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Кашпировскому и не снилось: как лже-целители заманивают россиян в свои сети

Дарья Завгородняя

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Общество
Кашпировскому и не снилось: как лже-целители заманивают россиян в свои сети
Фото: ЧТК -ТАСС

33 года назад в СССР состоялся первый «лечебный» телесеанс Анатолия Кашпировского. Сегодня десятки последователей продолжают его дело: врачуют душевные и телесные недуги дистанционно — теперь в основном по интернету. «Вечерняя Москва» узнала, почему многие люди до сих пор продолжают верить таким целителям.

Врач-психиатр Василий Шуров отмечает:

— К сожалению, сегодня понятие «свобода», которой мы располагаем, благодаря громадному количеству источников информации воспринимается всеми по-разному: в том числе как отказ от рационального мышления. Колдуны, маги, экстрасенсы, предсказатели, целители завладели информационным эфиром после распада Советского Союза, так и продолжают оставаться очень влиятельными людьми. Особенно в такие моменты, когда в жизни много тревоги и неопределенности. Человек задается вопросом: «Почему я заболел?», «Почему моя жизнь ухудшилась? Я же делал все правильно» — и не может найти разумного объяснения этому в повседневной, видимой действительности.

В 1990-е страна бежала к телевизору и замирала, чтобы послушать Кашпировского, который лечил все болезни на свете и обращал старение вспять. Сила современных ясновидцев-шарлатанов в том, что они опираются в первую очередь на архаичное магическое мышление.

Оно сформировалось у нас еще в те времена, когда не было никакой науки, никаких прогрессивных методов исследования.

Если вы допускаете, что определенные ритуалы и действия могут привести к хорошему результату — причем эта связь не имеет разумного обоснования, — у вас очень велики шансы стать жертвой горе-целителей. Такой «пациент» не будет смотреть на диплом, опыт специалиста, не будет глубоко интересоваться сутью лечения. Например, ни один гомеопат не объяснит, что происходит в организме человека при приеме гомеопатической бурды. В то время как биологическое действие традиционных фармпрепаратов описывается даже в инструкции к лекарству.

По словам эксперта, лже-целители знают о таком психологическом феномене, как «самосбывающееся пророчество». Проще говоря, человек, пришедший на прием, часто настроен на негативный лад, программирует себя на неудачу. И целитель спешит еще больше напугать «клиента» черными перспективами, чтобы покрепче к себе привязать.

— Существует эффект плацебо. В экспериментах доказано, что часть больных способны чувствовать улучшение состояния, принимая препарат-пустышку. Конечно, речь не идет о серьезных заболеваниях. Однако и у клиентов лже-врачей таких людей много. И именно эти люди пишут положительные отклики, создавая своему «спасителю» положительную репутацию, а как известно — хорошие отзывы сегодня создают спрос, — рассказывает Василий Шуров.

Эксперт добавляет, что самые хитрые шарлатаны знают — «клиенту» нужно сразу предложить несколько путей разрешения проблемы — ведь чем больше вариантов этого самого «лечения», тем выше вероятность успеха. Однако в целом успех этот, скорее всего, временный.

— И следует помнить, что запущенное заболевание может привести к самым страшным последствиям, — заключает Василий Шуров.

ФАКТ

В США есть фонд Джеймса Ренди, бывшего иллюзиониста. Любому человеку, который докажет свои экстрасенсорные способности, фонд обещает выплатить миллион долларов. Однако ни один экстрасенс и целитель до сих пор не смог пройти испытаний.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Невеев, социальный психолог:

— Помните знаменитое «кашпировское»: «Я психотэрапэут!» Что это такое, не знал никто. И получить психотерапевтическую помощь было негде. Сегодня шарлатанская жвачка не менее популярна. Во-первых, соцсети, где плодятся «целители», позволяют создавать идеальный образ — представлять себя более солидным и авторитетным, чем на самом деле. Во-вторых, сеть дает огромный охват.

Шарлатаны 1990-х годов располагали аудиториями в 300 человек, из которых, дай бог, 5–6 поддадутся внушению, однако расскажут о впечатлениях только своим близким. В интернете жулик может манипулировать миллионами, и 15–20 очарованных человек, которые тотчас поставят лайки, сделают перепосты, напишут комментарии — и раскрутят твою «машину».

ЦИФРА

200 миллионов, примерно столько человек смотрели сеансы Кашпировского.

Анатолий Кашпировский Психология Мошенничество
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