. Многие служители музы имели там свои дома. В Переделкине жили и творили Пастернак, Окуджава, Чуковский, Ахмадулина, Евтушенко…

— Сейчас там восстановлен Дом творчества писателей, где есть кафе в ретростиле, где можно окунуться в атмосферу ХХ века с салатом оливье и какао в граненом стакане, — продолжает Белявцева. — Для тех, кто хочет посетить более неизведанные места, я бы порекомендовала «аналог» Переделкина — поселок Комарово в Ленинградской области. Он сейчас менее известен, а значит, там меньше людей и ниже цены.

Еще одним модным трендом в рамках «Года нематериального наследия народов России» стали путешествия по местам народных художественных промыслов. Таких, как Жостово, Гжель, Гусь-Хрустальный, Елец. Особенностью этих направлений является то, что путешественник может не только послушать экскурсию и посмотреть на экспонаты «через стекло», но и сделать что-то своими руками.

И такие привезенные сувениры будут цениться у друзей и знакомых намного выше, чем купленные магнитики.

ТОП–3

Какие еще направления популярны в России:

  • Оздоровительные поездки. После перенесенного коронавируса многие решили поправить свое здоровье в санаториях и пансионатах. По данным разных экспертов, спрос на этот вид отдыха повысился на 40–60 процентов. Кроме того, уменьшился и возраст тех, кто останавливается в санаториях.
  • Глэмпинг. Это почти то же самое, что и отдых на природе в палатках, только с более комфортными условиями. Там могут быть даже электричество и ванная комната.
  • Экотуризм. В нем выбор отдается не «поточным» направлениям и ресторанам, а небольшим городам с местными рынками.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным столичного Комитета по туризму и заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, этим летом в городе отдохнули 6,2 миллиона туристов. 90 процентов из них — россияне. Внутренний туристический поток достиг 5,6 миллиона человек. В общей сложности путешественники потратили в городских ресторанах, отелях, столичных музеях и магазинах почти 252 миллиарда рублей. Среди туристов стало больше представителей старшего поколения. Летом они заезжали в гостиницы в среднем около 30 тысяч раз в месяц. Это на 50 процентов больше, чем годом ранее. Все благодаря программе правительства Москвы по поддержке туроператоров, которые организуют поездки для путешественников старше 55 лет.

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