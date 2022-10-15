Онколог назвала главные симптомы рака молочной железы

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Рак молочной железы считается самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин. Насколько высока частота встречаемости заболевания в России, чем обусловлен этот показатель, прогнозы для заболевших россиянок? Ответить на вопросы мы попросили хирурга-онколога Боткинской больницы, кандидата медицинских наук Анну Сергеевну Сухотько.

— Женщины часто совершенно случайно узнают о своей болезни. Что является главным фактором риска рака молочной железы?

— Если ваша мама, бабушка, тетя или сестра болели раком молочной железы, то такие пациентки априори попадают в группу риска. Им в первую очередь нужно проходить периодические обследования. Также по существующим правилам, все женщины, достигшие возраста 40 лет, должны проходить маммографическое исследование. Женщинам до 40 лет необходимо выполнять ультразвуковое исследованиемолочных желез. Помимо наследственной отягощенности, к факторам риска можно отнести любые нарушения выработки женских половых гормонов, частые аборты, ожирение, недостаток физической активности.

— Почему на ранних стадиях может не быть никаких симптомов? Какие методы обследования более информативны?

— Традиционно существует такое понятие, как самообследование. Почему женщина обращается к нам за помощью? Потому что она находит у себя уплотнения в молочной железе. Идет очень много споров о том, насколько эффективно самообследование, и оно сегодня не является основополагающим, но мы всегда говорим о том, что женщина должна быть бдительна к своему здоровью, должна проводить самообследование молочной железы, и если ей что-то не понравилось или несвойственно для нее, она должна обратиться к врачу.

Конечно, на ранних стадиях диагностировать у себя опухоль в молочной железе сложно из-за маленького размера образования или если у пациентки большой размер молочной железы, и опухоль находится где-то глубоко в тканях. Симптомов никаких нет, и единственная возможность обнаружить опухоль – это провести инструментальное обследование. Поэтому так важно регулярно проходить плановые осмотры.

По молочной железе на сегодняшний день — это целенаправленное исследование молочной железы, в стандарт которого входит маммография и УЗИ молочных желез и подразделяется стандарт на возрастные категории. Для каждого возраста характерна специфичность и чувствительность метода проведения исследования. Если у молодых женщин более специфичным методом, ввиду более выраженной плотности железы, является проведение УЗИ молочных желез, то у более взрослых женщин это больше маммография. Соответственно, выявление ранних форм заболевания позволяет излечить пациентку практически полностью.

— Какие симптомы должны насторожить женщину?

— На более поздних стадиях женщину должны насторожить такие симптомы, как – изменился внешний вид и форма молочной железы, гиперемия и отек кожи (симптом «лимонной корки»), выделения или появление каких-то корочек на соске, участков втяжения. Все это веский повод обратиться за консультацией к маммологу.

— Какая самая лучшая профилактика рака молочной железы? Какова статистика излечимости рака молочной железы?

— К сожалению, волшебная таблетка от рака пока не существует и в ближайшие десятилетия не появится. Остается только бережно относиться к своему здоровью и регулярно проходить профилактические осмотры. Бояться врачей – это подвергать себя большему стрессу в будущем. Сегодняшний поход к врачу обеспечит вам здоровое будущее. И даже если у вас выявлено онкологическое заболевание на ранней стадии, в большинстве случаев оно поддается практически полному излечению. Если есть гормональные изменения, также нужно обратиться к специалисту и не назначать себе самой гормональные препараты.

— Советский ученый Лев Александрович Зильбер выдвинул вирусную теорию возникновения некоторых видов рака. Насколько эта теория применима к раку молочной железы?

— Вирусная этиология некоторых онкологических заболеваний женской половой сферы в настоящее время не вызывает сомнений. Например, подтверждено, что многие случаи рака шейки матки вызваны вирусом папилломы человека. И сейчас в Москве в региональный календарь детских прививок внесена вакцинация против этого вируса для девочек, что значительно снижает риск возникновения рака шейки матки в будущем. Что же касается роли вирусной инфекции в патогенезе рака молочной железы, то на данный момент этот вопрос во всем мире остается недостаточно изученным.

— Могут ли мужчины быть спокойны за свою грудь? Ведь она у сильной половины человечества тоже есть, пусть в зачаточном виде.

— Всё верно. Действительно у мужчин также встречается рак груди, или рак молочной железы (кто как называет). Но это довольно редкое заболевание. Если каждая восьмая женщина находится в группе риска и может заболеть раком молочной железы, то у мужчин это всего лишь один процент. Тем не менее об этом нужно знать и иметь настороженность среди мужчин.