«Без дочери я бы не справилась»: Татьяна Арнтгольц сменила имидж ради новой роли

Кадр из фильма «Дьявол кроется в мелочах» / 2022 год

15 октября на канале «ТВ Центр» стартует детективный мини-сериал «Дьявол кроется в мелочах» с актрисой Татьяной Арнтгольц в главной роли.

— Татьяна, расскажите о своей героине — Соне. Чем она вам так понравилась?

— Это девушка, которая живет в своем мире, она увлечена филологией, английским языком, театром, пьесами, книгами, музеями, художеством, историей... Она совсем не типичная молодая женщина д ля нашего времени. Собственно, это и является главным двигателем всей истории нашей картины: часто знания являются главной опасностью... Соню мы сразу между собой назвали «винтажная девушка», так как она своеобразно одевается. Ей придумали замечательный образ. До этого я никогда не играла в очках, а здесь у героини они появились.

— Вы часто снимаетесь в сериалах с любовными сюжетами. А как относитесь к детективам?

— Сумасшедшим любителем детективов является моя мама. Она перечитала, мне кажется, все книги детективного жанра, может очень быстро сказать, кто убийца. Я, скорее, люблю триллеры, если говорить про жанры. Но с удовольствием принимаю участие в детективных историях, если они интересные, запутанные, интригующие.

— Длительные съемки в других городах для вас сейчас табу или рассматриваете такие предложения?

— Нет, не табу. Я брала ребенка с собой на съемки «Дьявол кроется в мелочах» в Питер. Он уже достаточно большой человечек, поэтому не было никаких проблем. Мне даже так проще — взять с собой, чем оставлять в Москве.

И если есть возможность, то он со мной. Сложнее с гастролями. Когда был большой тур в Америку, например, я очень скучала. Или когда уезжаю на неделю на гастроли, скучаю, дергаюсь, мысленно все равно нахожусь дома… Вы с сестрой Ольгой (также является актрисой. — «ВМ»), пожалуй, самая известная пара близняшек. При этом у каждой из вас своя яркая жизнь.

Фото: Из личного архива Татьяны Арнтгольц

— Вы всегда проявляли индивидуальность, с самого детства?

— Занимались во всех кружках мы всегда вместе. И, конечно, практически все время проводили вместе. Я помню, что в какой-то момент, лет с 12, нам очень не хотелось одеваться одинаково. И родители перестали покупать нам парную одежду. Очень не хотелось привлекать к себе внимание. Внимание к близнецам и так повышенное, постоянно бесконечные расспросы в транспорте, в магазинах. «А кто из вас старше? А как вас зовут?» И к 12 годам, когда начался сложный подростковый возраст, нам это очень надоело. Мы захотели немного убрать от себя внимание.

— Сейчас бывает, что одеваетесь одинаково?

— Да, бывает, что, не сговариваясь, вдруг одеваемся похоже, это забавно. Нас и так, когда мы вместе, узнают постоянно, а тут еще больше внимания сразу…

— Друзья у вас одни и те же были всегда?

—Одни компании. Да и сейчас только какие-то единичные люди, с кем знакома я и незнакома Оля. Это, скорее, даже люди не из нашей профессии, а, например, друзья со стороны мужей. А так круг общения у нас одинаковый.

— У вас большая семья. Расскажите, как родители вас воспитывали.

— Это был больше личный родительский пример. Мы видели атмосферу, которую родители создавали в семье, видели, как мама с папой общаются между собой, какие друзья к ним приходили, как мы проводили семейные праздники. И это основное, что отпечатывается у ребенка с детства и что ребенок, потом, безусловно, вносит и в свою жизнь. Единственное, ближе общаться и разговаривать на все темы с мамой стали уже позже.

С папой мы тоже многое обсуждали, но то, насколько мы стали близкими с мамой, произошло уже ближе к окончанию института. И сейчас у нас с мамой нет тем, которые мы не могли бы обсудить. Мы действительно очень и очень близки. И это, наверное, то, чего не было в детстве — именно разговорной близости, тогда мы не могли обсуждать все.

