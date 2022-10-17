Названы пять знаков зодиака с самой развитой интуицией

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Некоторые люди прекрасно считывают эмоции других, редко ошибаются и словно способны предсказывать будущее. И в этом им помогает врожденная интуиция. О том, у каких знаков зодиака она особенно развита, «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Девы — перфекционисты

У них обостренное чувство прекрасного, а их внимание к деталям позволяет им легко замечать ошибки и недостатки во всем. Интуиция Дев играет важную роль в полном понимании человека или проблемы, а также позволяет не оставлять ничего на волю случая и быть достаточно рациональными, чтобы во всем разобраться. Такое сочетание перфекционизма, рациональности и сильной интуиции делает их самыми сильными редакторами и цензорами, которые могут быстро и легко найти любую ошибку.

Чувствительные Рыбы

Представители астрологического знака Рыб наделены большой чувствительностью, которая может даже раздражать окружающих. Но именно эта черта характера является личной гордостью людей, родившихся под этим знаком зодиака. Руководствуясь только своими эмоциями, Рыбы строят свою жизнь в соответствии с интуицией. Интуиция участвует в проявлении их творческих изысканий и дает им вдохновение. Поскольку эмоциональный аспект очень сильно развит у Рыб, они не задают себе рациональных вопросов, но всегда прислушиваются к своим инстинктам.

Доброжелательные Раки

Доброжелательность и любовь, которую Раки испытывают к своим близким, заставляют их усиленно прислушиваться к своей интуиции, чтобы суметь защитить тех, кого они любят, часто отодвигая интеллектуальный аспект на второй план. Родительский инстинкт является врожденным у представителей этого знака, что делает их верными друзьями, на которых всегда можно положиться. Не зря «я так чувствую» — их любимая формула. Кроме того, Рак — очень эмпатичное существо. Анализируя поведение людей и понимая чужие эмоции, Рак никогда не ошибается, когда дело касается отношений, что позволяет ему окружать себя верными и честными людьми.

Сильные Скорпионы

Знаки с самой развитой интуицией принадлежат стихии Воды, и Скорпион — один из них. Очень чувствительная душа с сильным характером, он удивляет окружающих своим даром предвидения и наблюдательностью. Скорпиону требуется время, чтобы обдумать ситуацию, затем он действует в самый нужный момент, руководствуясь своими инстинктами. При этом Скорпионы редко упускают доступные им возможности. Представители знака с трудом доверяют людям, поэтому их доверием необходимо дорожить. Как и Рак, Скорпион анализирует поведение других людей из страха быть преданным.

Внимательные Весы

Принимая решения, представитель знака Весов во многом полагается на свои ощущения. Они способны замечать то, чего никто не видит, и подмечать каждую деталь, которая может выдать эмоции других. Интуиция позволяет Весам предугадывать намерения, так что от них почти невозможно что-либо скрыть. Эта черта характера также является одним из их худших недостатков. Весы очень любопытны. Все кажется им загадочным, и они склонны постоянно искать то, что стоит за каждой ситуацией. Иногда это утомляет окружающих, но в то же время это позволяет им при малейшем подозрении раскрыть любую ложь.