Фольклористы записали для дончан новые песни

Артисты ансамбля «Горница» Анатолий Баранов, Василий Дорохов, Анастасия Уфимцева, Ксения Коробка, Галина Щербич, Мария Мордасова, Кристина Вардазарян, Александр Максименко, Владимир Уфимцев (слева направо) держат в руках диски со своими песнями, которые вместе с гуманитарной помощью отправятся на Донбасс / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Фолк–ансамбль «Горница» Культурного центра столичной полиции передал в Благотворительный фонд «Петровка, 38» альбом песен о Донбассе. Его отправят вместе с гуманитарной помощью на освобожденные территории.

Художественный руководитель фолк-ансамбля «Горница», заслуженный артист России Владимир Уфимцев, выносит со студии 50 дисков недавно записанного альбома, чтобы отдать руководителю Благотворительного фонда «Петровка, 38» Александру Обойдихину. Добровольцы на семи больших машинах скоро повезут на Донбасс вещи, собранные сотрудниками московской полиции.

— Мы альбом издали за свои деньги, так как для меня это не чужой регион: я окончил музыкальное училище в Николаеве, — рассказывает Владимир Уфимцев. — В него вошло семь песен. Музыку ко всем произведениям написал я. А слова к трем из них сочинили моя жена и солистка — Галина Щербич.

Руководитель ансамбля рассказывает, что автором еще трех песен стал ветеран МВД, бывший руководитель Центра профессиональной подготовки, полковник милиции в отставке Владимир Мизяев.

— Представляете, он стихи начал писать только в 60 лет, после ухода на пенсию. Но они настолько проникновенные! Вот увидите, что песни «Подарила жизнь», «Прорвемся» и «Вернусь» на его стихи не оставят никого равнодушным, — говорит Владимир Уфимцев.

В этот момент в репетиционный зал выходят все восемь участников ансамбля в народных костюмах. Среди них Галина Щербич и двое дочерей: Анастасия Уфимцева и Мария Мордасова.

— Тема специальной военной операции для меня близка, так как оба моих дедушки воевали в Великую Отечественную войну, — делится Щербич. — Я тяжело переживала за то, как жители Донбасса страдали от украинского режима все это время. Часто обдумывала ситуацию. И мои стихи «Забыть ли нам с тобой войну», «Наш русский поднялся Донбасс», «До победы дожить бы» рождались ночами, когда я не могла уснуть.

Текстами женщина тут же делилась с супругом, а он оперативно писал музыку.

И вот родился альбом, который они хотят подарить всем жителям Донбасса, чтобы воодушевить и поддержать их через свое творчество.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Рыбальченко, начальник Культурного центра ГУ МВД России по Москве:

— Ансамбль «Горница», узнав о том, что сотрудники столичной полиции включились в сбор гуманитарной помощи для Донбасса, тоже решили поучаствовать в акции и буквально за несколько дней записали новый альбом. Надеюсь, что песни московских артистов поддержат жителей и обретут популярность в регионе. Также Владимир Уфимцев и его коллектив изъявили желание при возможности дать там концерты.