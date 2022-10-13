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Приметы и советы

В центрах для детей–сирот воспитанникам помогают преодолеть тревожность

Павел Гриднев
Общество
В центрах для детей–сирот воспитанникам помогают преодолеть тревожность
Фото: Центр содействия семейному воспитанию

У детей, переживших стрессовую ситуацию, нередко наблюдается повышенная тревожность, подавленность, плохое настроение, растерянность и апатия. Поэтому одна из первых важных задач специалистов центров содействия семейному воспитанию — помочь ребенку преодолеть свои страхи и опасения, чтобы подготовиться к жизни в приемной семье, будущему. Рассказываем о том, какие методики используют в центрах.

— Для диагностики тревожности у воспитанников мы применяем комплексный подход. Наблюдение позволяет отмечать, как ребенок реагирует на различные ситуации, как ведет себя со сверстниками и взрослыми. Методики позволяют определить ведущие потребности и мотивы детей, страхи, фобии, тревоги, защитные механизмы и многое другое, — отмечает психолог Центра содействия семейному воспитанию «Радуга» Ольга Филиппова.

Для работы с тревожностью, нарушенным чувством безопасности в «Радуге» обустроена специальная комната. С помощью различного рода стимуляторов, воздействующих на вестибулярные рецепторы и органы зрения, слуха, обоняния, ребенок учится находить ощущение комфорта и безопасности.

— Сенсорная комната — мощный инструмент терапии, кроме того, она повышает эффективность любых методов, направленных на улучшение психического и физического здоровья ребенка. При работе с гипервозбудимыми детьми необходимо снизить нагрузку на сенсорику, исключить элементы активной стимуляции. С тревожными ребятами важно не делать резких переходов от одного стимула к другому, — комментирует психолог.

Для коррекции чувственной, эмоционально-волевой сферы ребенка эффективны специальные групповые занятия. Можно прочитать вместе с детьми сказку, а затем провести беседу, сделав акцент на чувствах персонажей и самих детей. По словам специалистов, беседа — один из ключевых инструментов борьбы с тревожными состояниями. Психологи учат детей говорить о своих чувствах, эмоциях, страхах, чтобы взять их под контроль.

— Мы много говорим с детьми, чтобы понять их чувства, узнать точку зрения, предлагаем совместно изучить что-то, узнать больше. Здесь хороший вопрос: «Если бы твои переживания были страшилками, как бы они выглядели?» Необходимо помочь ребенку придать его переживаниям некий облик, с которым можно что-либо сделать, помочь определить страх, разложить пугающий образ на более простые и ясные детали, — объясняет Ольга Филиппова.

При работе с детской тревожностью нельзя сбрасывать со счетов и роль значимого взрослого. Для ребят такими людьми часто становятся специалисты.

— Взаимодействуя с воспитанниками, наши педагоги всегда опираются на положительные личностные качества детей. Очень важно создавать ситуации успеха, не забывая хвалить их за минимальные продвижения, — говорит педагог-психолог Центра «Юнона» Светлана Мартыненко.

Воспитатели в группах «Юноны» создают максимально комфортную среду для каждого ребенка, индивидуально дозируют любую нагрузку, чередуя труд и отдых.

— Для наших воспитанников характерна высокая утомляемость, но признаки нарастающей усталости у детей разные, поэтому очень важен адресный подход. Он позволяет воспитателю своевременно принимать меры: переключить ребенка с одного вида деятельности на другой, стимулировать с помощью одобрения и похвалы. Комплимент, высказанный даже по поводу самого маленького успеха, способствует снятию тревожности и стабилизации эмоционального фона, — продолжает Светлана Мартыненко.

До определенного возраста основное занятие детей — игры, их активно задействуют и для снятия тревожности.

— Ребятам особенно нравятся занятия рефлексией. В процессе мы учимся отвечать хочу/не хочу, знаю/не знаю, умею/не умею. Поиск ответов делает ребят увереннее в себе, учит коммуникации, добавляет опыта, — считает учитель-дефектолог ЦССВ «Центральный» Алла Петрова.

В тренинге «Закончи предложение» нужно продолжить фразы: «Я делаю…», «Я иду…», «Я буду…», «Я учусь…». Это воспитывает в детях уверенность в себе и своих силах. В творческом занятии «Рукавички» нужно найти парные аппликации-рукавички и раскрасить их, попросив карандаши у других. Оно направлено на умение общаться, а игры-ситуации учат выражать эмоции.

— Разыгрываем ситуации, в ходе которых помогаем деткам найти выход. Например, на картинке ругаются девочки. Мы их мирим. Или кукла расстроена — нужно ее успокоить, — приводит пример Алла Петрова.

Если ребенок сложно идет на контакт, на помощь приходит арт-терапия.

— Очень любим флешмобы и арт-мобы. Традиционное мероприятие нашего центра — «Бумажный ринг». На занятиях дети все вместе делают разные аппликации из бумаги, а потом мы организуем из поделок выставку, посмотреть которую могут все желающие: гости, волонтеры, друзья, — рассказывает старший воспитатель Мария Емельяненко.

Творчество специалисты называют одним из самых эффективных инструментов борьбы с детской тревожностью. В Центре «Сколковский» специалисты успешно применяют в работе самые разные формы арт-терапии.

— Песок — замечательный материал, он способен поглощать негативную энергетику и снимать напряжение. Педагоги вместе с детьми придумывают самые разные сюжеты-инсценировки, в ходе игры эмоциональный фон ребят стабилизируется, а уровень беспокойства снижается, — рассказывает специалист «Сколковского» Олеся Гольцблат.

Рисование красками по воде — техника эбру — еще один любимый сколковцами вид творчества, способствующий снятию тревожности.

— Как-то на одном из занятий мы рисовали весенние пейзажи. К нам присоединился мальчик, который, по словам воспитателя, был в очень тревожном состоянии и нуждался в перезагрузке эмоций. Сначала он неуверенно взял кисточку, но уже спустя несколько минут его лицо прояснилось, расслабилось. Малыш увлекся, успокоился, а в конце занятий уже с улыбкой показывал свои рисунки, —приводит пример педагог-организатор Оксана Могильченко. — Так что творчество можно назвать одним из самых эффективных инструментов работы с детьми и их тревожностью. Причем, как мы знаем, ребятам не так важен результат, как сам процесс.

НА ЗАМЕТКУ

Узнать больше о жизни столичных центров содействия семейному воспитанию вы можете на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники ЦССВ и приемных семей, а также все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.

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