— В отношениях с дочерью Машей какими принципами руководствуетесь?

— Мы сейчас с ней общаемся на все темы. Ей 13 лет, но мы очень близки и обсудить можем все. Я считаю, что очень важно оставаться на такой хорошей грани «мама — дочка», оставаться друзьями, подружками, когда ребенок может обсудить с тобой все свои проблемы, все свои переживания, быть максимально открытым, особенно когда начинается такой непростой возраст.

— Модель воспитания родителей помогает?

— Безусловно, модель отношений в целом мы берем из того, что помним из детства. У нас всегда было максимальное дружелюбие, спокойствие, никогда не было криков, ссор. Ничего этого мы не видели.

— Родители у вас также из актерской среды. Они часто гастролировали?

— Да, и были очень заняты. Лето мы проводили одни у бабушки, и в течение года мама с папой часто уезжали, оставляли нас со старшим братом. Но ощущения, что нам недоставало родительского внимания и любви, нет вообще. Мама часто переживает из-за этого, но мы с Олей всегда ей говорим, что мы не были чем-то обделены в детстве. Всегда были в нашей жизни и мама, и папа, детские и семейные праздники, гости, поездки. У нас всегда все было.

— Маша помогает заботиться о братике?

— Да, она мне очень помогала с самого начала. Были ситуации, когда мы были вынуждены уезжать из дома на час-полтора, и она оставалась с ним. Она все умела — и покормить, и переодеть. Она большая умница. Когда я с ребенком первый раз поехала к родителям в Калининград и так получилось, что мой муж Марк (актер Марк Богатырев. — «ВМ») не мог ехать с нами, Маша мне очень помогла, без нее я бы не справилась.

Фото: Из личного архива Татьяны Арнтгольц

ДОСЬЕ

Татьяна Арнтгольц родилась 18 марта 1982 в Калининграде в семье актеров Калининградского областного драматического театра. В 2003 году окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Прославилась после выхода сериала «Простые истины» (1999– 2003). Замужем. Воспитывает дочь Марию и сына Данила.

Обожает продуктовые магазины

Я действительно очень люблю ходить по продовольственным магазинам. Больше, чем по магазинам одежды. Очень люблю магазины домашней утвари, обожаю покупать что-то для интерьера на кухню. И очень люблю готовить. Для меня готовка — это мой фэншуй.

Сейчас, конечно, времени у меня намного меньше, чем было до появления маленького ребенка, но, если иногда оно появляется, я могу закрыть дверь на кухню и три часа готовить. Для меня это абсолютный кайф.

Назвали в честь Татьяны Лариной

У Татьяны есть сестра-близнец Ольга, которая родилась на 20 минут позже. Родителя дали дочкам имена в честь Татьяны и Ольги Лариных из романа «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина.

Любимая роль

Актриса с большой теплотой вспоминает образ Веры Плотниковой в сериале «Наваждение» (2004). Для создания характера героини Татьяне даже довелось посидеть в настоящей тюрьме: «Два дня снимали в камерах, на территории Можайской колонии. Жутко давила обстановка: собаки, колючая проволока, люди в форме, которые нас водили под конвоем в камеру и обратно. После съемочного дня мы выходили на улицу с возгласом: «Свобода!» И только потом: «А все вышли?»

Видит вещие сны

Татьяна не считает себя суеверным человеком и не верит в гороскопы: «Правда, что касается моего знака Рыбы — многое в описаниях совпадает. Например, развитая интуиция. Во многих ситуациях чувствую, как нужно поступить. А еще мне иногда снятся вещие сны, которые потом сбываются».

Сестра заменила на шоу

В финале шоу под названием «Ледниковый период. Глобальное потепление. Суперфинал» в 2009 году Татьяна не смогла принять участие из-за беременности. Тогда на помощь пришла ее сестра Ольга, которая смогла достойно выступить.